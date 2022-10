Reportage Jetzt ist Saison – Handschuhe an und mit der Schere im Anschlag hilft auch unsere Volontärin bei der Wümmet Ein Nachmittag am Rebhang kann ganz schön lang sein. Und ein Weintank ist eng und sehr finster. Bei Benno Forsters Weinbaubetrieb auf dem Ottenberg erleben wir die Weinlese hautnah. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um 13 Uhr treffe ich bei Benno Forsters Weinbaubetrieb an der Thurbergstrasse in Weinfelden ein. Die anderen Helferinnen und Helfern sind alle schon da. Top motiviert und guter Dinge haben wir an diesem milden Herbsttag alle das gleiche Ziel: Möglichst viele Weinbeeren sammeln. Das wird unter anderem auch als «wimmen» bezeichnet, wobei es da regionale Unterschiede gibt.

Derzeit ist nämlich gerade Hochsaison und die Weinbauern aus der Region haben jede Menge zu tun. Für einen Selbstversuch darf ich die Welt der Weinbeeren und der Weinherstellung eintauchen. Ein Augenschein.

Beeren mit Verfärbungen werden aussortiert

Als erstes bekomme ich von einer Helferin eine Schere in die Hände gedrückt, dazu gibt’s noch ein Paar blaue Handschuhe. Und los geht’s! Gemeinsam gehe ich mit der 9-köpfigen Gruppe den Rebberg hinunter. Dort liegen überall Kisten herum, die anschliessend mit Weinbeeren gefüllt werden. Gut 15 Kilo Trauben passen in so eine Kiste.

Jeder nimmt sich eine und das wimmen beginnt. Ich frage mich als erstes, welche Sorte Beeren wir hier eigentlich ablesen. «Diese Sorte heisst Blauer Burgunder,» antwortet mir Forster. Prompt hält er mir eine Beere hin und sagt, ich solle sie probieren. Gesagt getan. Ich überlege einen Moment. «Süss und säuerlich,» antworte ich. Dieser säuerliche Geruch sei einem äusserst ungebetenen Gast zu verdanken:

«Die Kirschessigfliege ist der grösste Feind für den Blauen Burgunder.»

Wegen ihr entsteht auch der säuerliche Essig Geruch. Die Trauben, die von ihr befallen sind, weisen eine andere Farbe auf: Sie sind leicht rötlich oder rosa. Darum sortieren wir sie kurzer Hand aus. Und falls sie gerade auf einer Beere sitzt, verscheuchen wir sie einfach mit der Schere. Auch verfaulte Beeren werden aussortiert.

Die Kisten sind gleichmässig mit Trauben gefüllt und werden auf den Anhänger geladen. Benno Forster fährt anschliessend mit dem Traktor zum Weinkeller hoch. Bild: Michel Canonica

Die Weinbeeren sind dieses Jahr besonders süss

Die rote Kiste muss etwas oberhalb von mir stehen, wird mir am Anfang erklärt. Das sei einfacher und man müsse sich nicht ständig bücken oder hinknien. Dankbar nehme ich diesen Ratschlag an. Behutsam schneide ich die Trauben ab und lege sie in die Kiste, bis sie irgendwann voll ist. Nach etwas mehr als einer halben Stunde bin ich fertig. Jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass die Beeren gleichmässig verteilt sind.

Sobald die ersten Kisten voll sind fährt Forster mit dem Traktor und Anhänger zu uns herunter. Die Kisten werden direkt auf den Anhänger geladen und zum Weinkeller hochgebracht. Ich helfe ihm, die Trauben in die Abbeermaschine zu befördern:

«Die Weinbeeren werden in der Abbeermaschine vom Stiel getrennt und landen anschliessend in einer sehr grossen Wanne.»

Von der gefüllten Wanne geht ein süsslicher Duft aus, der sich im Weinkeller verteilt. Die Masse der gepressten Weinbeeren erstaunt mich. «Wie viel sind da genau drin», frage ich. Zwei Tonnen, antwortet Forster. Er nimmt die sogenannte Oechslewaage und misst damit den Zuckergehalt der Trauben.

In diesem Jahr sei er sehr hoch und sie schmecken sehr süss. Im Durchschnitt haben wir Trauben mit 97 Grad Oechsle geerntet. Für Forster ist das ein fantastisches Resultat. Er hält mir die Oechslewaage hin und ich darf selbst durchschauen und ich sehe aber nur ein Lineal.

Weintank wird beinahe täglich von Hand gereinigt

Die Beeren gären nun in der Wanne etwa eine Woche lang. Danach geht’s weiter in den Weintank. Forster möchte, dass ich dort rein klettere und die Innenseiten mit einer Bürste reinige. Passe ich da wirklich rein,? frage ich ihn unsicher. Er lacht und sagt, dass er wegen der Reinigung des Weintanks beinahe täglich dort hinein klettere. Gut, denke ich und krieche mehr schlecht als recht in die Öffnung und muss mich zu allem Übel sogar noch einmal drehen. Nach einigen Verdrehungen bin ich endlich im Weintank. Es ist, wie ich es mir vorgestellt habe: dunkel und stickig und eng.

Ich bekomme eine Bürste und beginne mit der Reinigung. Wenige Minuten später krieche ich genauso elegant heraus, wie ich hineingekrochen bin. Nach der Turnübung geht es wieder hinunter zu den Reben.

Die Freude ist gross, nachdem ich es geschafft habe, in den Weintank zu klettern. Jetzt wird mit der Bürste innen gereinigt. Bild: Michel Canonica

Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau und es wird zunehmend wärmer. Ich wische mir die ersten Schweissperlen aus dem Gesicht, während ich geduldig Lesearbeit erledige. Um etwa 15 Uhr gibt es eine Pause. Wasser und Kuchen werden offeriert. Kurz danach geht die Arbeit weiter.

Nach der Pause merke ich erst richtig, wie erschöpft ich langsam bin. Meine Füsse schmerzen, der Atem hat sich verändert und mein Herz schlägt schneller. Schön langsam bekomme ich eine kleine Vorahnung, das mich morgen wohl ein Muskelkater an Armen, Beinen und Rücken erwartet. Aber davon lasse ich mich nicht beirren. Ich unterhalte mich mit den anderen und merke: Es ist so ruhig. Alle sind konzentriert bei der Arbeit. Geredet wird wenig.

Glücklich, zufrieden und erschöpft

Ein Teil der Arbeit haben wir jetzt endlich geschafft. Nun folgt der nächste und letzte Abschnitt. Mittlerweile bin ich etwas geübter und merke, dass ich beim ablesen hin und wieder gedanklich abschweife und führe die Bewegungen fast automatisch aus. Ob es den anderen auch so geht?

Mit der Zeit wird das Weinbeeren ablesen körperlich anstrengend. Aber dafür kann man das schöne Wetter in der Natur geniessen. Bild: Michel Canonica

Etwa eine Stunde arbeiten müssen wir noch arbeiten. In den Armen und Beinen zieht es mir. «Hat jemand noch eine leere Kiste», frage ich. «Du kannst gerne meine haben», sagt eine Helferin und streckt sie mir hin. Nachdem ich meine letzte Kiste gefüllt habe, helfe ich den anderen. Um etwa 17 Uhr bin ich fertig und verabschiede mich von Forster mit Handschlag. Glücklich, zufrieden und erschöpft mache ich mich auf dem Heimweg. Anstrengend ist es, bis aus den Trauben eine Flasche Wein wird - und dabei habe ich die Trauben nur eine ganz kleine Wegstrecke begleitet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen