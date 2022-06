Der Arboner SVP-Mann Roland Schöni blitzt beim Bundesgericht ab

Rassendiskriminierung «Ich nehme das Urteil zur Kenntnis»: Arboner SVP-Mann blitzt vor Bundesgericht ab – er muss sich für seine rassistischen Äusserungen über Fahrende verantworten 2018 campierten Fahrende auf der Gemeindegrenze zu Arbon. Grund genug für den damaligen SVP-Fraktionspräsidenten Roland Schöni, seine Meinung pointiert kundzutun. Mit seinen Äusserungen sei er aber übers Ziel hinausgeschossen, meint das Bundesgericht in Zusammenhang mit dem entsprechenden Strafverfahren. Tanja von Arx 01.06.2022, 18.20 Uhr

Darum geht es: Im Frühsommer 2018 haben sich Fahrende temporär in Steinach installiert. Bild: Martin Rechsteiner

Er hat gekämpft bis zuletzt. SVP-Mann Roland Schöni ist wegen des Strafverfahrens zu Rassismus gegen ihn bis vor Bundesgericht gelangt. Doch wie am Mittwoch bekannt wurde, hat dieses als letzte rechtliche Instanz seine Beschwerde abgewiesen.

Roland Schöni, ehemaliger Arboner SVP-Fraktionspräsident. Bild: PD

Der ehemalige Arboner Fraktionspräsident verlangte, das Urteil des Thurgauer Obergerichts sei aufzuheben. Das Obergericht hatte ihn auf Basis eines Artikels in der «Thurgauer Zeitung» über Fahrende, die an der Grenze zu Arbon campierten, der Rassendiskriminierung für schuldig befunden.

Im Wesentlichen stellte es Rechtsverletzungen in der Textpassage mit folgenden Aussagen fest: «Er sei kein Freund der Fahrenden. Die Roma würden auf Kosten anderer leben, sich nicht an den Steuern beteiligen und machen, was sie wollen. Die Schweizer würden ja noch gehen, aber hier drehe es sich um Franzosen. Es handle sich um Schlitzohren und Kleinkriminelle, Wahrsager, die einen anlügen würden, und Leute, die Sachen versprechen würden, die sie dann nicht halten würden. Unschöne Beispiele seien übervolle Mülleimer auf dem Platz. Er habe auch gehört, dass es einen Ladendiebstahl gegeben habe.»

Die Gesellschaft für bedrohte Völker und der Verband Sinti und Roma Schweiz reichten nach Erscheinen des Artikels Strafanzeige ein. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell sprach daraufhin einen Strafbefehl aus, den Schöni jedoch anfocht, woraufhin das Bezirksgericht Arbon ihn allerdings für schuldig befand (unsere Zeitung berichtete).

«Meine persönlichen Rechte wurden verletzt»

Schöni wehrt sich vor Bundesgericht wie folgt: Indem er den Text vor der Publikation nicht gegengelesen habe, sei sein Recht am eigenen Wort verletzt worden. Das sei eine Persönlichkeitsverletzung. Allerdings urteilt das Bundesgericht, die Rüge sei unbegründet – «soweit darauf eingetreten werden kann».

Es stützt weitgehend die Haltung des Obergerichts, das zum Schluss gelangt, dass weder die Art und Weise, wie der Artikel entstand, noch die Art der Beschaffung des Dokumentes gegen eine Verwertung im Verfahren spreche. Schöni habe kein absolutes Recht auf Autorisierung seiner Aussagen.

Er sei von der Journalistin über das Ziel des Gesprächs informiert worden. Ferner habe er um sein Recht auf Autorisierung seiner Äusserungen gewusst, denn er habe in der vorangegangenen Einvernahme ausgesagt, dass er den Bericht nicht zur Gegenlesung verlangt hätte.

Stein des Anstosses – darüber regte sich Roland Schöni auf. Bild: Martin Rechsteiner

Des Weiteren wirft Schöni dem Obergericht eine «willkürliche Sachverhaltsfeststellung» vor und damit eine Verletzung des Bundesrechts. Das Obergericht hält fest, die fraglichen Aussagen kämen einer pauschalen, massiven Herabsetzung gleich, und die kritischen Äusserungen seien weitgehend ohne konkreten Bezug zu irgendwelchen Vorkommnissen erfolgt.

Schöni sagt, er habe zum Ausdruck gebracht, dass er inländische Fahrende ausnehme und nur französische Fahrende meine. Diese Unterscheidung belege zudem, dass seine Aussagen sehr wohl differenziert seien. Eine Relativierung seiner Äusserung gehe bereits aus dem veröffentlichten Text hervor.

Ausserdem könne ihm die Mehrdeutigkeit der Aussage nicht angelastet werden «wegen der entstellenden Wiedergabe». Diese Rügen erachtet das Bundesgericht aber ebenfalls als unbegründet, abermals «soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann». Im Urteil heisst es:

«Seine Vorbringen gehen grösstenteils an der Sache vorbei.»

Schöni wendet darüber hinaus ein, Fahrende seien keine Ethnie, der zentrale Begriff in dem Rechtsstreit. Das Obergericht erwägt, der Ausdruck «Fahrende» sei vom Begriff der «Ethnie» erfasst, da sie sich in sprachlicher und kultureller Hinsicht von der übrigen Bevölkerung abgrenze, sich selbst als abgegrenzte Gruppe verstehe und vom Rest der Bevölkerung als Gruppe verstanden werde.

Allerdings, so das Bundesgericht: «Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Zusammenhang als unbegründet.» Das Bundesgericht hatte kürzlich darüber zu befinden, ob mit dem Begriff «Zigeuner» eine Ethnie bezeichnet werde, was es bejahte. «Auf diesen Entscheid kann im Grundsatz verwiesen werden.»

«Das war keine Herabsetzung»

Im Weiteren pocht Schöni darauf, dass er die Fahrenden nicht herabgesetzt habe. Aber auch diese Rüge erweist sich laut Bundesgericht als unbegründet.

«Dem unbefangenen durchschnittlichen Leser – in Anbetracht aller Äusserungen des Beschwerdeführers in der inkriminierten Textpassage – wird im Gesamtzusammenhang der Eindruck vermittelt, Fahrende würden einen allgemein verachteten und äusserst verpönten Lebensstil pflegen, wobei sie lügen würden und unzuverlässig sowie kriminell seien.»

Schliesslich beruft sich Schöni auf die Meinungsäusserungsfreiheit. Das Bundesgericht hält fest, in einer Demokratie sei es von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten werden könnten, die einer Mehrheit missfallen und für viele schockierend wirken würden. «Allerdings darf der Meinungsäusserungsfreiheit keine so weitreichende Bedeutung gegeben werden, dass das Anliegen der Bekämpfung der Rassendiskriminierung seiner Substanz beraubt würde.»

Erst kürzlich betonte das Bundesgericht, dass an Missständen Kritik geäussert werden könne und die Meinungsäusserungsfreiheit in der politischen Debatte besonders stark zu gewichten sei. Allerdings müsse die Kritik insgesamt sachlich bleiben und sich auf objektive Gründe stützen. Im Einzelnen: Schöni habe die fragliche Gruppe pauschal herabgesetzt.

Eine Busse und einiges an Gerichtskosten

Das Bundesgericht verurteilt Schöni zu einer Busse von 450 Franken und zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 70 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Ausserdem muss er neben seinen Anwaltskosten die Gerichtskosten von 3000 Franken tragen.

Roland Schöni sagt auf Anfrage:

«Ich nehme das Urteil zur Kenntnis.»

Er trage die Konsequenzen, indem er die Busse und die Kosten zahle.