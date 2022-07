Sommernachtsfest Romanshorn: Ärger wegen neuer Eintrittskosten

Romanshorn «Eine böse Überraschung»: Mann regt sich über neue Eintrittspreise am Sommernachtsfest auf – jetzt äussern sich Veranstalter Nach zweijähriger Pause findet das Romanshorner Sommernachtsfest wieder statt. Allerdings müssen die Besucherinnen und Besucher heuer zahlen, um Eintritt zum Festgelände zu erhalten. Ein Einwohner findet, das geht so nicht. Und fordert, dass die Stadt eingreifen soll. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 23.07.2022, 04.10 Uhr

Blick auf das Sommernachtsfest 2019. Reto Martin

«Meine Vorfreude wurde herb enttäuscht!!!» Das schreibt ein Mann in einem Leserbrief. Und zwar über das Romanshorner Sommernachtsfest, das nach zweijähriger Coronapause wieder stattfinden soll.

«Wer gedacht hat, dass es im gewohnten Rahmen durchgeführt wird, erlebt eine böse Überraschung.»

So würde nun über alle drei Veranstaltungstage vom 4. bis 6. August Eintritt verlangt, namentlich für den Donnerstag zehn, für den Freitag vierzig und für den Samstag zwanzig Franken. «Somit kann man donnerstags und freitags nicht mehr übers Festgelände schlendern, Freunde an der Turner-Bar treffen oder einfach ein Bier trinken, ohne noch Eintritt zu zahlen», schreibt der Einwohner weiter.

Ihm sei schleierhaft, wie die Standbetreibenden Gäste kriegen würden und für ihre Bemühungen noch einen Profit erwirtschaften könnten – denn sie würden dem tragenden Verein bereits eine Standgebühr entrichten.

«Ist es die Absicht des Vereins, das Sommernachtsfest in ein Open Air umzuwandeln??»

In früheren Jahren sei die Raiffeisen-Bühne am Donnerstag für Konzertliebhaber abgesperrt gewesen und die Veranstalterinnen und Veranstalter hätten separat Eintritt verlangt, «das restliche Festgelände war jedoch frei zugänglich». «Die Gemeinde müsste schnell den Riegel schieben, zumal das ‹Filetstück am See› nicht dem Kommerz geopfert werden darf.»

«Kosten und Eintrittspreise sind nicht Sache der Stadt»

Céline Burlet von der Romanshorner Stadtkanzlei teilt auf Anfrage mit: «Der Verein Sommernachtsfest bezahlt Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Grundes.» Programmierung, Kosten und Eintrittspreise seien «nicht Sache der Stadt», sondern des Veranstalters und somit eine Frage von Angebot und Nachfrage. «Die Evaluierung des Sommernachtsfestes wird mit den Veranstaltern im Rahmen der jeweiligen Nachbesprechung zwischen Stadt und Veranstaltern diskutiert.»

Cello Fisch, Präsident Trägerverein Sommernachtsfest. PD

Der Präsident des Sommernachtsfest-Trägervereins Cello Fisch sagt indes auf Nachfrage:

«Wir machen kaum Profit.»

Die OK-Mitglieder würden in ihrer Freizeit jeweils während zehn bis zwölf Monaten an den Vorbereitungen für das dreitägige Fest arbeiten. «Um Romanshorn etwas zu bieten.» Schon jahrelang habe man das Problem, dass am Samstag rund zirka 10'000 Leute das Fest besuchen würden. «Deshalb ist es vor sechs Jahren zur Diskussion darüber gekommen, einen Tag anzuhängen.» Dies sei verbunden mit «explodierenden Kosten», die gedeckt werden müssten.

Die Sicherheitskosten seien denn dreimal so hoch wie in den letzten Jahren, sagt Fisch. «Rechtlich gesehen genügt es nicht mehr, dass der Samariterverein anwesend ist.» Auch für ein Securityteam müsse gesorgt sein und für einen Rettungsdienst. «Kommt hinzu, dass uns früher die Vereine unterstützt haben, etwa beim Aufbau, aber auch schlicht mit Fetzeln und Reinigen.» Solche Vereine finde man nicht mehr.

«Alles in allem bewegt sich der Aufwand im fünfstelligen Bereich und diese Kosten müssen durch Platzgeld, Sponsoring und Eintritte gedeckt sein.»

Der Vereinspräsident betont, dass man das traditionelle Fest in den vergangenen zehn Jahren zu etwas entwickelt habe, was die Leute begeistere und sie anziehe. «Heute sind mehr Leute auf dem Platz – das bedeutet auch mehr Gäste und Kunden für die Standbetreiberinnen und Standbetreiber.» In der aktuellen Situation hätten die Standbetreibenden eher Vor- als Nachteile.

«Den Vereinen bietet das Fest in diesem Sinne eine Plattform, um die Vereinskasse zu füllen.»

Man würde die Umsätze kennen, und sie seien sehr gut, sagt Chef-Veranstalter Fisch.

