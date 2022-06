Slow up Bodensee vor Problem: Streckenänderung nötig

Der Slow up hat ein Problem: Ab 2023 gibt das Astra die Strasse zwischen Amriswil und Neukirch nicht mehr frei

Jährlich nehmen bis 30'000 Velofahrerinnen, Inlineskater oder Rollstuhlfahrer am Slow up teil. Seit zwanzig Jahren führt der Langsamverkehrsevent über die gleiche Strecke. Bald aber nicht mehr. Denn das Bundesamt für Strassen will einen Teilabschnitt nicht mehr freigeben.