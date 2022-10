Raiffeiesenbank Arbon stellt Siegerprojekt für Neubau vor

Raiffeisenbank Arbon stellt Siegerprojekt für einen Neubau vor Mit einem Ersatzneubau setzt Raiffeisen in Arbon einen neuen städtebaulichen Akzent. Max Eichenberger 02.10.2022, 16.00 Uhr

Eine Visualisierung des Bankneubaus an der St. Gallerstrasse. Bild: PD

Die zukunftsgerichteten Baupläne am bisherigen Geschäftsstandort sind eine Antwort auf den «Umbruch in der Bankenwelt», sprach Gabriel Bawidamann, VR-Präsident der Raiffeisen Regio Arbon, bei der Vorstellung des Siegerprojektes von einem Meilenstein. Neue Technologien und Abläufe, Digitalisierung und Automatisierung, veränderte Kundenbedürfnisse in Richtung mehr persönlicher Beratung: Die vorhandenen Strukturen seien «nicht zeitgemäss», um diese Transformation bewerkstelligen zu können.

Darum soll das bestehende Gebäude im Eck St. Galler-/Alemannenstrasse jetzt einem viergeschossigen Neubau Platz machen. Realisiert wird das Projekt «Arabon» des St. Galler Architekturbüros Gähler Flühler, das in einem Wettbewerb unter acht teilnehmenden Büros von einer Fachjury am besten bewertet worden ist.

Damit erfährt das neue Zentrum auch südlich der St. Gallerstrasse eine Aufwertung: gegenüber der Kantonalbank, die federführend mit der Novaseta 1994 den ersten Pflock gesetzt hatte. Erst Jahre später setzte Raiffeisen von der Peripherie einen Fuss in die Stadt. Und zog mit der Aufnahme der Bankaktivitäten in der dafür umgebauten Liegenschaft der ehemaligen Metzgerei Geisser nach.

Das Erdgeschoss wird als Beraterbank genutzt. Es biete vielfältig nutzbare Begegnungsräume, sagt Bankleiter Thomas Gutmann: «Die Innenräume ermöglichen ideale Abläufe und werden für die Kundschaft zum stimmigen Erlebnis.» Neben Beratungsinseln gibt es benutzerfreundliche Selbstbedienungsanlagen. In den Obergeschossen sind flexibel nutzbare Gewerberäumlichkeiten geplant. Diese können fremdvermietet oder in den Bankbetrieb eingebunden werden.

Hinter dem neuen Bankgebäude erstellt Raiffeisen zudem eine fünfgeschossige Wohnüberbauung mit elf Mietwohnungen. Das Sockelgeschoss verbindet beide Baukörper, die gleich hoch sind und dieselbe Architektursprache haben. Der bestehende ältere Wohnblock wird abgerissen.

Nach der Projektierungsphase ist die Baueingabe im Laufe des Jahres 2023 geplant, der Baubeginn im Sommer 2024. Der Bezug dürfte dann in der ersten Hälfte 2026 sein. Zu den Kosten machten die Raiffeisenvertreter keine Angaben; dafür sei es noch zu früh. Raiffeisen behält die Präsenz in Steinach und Roggwil bei; in Roggwil in reduzierter Form in einem dort ebenfalls geplanten Neubau.