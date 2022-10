Rechtsstreit «Es ist ein richtiger Kindergarten»: Die Pergola im Garten des «Roten Kreuzes» in Arbon bleibt vorerst stehen Der Kanton hat die Stadt zurückgepfiffen. Diese hatte den sofortigen Abbruch der umstrittenen Konstruktion verlangt. Der Gastrounternehmer denkt nicht daran, klein beizugeben. Markus Schoch Jetzt kommentieren 20.10.2022, 11.35 Uhr

Gionatan Capuano im Garten mit der Pergola, die er noch nicht abbrechen muss. Nutzen darf er sie allerdings nicht. Bild: Markus Schoch

Die Stadt war vorschnell, als sie mit einem Brief vom 10. August von Gionatan Capuano unwiderruflich verlangte, die umstrittene Pergola in der Gartenwirtschaft bis Ende des Monats zu entfernen – ungeachtet eines laufenden Verfahrens. Sie hat damit übers Ziel hinausgeschossen, wie das Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) jetzt in einem Zwischenentscheid schreibt. Dieses musste sich wegen eines Rekurses von Capuano gegen die Anordnung mit dem Fall beschäftigen.

Der Entzug der aufschiebenden Wirkung sei unverhältnismässig und damit rechtsverletzend, heisst es im Urteil. Dass die Stadt dem Wirt des «Roten Kreuzes» das Messer an den Hals gesetzt habe, sei zwar aufgrund der über fünfjährigen Vorgeschichte «bis zu einem gewissen Grad» nachvollziehbar. Aus juristischer Sicht lasse sich das Vorgehen aber nicht rechtfertigen.

Es gebe keinen zwingenden Grund, die üblichen Spielregeln in solchen Auseinandersetzungen ausser Kraft zu setzen. Es bestehe keine ausserordentliche Dringlichkeit, die ein sofortiges Handeln nötig machen würde. «Eine zeitlich unmittelbar bevorstehende oder inhaltlich schwere Bedrohung bedeutender Polizeigüter (...) ist vorliegend nicht ersichtlich», schreibt das DIV.

Pergola könnte noch Jahre stehen bleiben

Damit kann die Pergola so lange stehen bleiben, bis die Gerichte letztinstanzlich entschieden haben, ob es rechtens war, dass die Stadt den Abbruch verlangt hat. Capuano bestreitet die Anordnung im Wissen darum, dass seine Chancen gering sind.

Das Bundesgericht hat im letzten Februar unmissverständlich festgehalten, dass die Konstruktion zum Schutz vor Sonne und Regen nicht bewilligungsfähig ist, weil sie ein störendes Element des geschützten Ortsbildes sei und nicht in einer Bauzone liege. Nutzen darf der Gastrounternehmer die Pergola schon lange nicht mehr.

Capuano ist sich der Ausgangslage bewusst. Er sagt:

«Ich weiss, dass es eigentlich niemandem etwas bringt, wenn ich mich weiter wehre. Aber wenn ich wegen der Stadt mit dem Rücken zur Wand stehe, bleibt mir nichts anderes übrig. Es ist ein richtiger Kindergarten.»

Es gehe ihm ums Prinzip. Er lasse nicht so mit sich umspringen. «Die Stadt hat mir das rechtliche Gehör verweigert, versteckt sich hinter Paragrafen und beugt sich völlig unnötig in vorauseilendem Gehorsam dem Druck des Thurgauer Heimatschutzes.» Dieser ist dafür verantwortlich, dass die ohne Baubewilligung erstellte Pergola unter den Bäumen nach wie vor ein Streitobjekt ist. Die Stadt war ursprünglich bereit, die Konstruktion nachträglich zu legalisieren, womit der Heimatschutz nicht einverstanden war. Er legte Einsprache ein.

Für den Gastrounternehmer ist klar:

«Man will mich zermürben.»

Er lasse sich aber nicht kleinkriegen. «Der Kampf ist mir jeden Rappen wert.» Wenn nötig, werde er den Fall wieder bis vor Bundesgericht ziehen.

Die nicht bewilligte Pergola des Restaurants Rotes Kreuz in Arbon. (Aufnahme vom 04.05.2021) Bild: Reto Martin

Gesuch um Zwischennutzung ist weiter pendent

Capuano geht es nicht zuletzt auch darum, Zeit zu gewinnen. Er habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass im Stadthaus irgendwann doch noch ein Umdenken stattfinde. Es könne nicht sein, dass die Stadt und der Kanton überall Ausnahmegenehmigungen erteilen würden, um gastronomische Zwischennutzungen am See zu ermöglichen. Und nur bei ihm als grössten Player am Ufer mit einem traditionsreichen Betrieb gebe es keinen Millimeter Spielraum.

«Entweder gelten die Gesetze für alle oder für niemanden.»

Der Wirt hat die Probe aufs Exempel gemacht: Im Februar reichte er ein Baugesuch für eine gastronomische Zwischennutzung im Teil der Gartenwirtschaft ein, wo die zweite Pergola stand, die er abbrechen musste. Jetzt will er sie im Rahmen eines befristeten Projektes wieder aufstellen. Mit dem Entscheid lässt sich die Stadt Zeit. Er habe bis heute nichts gehört, sagt Capuano. «Man lässt mich auch hier im Regen stehen.»

Heimatschutz offen für angepasste Lösung

Der Thurgauer Heimatschutz hat bereits Anfang Jahr von der Stadt verlangt, endlich «reinen Tisch» zu machen. Die Rechtslage sei eindeutig. Für den Verband gibt es nichts mehr zu diskutieren, was die Pergola anbelangt. Er war deshalb nicht dafür zu haben, im Januar vor Ort die Sachlage nochmals zu erörtern, nachdem er durch alle Instanzen hindurch recht erhalten hatte. Der Heimatschutz wäre aber durchaus bereit, ein alternatives und mit dem Ortsbildschutz vereinbares Beschattungsprojekt unter den Bäumen zu prüfen. Die Voraussetzung dafür: Beide Pergolen müssen weg sein.

