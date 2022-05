Arbon: 2500 Besuchende feiern am Grillentanz-Festival am See

Open Air Viele kamen erst, als es dunkel wurde: 2500 Besuchende feierten am Grillentanz-Festival in Arbon bis in die frühen Morgenstunden Das Festival wurde bereits zum zehnten Mal durchgeführt. Aus diesem Anlass sorgten diesmal auch internationale Indie -Bands und DJs für gute Stimmung am Seeufer. Kim Ariffin 29.05.2022, 16.40 Uhr

Besuchende am Grillentanz-Festival in Arbon. Bild: Benjamin Manser

Trotz des kühlen Windes herrschte am Arboner Seeufer am Grillentanz-Festival am Wochenende eine ausgelassene Stimmung. Vielen Besucherinnen und Besuchern konnte man direkt anmerken, dass sie sich nach zwei Jahren Pandemie freuten, wieder ein Open Air ohne Einschränkungen geniessen zu dürfen.

Grillen und Tanzen haben hier Tradition

Einige tanzten vor der Bühne. Andere holten sich an der Bar etwas zu trinken und grillten ihre mitgebrachten Gemüse- oder Fleischspeisen auf den zur Verfügung gestellten Grills neben dem Seeufer.

Wie der Name des Festivals besagt, ist die Kombination des Grillens und des Tanzens nämlich eine langjährige Tradition und soll die Besonderheit dieses Festivals ausmachen.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Anzahl der Gäste immer grösser. Die Atmosphäre in der beginnenden Dämmerung neben dem glitzernden Bodensee war zauberhaft.

Das Festival findet in Arbon direkt am See statt. Bild: Benjamin Manser

Sänger sitzt auf Scheinwerferständer

Auf der Hauptbühne traten zwischen 16 Uhr nachmittags und 2 Uhr morgens sowohl regionale als auch internationale Bands auf. Mit dabei waren das st.-gallisch-bündnerische Indie-Pop-Duo Mischgewebe, die Zürcher Indie-Rock-Band Tim Freitag, die deutsche Indie-Pop-Band Dote, das ungarische Pop-Noir-Duo Black Nail Cabaret sowie die italienische Darkstep-Gruppe Smash Stereo.

Zahlreiche Bands und DJs sorgten für gute Stimmung. Bild: Benjamin Manser

Der Kreativität der Bands wurden keine Grenzen gesetzt. So sass ein Sänger von Tim Freitag während seiner musikalischen Darbietung auf einem Scheinwerferständer.

Das OK-Team erklärt: «Wir fangen am Nachmittag jeweils gelassen mit Indie-Pop und -Rock an. Je später es wird, desto elektronischer wird die Musik.» Somit entstand ein grosses Angebot an Musikstilen, das von Indie-Pop und -Rock bis hin zu Electro-Pop und Techno reichte. Zeitgleich sorgten regionale DJs auf der kleineren Zeltbühne für Tanzstimmung. Darunter befanden sich Modest, Ollivander, Pa-Tee sowie Manuel Moreno.

DJs stammten aus dem Freundeskreis

Im Jahr 2012 sei das erste Mal die Idee entstanden, ein kleines Festival am Arboner Seeufer zu veranstalten. Ein Mitglied des OK-Teams sagt: «Die Organisation war damals unkompliziert, und die DJs stammten aus unserem Freundeskreis.» Im Verlauf der Jahre habe das Festival immer mehr Anklang erhalten, weswegen die Infrastruktur stetig gewachsen sei.

Der letzte Grillentanz fand im Juni 2019 statt. Ein Mitglied des OK-Teams sagt: «2020 waren wir bereits auf das Festival vorbereitet, jedoch musste es wegen Corona abgesagt werden.» 2021 sei dann schon von vornherein klar gewesen, dass die Durchführung erneut nicht möglich sein werde.

Am Wochenende alle Tickets ausverkauft

Heuer wurde das zehnjährige Jubiläum des Grillentanzes gefeiert. Die Mitwirkenden bemerkten, dass sie nach zwei Jahren Pandemie etwas aus der Routine gekommen seien. «Anfangs waren wir etwas angespannt. Wir sind jedoch ein eingespieltes Team und konnten die Festivalanlagen frühzeitig aufstellen und vorbereiten», wie das OK-Team erzählt. Dieses Jahr nahmen bis zu 2500 Leute teil. Alle Tickets waren ausverkauft.