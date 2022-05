Arbon: Bahn frei für zwei temporäre Gastroangebote

Restaurants Zwei neue Gastroangebote am Arboner Seeufer – doch mit dem Containerdorf auf dem Hafendamm wird es nichts Der Kanton hat die Zwischennutzungen bei der Wetterstation und vor dem Jakob-Züllig-Park bewilligt. Vom Tisch ist das Projekt «Hannah am See» auf der Wiese zwischen den beiden Hafenbecken. Es hätte für Grossstadt-Feeling sorgen sollen. Markus Schoch 25.05.2022, 12.11 Uhr

«Frau Gerolds Garten» in Zürich. Die Pläne für ein ähnliches Projekt auf dem Hafendamm in Arbon haben sich zerschlagen. Bild: PD

Das lange Warten hat ein Ende. Im Frühling des letzten Jahres hat die Stadt in Absprache mit dem Kanton fünf Standorte rund um den Hafen direkt am Wasser bestimmt, wo es künftig etwas zu Essen und zum Trinken geben soll. Doch die Pläne passten nicht allen. Es gab überall Einsprachen, als die Stadt die entsprechenden Baugesuche auflegte. Zumindest zwei Gastrobetreiber können jetzt aber immerhin loslegen. Der Kanton hat den Rechtsmitteln die aufschiebende Wirkung entzogen.

Der Coffee-Trailer steht schon bei der Wetterstation. Bild: Max Eichenberger

Zum einen darf Micha Schranz vom Café Zwei in Arbon seinen Trailer bei der Wetterstation aufstellen. Anbieten wird er nebst diversen Kaffee-Spezialitäten Apéro-Getränke, Wein, Süssigkeiten und Gelati.

Zum anderen kann Desirée Fatzer auf der Wiese gegenüber dem Jakob-Züllig-Park ihr Restaurant (Seeliebi9320) mit rund 40 Sitzplätzen eröffnen. Es soll ein Mix aus Beachclub und Gartenlounge mit orientalischem Touch sein. Ein zentrales Element des Konzeptes ist Nachhaltigkeit. Fatzer hat Ende des letzten Jahres das ehemalige Café Pelikan in St.Gallen übernommen. Sie führt den Traditionsbetrieb jetzt unter dem Namen «Formidable Pelikan».

Désirée Fatzer führt das «Pelikan» in St.Gallen als veganes Restaurant. Bild: Donato Caspari

Bald klar sein sollte, wie es mit dem Projekt «Seezauber» weiter geht. Mit dem Entscheid sei in naher Zukunft zu rechnen, schreibt die Stadt. Geplant ist auf dem Aussichtsplatz beim Fliegerdenkmal eine Eventgastronomie in einer Glaskugel. Der Betrieb soll sich auf die kalte Jahreszeit von Oktober bis März beschränken.

«Hannah am See» ist zu nahe am Wasser gebaut

Vom Tisch ist das geplante Containerdorf auf dem Hafendamm mit dem Namen «Hannah am See». Die Stadt hat das Baugesuch aufgrund mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen, wie es in der Mitteilung heisst. «Nach Rücksprache mit den verschiedenen kantonalen Ämtern kann die uns vom Kanton in Aussicht gestellte Ausnahmebewilligung leider nicht erteilt werden», sagt Markus Rosenberger, der Leiter der städtischen Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften. Mit ein Grund für das Nein aus Frauenfeld: Die Bauten wären zu nahe am Wasser gestanden. Der Grenzabstand beträgt 15 Meter.

Vorne auf dem Hafendamm war «Hannah am See» geplant. Bild: Manuel Nagel

Er sei enttäuscht, sagt Projektleiter Ronny Spitzli. Das Aus habe sich aber abgezeichnet. Ganz aufgeben will der Gastrounternehmer noch nicht. Er könnte sich grundsätzlich vorstellen, etwas Kleineres auf dem Hafendamm auf die Beine zu stellen, falls es ein Bedürfnis geben sollte, aber sicher nicht mehr in diesem Jahr. «Ich beobachte jetzt zuerst einmal die Entwicklung.» Bei der Stadt gehen die Überlegungen in die gleiche Richtung. «Wir werden prüfen, ob mittels einer Fahrnisbaute trotzdem noch eine Gastronomie für jeweils drei Monate errichtet werden kann», sagt Rosenberger.

Anders gewünscht hätte es sich auch Evelyna Jung, die Präsidentin von Arbon Tourismus. Die Organisation war mit im Boot und hätte in einem der Container Ausflügler und Gäste des Restaurants mit Informationen bedient. Jung sagt:

«Der Standort wäre aus touristischer Sicht optimal gewesen.»

Sie bedauere es deshalb sehr, dass sich die Pläne in Luft aufgelöst hätten.

Das Konzept von «Hannah am See» orientierte sich an «Frau Gerolds Garten» in Zürich. Die Lokalität sollte eine Mischung aus Streetfood-Festival, Strandbar, Dayclub, Hafencafé und Gelateria sein und mit 200 Sitzplätzen starten.

«Veranda» ist sozusagen der fünfte Standort geworden

Die Strandbar Veranda beim «Metropol». Bild: Ralph Ribi

Der ursprünglich geplante fünfte Standort für eine gastronomische Zwischennutzung am Seeufer auf der Wiese vor dem «Metropol»-Parkplatz steht nicht mehr zur Debatte. Er lag zu nahe bei der «Veranda», die der «Presswerk»-Gastronom zwischenzeitlich auf der ehemaligen Terrasse des «Metropol» eröffnet hat. Ein anderer Platz liess sich nicht finden.