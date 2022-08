Pergola des "Roten Kreuzes" in Arbon muss weg

Rechtsstreit Jetzt hat der Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon Gewissheit: Die Pergola muss definitiv weg – und zwar sofort Gionatan Capuano muss die umstrittene Beschattungsanlage in seiner Gartenwirtschaft unter den Bäumen bis Ende August abbrechen. Selbst wenn er die Gerichte anrufen sollte. Markus Schoch 2 Kommentare 17.08.2022, 16.20 Uhr

Gionatan Capuano hat den jahrelangen Kampf durch die Instanzen verloren: Er muss die Pergola in Arbon abbrechen. Bild: Reto Martin

Die Stadt verlangte viel Geduld vom Gastrounternehmer und hat jetzt selber keine Geduld mehr mit ihm. Vor neun Monaten wies das Bundesgericht den Stadtrat an, zu prüfen, ob der Abbruch der 21 Meter langen und 14 Meter breiten Pergola unter den Bäumen verhältnismässig sei oder nicht. Gionatan Capuano hatte sie vor über fünf Jahren ohne Baubewilligung aufgestellt, was einen bis heute andauernden Rechtsstreit auslöste.

Der Stadtrat kommt jetzt im vorerst letzten Kapitel der Auseinandersetzung zum Schluss: Es ist dem Wirt zuzumuten, die Konstruktion zu demontieren, die er seit diesem Frühling ohnehin nicht mehr nutzen darf. Eine «mildere und ebenso zwecktaugliche Massnahme» sei nicht denkbar, heisst es im Entscheid vom 8. August.

«Neben der Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften liegt das öffentliche Interesse in der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung durch die Aufhebung des baurechtswidrigen Zustandes, an der grundsätzlichen Gleichbehandlung aller Bürger und an der gebührlichen Beachtung der geschützten Ortsbilder der Schweiz und der geschützten Einzelhäuser beziehungsweise Häusergruppen.» Das private Interesse von Capuano am Weiterbetrieb der Anlage wiege vergleichsweise gering.

Es muss jetzt schnell gehen

Viel Zeit lässt ihm die Stadt nicht, das Gerüst zu entfernen: Ende August muss es weg sein. Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn Capuano die Verfügung beim Departement für Bau und Umwelt anfechten sollte, was er zu gedenken tut. Der Stadtrat entzieht einem Rekurs die aufschiebende Wirkung.

Capuano ist enttäuscht. Zuerst lasse ihn die Stadt monatelang warten und mache dann kurzen Prozess mit ihm. Warum muss es plötzlich so schnell gehen, fragt er sich. Unverständlich für ihn ist auch, weshalb er die längst ausser Betrieb genommene Pergola nicht stehen lassen kann bis zu einem rechtsgültigen Urteil. «Droht irgendwelche Gefahr? Oder hat die Stadt Angst vor dem Feuer speienden Drachen Namens Hotel Rotes Kreuz oder einfach Gionatan Capuano dem Gesetzesbrecher?»

Die Stadt kennt kein Pardon

Während die Stadt allen anderen Akteuren am See Ausnahmebewilligungen erteile oder die Augen bei Verstössen zudrücke, würden die Verantwortlichen bei ihm kein Pardon kennen, kritisiert Capuano. Spielraum für eine Kompromisslösung hätte es nach Meinung des Wirtes durchaus gegeben, beispielsweise in Form einer temporären Bewilligung der Pergola. Die gesetzlichen Grundlagen dafür seien vorhanden. Nur sei die Stadt in seinem Fall – und nur in seinem Fall – nicht bereit, die Möglichkeiten zu nutzen, die einen Ausweg aus der verfahrenen Situation bieten würden. Der Wirt sagt:

«Es ist himmeltraurig.»

Offenbar wolle die Stadt ein Exempel an ihm statuieren.

Nach Meinung der Stadt hält sich der finanzielle Schaden für Capuano in Grenzen. Denn einzelne Bauteile oder sogar die ganze Pergola könnten wiederverwendet werden. Das stimme nur in der Theorie, sagt der Wirt. «Die Pergola ist eine Massanfertigung.» Sie oder Teile davon zu verkaufen, sei schwierig. Deshalb sei die andere Pergola, die er bereits im Februar abbauen musste, immer noch eingelagert.

Die Saison lief super

Er werde ohne Pergolas nicht untergehen, sagt Capuano. Sie hätten diesen Sommer in der Gartenwirtschaft nur Sonnenschirme aufstellen können. «Trotzdem hatten wir einen super Sommer. Wir sind wirklich zufrieden.» Für das Personal und die Gäste sei ein Wetterwechsel mit einsetzendem Regen aber jedes Mal «eine Hauruckübung», die nicht sein müsste.

2 Kommentare Heidi Müller vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Herr Capuano, sie haben als erster ds Gesetz gebrochen in dem sie eine unbewilligte Baute hinstellten und von da an nur noch reklamiert und für Mitleid gebettelt. Endlich ist Schluss damit. Bravo Stadt Arbon. 2 Empfehlungen Ivo Lampart vor 2 Minuten 1 Empfehlung Ach wie kleinbürgerlich, ihre Antwort wie auch das Verhalten der Verwaltung von Arbon. Doch wirklich erstaunt bin ich nicht. Mir ist seit Jahrzehnten bewusst, dass ich nicht nach Arbon ziehen möchte da dieses Städtchen und seine alteingesessenen Bürger sehr streitlustig durch ihren Alltag schwurbeln. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen