Slow up Bodensee vor Problem: Streckenänderung nötig

«Wir werden keinen Kaffee mehr ausschenken»: Der Slow up hat ein Problem – ab nächstem Jahr gibt das Astra die Strasse nicht mehr frei

Der Langsamverkehrsevent Slow up ist beliebt. Jedes Jahr zählt er bis zu 30'000 Besucherinnen und Besucher, und seit zwanzig Jahren führt er ausserdem über die gleiche Strecke. Bald aber nicht mehr. Denn das Bundesamt für Strassen, neuerdings zuständig für die Strecke zwischen Neukirch und Amriswil, will den Teilabschnitt nicht mehr freigeben. Eine Sperrung sei ein erheblicher Eingriff in den Verkehr.