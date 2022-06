Tamara Wiedermann über ihre Long-Covid-Erkrankung

Long Covid Atemnot beim Spaghettiholen im Keller: Die ehemalige Romanshorner Stadträtin Tamara Wiedermann spricht erstmals über ihre Krankheit Tamara Wiedermann wird immer wieder gefragt, warum sie ihr Amt so plötzlich niedergelegt hat. Die 52-Jährige leidet an Long Covid. Während ihrer letzten Stadtratssitzung konnte sie sich nicht mehr konzentrieren, war vergesslich und hatte Wortfindungsprobleme. Annina Flaig Jetzt kommentieren 30.06.2022, 11.35 Uhr

Die Romanshornerin Tamara Wiedermann in ihrem Garten. Das Tageslicht erträgt sie fast nur noch mit Sonnenbrille. Reto Martin

Sie nimmt die Sonnenbrille im Gespräch nicht ab. Auch nicht, wenn sie auf ihrem Gartensitzplatz im Schatten sitzt. Tamara Wiedermann erträgt das Sonnenlicht kaum. Es schwächt sie, genau wie Geräusche, Bewegungen und das Reden. Wir stellen den Wecker auf 40 Minuten. Länger schafft es die an Long Covid erkrankte ehemalige Romanshorner Stadträtin nicht mehr, sich zu konzentrieren. Zumindest nicht, ohne es nachher zu bereuen. Arbeiten am Computer oder das Zeitunglesen hat sie auf 15 Minuten am Stück beschränkt.

Nach einer Überanstrengung folgt der «Crash»

Wenn sie sich überanstrenge, habe sie nachher einen sogenannten «Crash», einen Zusammenbruch. Dann wird ihr Tinnitus stärker, dieses Rauschen im Ohr. Sie bekommt Kopfweh, ein Kribbeln in den Beinen sowie Gelenk- und Muskelschmerzen. Die 52-Jährige sagt:

«Es wird alles unerträglich, und ich muss mich mit Ohrenstöpseln und Augenklappen hinlegen und ausruhen.»

Manchmal schläft sie dann erschöpft ein.

Die ehemalige Mitte-Stadträtin hat sich das Gespräch mit unserer Zeitung und den Schritt an die Öffentlichkeit lange überlegt. Erste Anfragen hat sie abgelehnt, auch weil es ihr anfänglich noch schlechter ging. Doch nun ist sie entschlossen. Sie wolle der Krankheit ein Gesicht geben – und den Romanshornerinnen und Romanshornern eine Erklärung. Zudem erhofft sie sich dadurch mehr Verständnis für Long-Covid-Betroffene.

Die Stadträtin war im Februar fast von heute auf morgen von ihrem Amt zurückgetreten. Seither wird sie immer wieder gefragt, warum sie den Bettel hingeschmissen habe.

Sie war dauererschöpft

Wiedermann hatte sich im Januar mit dem Covid-Virus angesteckt. Nach der Isolation und dem Abklingen der Grippesymptome hatte sie ihr 60-Prozent-Pensum als Lehrperson am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil sowie ihr Amt als Stadträtin virtuell wieder aufgenommen. Doch sie war dauererschöpft, litt unter massivem Kopfweh, Schwindel sowie einem sehr hohen Puls und schwerer Atemnot, auch wenn sie bloss einen Pack Spaghetti im Keller holen musste.

Manchmal konnte sie kaum sprechen. Während der letzten Stadtratssitzung hatte sie Wortfindungsprobleme, war vergesslich und konnte sich nicht konzentrieren. «Nach vier Wochen in diesem Zustand habe ich nach Absprache mit Stadtpräsident Roger Martin mein Amt niedergelegt.»

Sie hat keine Energie, um zu antworten

Wie es ihr jetzt, vier Monate später, geht? «Eigentlich noch nicht gut», sagt sie. Sie sei weit weg von ihrem Normalzustand, versuche ihre Krankheit zu akzeptieren und nicht zu resignieren. Traurig machen sie Sätze wie «Du hast uns im Stich gelassen» oder «Gib dir doch etwas Mühe». Ihre Antwort darauf ist in etwa immer dieselbe:

«Normalerweise mache ich fertig, was ich angefangen habe. Und ich wünschte, ich könnte das tun. Doch Corona und dessen Folgen haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

Sie hofft, dass sie sich nicht länger rechtfertigen muss. Auf der Strasse sei es sowieso schwierig. Wenn sie beim Spazieren angesprochen werde, habe sie manchmal keine Kraft mehr, um zu antworten. Bei gutem Wetter verlässt sie das Haus deshalb nur, wenn sie genug Energie hat, um auf Leute zu treffen und sich zu erklären. Auch komme es sehr darauf an, wie die Tagesform ihrer Reizempfindlichkeit bezüglich Lärm und Licht ist.

Sogar Telefonate mit ihren engsten Freundinnen plant sie sorgfältig in ihren Alltag ein. Spontan nimmt sie selten Anrufe entgegen.

Ihr Mann und ihre Söhne sprechen leise zu ihr

In ihrem früheren Leben hat Wiedermann gerne Yoga gemacht. Sie mochte Kino, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen, Aquafit, Tauchen und hat gerne ausgiebige Spaziergänge und Wanderungen unternommen. Jetzt führt sie ein ruhiges, zurückgezogenes Leben. Das sogenannte «Pacing», ein schonender Umgang mit ihren Ressourcen auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene, sei wichtig.

«Heute schaffe ich wieder knapp 500 Meter zu Fuss. Es ist brutal, wenn man merkt, dass der Körper nicht mehr wie vorher funktioniert.»

Am schlimmsten sei die Abhängigkeit von andern: Nicht nur zu Fuss, auch mit dem Auto oder öffentlichen Verkehr legt sie allein nur noch kurze Strecken zurück. Meistens wird sie vom Fahrdienst der Spitex Romanshorn, von ihrem Mann oder einem ihrer beiden erwachsenen Söhne zu ihren Terminen chauffiert. Zweimal pro Woche besucht sie eine Physio- und Ergotherapie sowie einmal pro Monat eine Long-Covid-Sprechstunde im Kantonsspital St.Gallen, und alle zwei Wochen geht sie in eine Atemtherapie in Romanshorn. Ab Mitte Juli geht Wiedermann in eine sechswöchige Reha nach Gais. Sie erhofft sich davon eine wesentliche Verbesserung ihres Zustands.

Gegen Ende des Gesprächs spricht sie langsamer. Ihre grösste Angst sei es, dass ihr Zustand so bleibt oder noch schlimmer wird, sagt sie. Dann klingelt der Wecker. Die 40 Minuten sind vorbei. Für Wiedermann ist es Zeit, eine Verschnaufpause einzulegen.

Im Stadtrat Tamara Wiedermann-Gambarte (Mitte) wurde vor drei Jahren in den Romanshorner Stadtrat gewählt. Unter ihrer Führung wurde die Jugendarbeit wieder aufgenommen, dann der Jugendtreff neben dem Kino Roxy kurzzeitig geschlossen, saniert und Ende 2019 als Jugendraum neu eröffnet. Ihr grösstes Projekt war der Unterhalt der Steganlage für den Inseli- und Bootshafen, die Einweihung am 2. April musste aufgrund ihrer Erkrankung jedoch Stadtratskollegin Melanie Zellweger übernehmen, die Wiedermanns Ressort Freizeit und Sport interimistisch führt. (afl)

Zur Person Tamara Wiedermann-Gambarte ist 52 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 21-jährigen Zwillingen. Aufgewachsen ist sie im St.Galler Rheintal. Wiedermann hat Romanistik (französische Literatur und Linguistik sowie spanische Literatur und Linguistik) an der Universität Zürich studiert. Seit 2010 unterrichtet sie Französisch, organisiert und begleitet Sprachaufenthalte und betreut Interdisziplinäre Projektarbeiten am BZWU (Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil) in Wil und seit 2013 wohnt sie in Romanshorn. (afl)

