Wahl Stadtrat Romanshorn: Zwei Frauen liegen vorne

Politik Ersatzwahl in den Stadtrat Romanshorn: Zwei Frauen liegen vorne Die 25-jährige Celina Hug (glp) und die 24-jährige Nadja Bolliger (FDP) holen von den fünf Kandidatinnen und Kandidaten am meisten Stimmen. Wer am Schluss das Rennen macht, wird sich im zweiten Wahlgang am 25. September zeigen. Raphael von Büren hat dann möglicherweise die Unterstützung einer Partei. Markus Schoch Jetzt kommentieren 19.06.2022, 16.46 Uhr

Celina Hug war mit Plakaten am Strassenrand präsent. Gegenüber André Vrecer hatte sie am Sonntag klar die Nase vorne. Bild: Markus Schoch

Selten hatten die Romanshornerinnen und Romanshorner eine so breite Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten wie an diesem Wochenende. Gleich fünf Personen bewarben sich um einen Sitz im neunköpfigen Stadtrat: Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, Parteivertreter und Parteilose, Angestellte und Unternehmer. Glücklich die Stadt, wo das Interesse an einem politischen Amt so gross sei, schrieb einer vorletzte Woche in einem Leserbrief.