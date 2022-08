Uttwiler Meisterwoche: Hier treffen sich Russen und Ukrainer

Internationales Beisammensein Uttwiler Meisterkurse: Hier essen ukrainische, russische und chinesische Musikerinnen und Musiker zusammen Zmittag 17 Junge aus elf verschiedenen Nationen nehmen diese Woche an den Oberthurgauer Profikursen teil. Allen internationalen Spannungen zum Trotz zeigt sich bei einem Augenschein: Musik verbindet. Noëlle Graf 25.08.2022, 16.20 Uhr

Die Teilnehmenden aus aller Welt amüsieren sich beim Zmittag. Bild: Belinda Schmid

Von allen Übeln der Welt ist hier nichts zu merken. Bei Speis und Trank sitzen die Teilnehmenden des jährlichen Musikanlasses Uttwiler Meisterkurse beim Zmittag unter den Bäumen. Hier wird Englisch, Russisch, Japanisch und Deutsch geredet, aber die gemeinsame Sprache ist die Musik. Die Gespräche bei Tisch: Wie fein das Vollkornbrot und wie schön die Natur in der Schweiz sei.

Der Violinist Andrej Bielow. Bild: Belinda Schmid

«Es geht um Musik und Menschlichkeit. Die Kurse sind eine Möglichkeit, sich auszutauschen und einiges voneinander zu erfahren.»

Das sagt der 40-jährige Violinist Andrej Bielow. Er ist gebürtiger Ukrainer und lebt seit einigen Jahren in Deutschland. «An den Kursen nehmen Russen und Ukrainer teil, es spielt keine Rolle.» Es sei stets wichtig, die Politik vom Volk zu trennen.

Bielow zählt zum dreiköpfigen Meistergespann, welches die Musikerinnen und Musiker unterrichtet. Sechs Geigerinnen und Geiger aus China, Deutschland, der Ukraine und Japan haben jeden Tag eine Einzelstunde bei ihm. «Das ist aussergewöhnlich.» Bei den meisten Meisterkursen beschränkt sich die Eins-zu-eins-Betreuung nämlich eher auf eine Stunde die Woche anstelle von einer Stunde am Tag.

«Ich verurteile die Aktionen Russlands»

Der Cellist Maksim Barbash aus Belarus. Bild: Belinda Schmid

Neben dem Geigenunterricht finden auch Klavier- und Violoncellokurse statt. Der 26-jährige Belarusse Maksim Barbash ist Cellist und wohnt in Basel. Er hat eine klare Meinung zum Weltgeschehen: «Ich verurteile die Aktionen Russlands. Über die Schuldfrage muss man nicht diskutieren.» Er selbst kann und möchte in nächster Zeit nicht nach Belarus zurückkehren.

Um den Krieg geht es in der Meisterwoche aber nicht. «Meine oberste Priorität ist, etwas zu lernen, danach sich auszuruhen und miteinander abzuhängen», sagt der Cellist. Barbash freut sich darauf, die anderen im Laufe der Woche besser kennen zu lernen.

Alex Olmedo Duynsaleger aus Spanien, Teresa Gąsieniec aus Polen und Margherita Succio aus Italien spässeln beim Essen. Bild: Belinda Schmid

Die Teilnehmenden sind separat in Uttwiler Gastfamilien untergebracht. «Das bedeutet keine Partys – leider», sagt Cellist Alex Olmedo Duynslaeger aus Spanien. Dennoch ist er begeistert von den gastfreundlichen Einwohnerinnen und Einwohnern. Er freut sich darauf, neben seinem Meister auch etwas von den anderen Kursteilnehmenden zu lernen. Duynslaeger sagt, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden nicht in ihren Herkunftsländern wohnen. Sie seien gewohnt, umherzureisen. Auch Duynslaeger lebt nicht mehr in Barcelona, sondern in Paris, wo er studiert.

Einige sitzen in die Lektionen der anderen

Trotz unterschiedlicher Gastfamilien gibt es viele Kontaktpunkte: Alle Mitwirkenden inklusive Helfenden, Organisatorinnen und Organisatoren sowie die Meisterin und die zwei Meister essen jeden Tag zusammen zu Mittag. Ein paar Teilnehmende sitzen jeweils auch in die Lektionen von anderen, um zuzuhören. Das tut auch die 21-jährige Cellistin Margherita Succio aus Italien. «Dass so viele internationale Leute hier sind, ist der Grund, weshalb die Meisterkurse so interessant sind.»

Am Wochenende gibt es ein Konzert Die Uttwiler Meisterkurse finden heuer zum 13. Mal statt. Die Kurse sind für Musikstudierende, Berufmusizierende und fortgeschrittene Laien. Am Samstag, 27. August, um 17 Uhr und am Sonntag, 28. August, um 11 Uhr findet das Schlusskonzert in der Kirche Uttwil statt. Dort zeigen die Teilnehmenden, was sie während der Woche erarbeitet haben. (nog)