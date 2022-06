Littering In Arbon häuft sich illegal deponierter Müll – nicht zuletzt, weil Gebührensäcke nicht in die Unterflurcontainer passen Ausrangierte Möbelstücke, nicht mehr gebrauchte Spielsachen oder schlicht Güsel in Müllsäcken, die nicht gebührenpflichtig sind: Arbon kämpft zunehmend mit Abfallsündern und somit unschönen Ortsbildern. Es seien jedes Jahr mehrere Tonnen, sagt der Medienverantwortliche der Stadt. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.30 Uhr

Eine alte Schaufel, ein dreckiger Teppich und Abfall in einem Sack ohne Marke: Über diesen Müll mokierten sich Facebook-Nutzer in der Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn ...». Bild: PD

Auf Facebook geht die Post ab. «Riesensauerei!», schreibt jemand in der Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn …» Jemand anderes:

«Einfach eine Frechheit!»

Es geht um illegal deponierten Abfall bei einer Entsorgungsstelle. Keine Seltenheit in der Stadt Arbon. Seit Jahren häufen sich ausrangierte Spielsachen, kleinere Möbelstücke oder schlicht Müllsäcke ohne Frankierung, und zwar an verschiedenen Sammelorten. Ausserdem schreibt eine Frau auf der Social-Media-Plattform: «60-Liter-Säcke bekommen viele gar nicht in die Klappe der Unterflurcontainer.» Und:

«Fehleinschätzung der Planer!»

Dasselbe dürfte für die 110-Liter-Säcke gelten, die im Thurgau ebenfalls gebührenpflichtig abgegeben werden.

Anzeigen sind nicht unüblich

Was macht die Stadt dagegen? Der Medienverantwortliche Thomas Steccanella sagt auf Anfrage: «Videokameras gibt es bei Entsorgungsstellen nicht.» Mitarbeitende des Werkhofs würden die illegal zurückgelassenen Abfälle auf Hinweise zu den Entsorgern durchsuchen. «Kann man sie ausfindig machen, so werden sie bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.»

Die Mitarbeitenden des Werkhofs würden denn jedes Jahr mehrere Tonnen solch «illegal deponierter Gegenstände» abtransportieren und entsorgen. Steccanella:

«Pro Woche müssen da in der Regel irgendwo zwischen einer und fünf Arbeitsstunden aufgewendet werden.»

Genauere Zahlen gebe es dazu allerdings nicht.

Zur Problematik in Zusammenhang mit den grösseren Abfallsäcken sagt der Medienverantwortliche: «Die Stadt legt in Absprache mit dem Verband KVA Thurgau Standorte für die Unterflurcontainer fest.» Mit der Machart habe man allerdings nichts zu tun. Der Medienverantwortliche Steccanella verweist an Markus Schäfli, Bereichsleiter Logistik und Projekte bei Verband KVA Thurgau.

Jemand hat eine ausrangierte Spielburg am Strassenrand deponiert. PD

«Es ist keineswegs eine Fehlplanung, wenn es sich um Halbunterflurcontainer handelt», sagt Schäfli auf Anfrage.

«Sondern es geht um die Abwägung zwischen Sicherheit und Anzahl Nutzer.»

So könnten Kinder Halbunterflurcontainer sehr einfach besteigen. «Hätte man da einen Direktabwurf mit einem Deckel oder eine zu grosse Trommel, wäre das nicht zu verantworten.» Laut Schäfli ist auch die Einwurfhöhe mit gut 120 Zentimetern nicht vorteilhaft für grosse Säcke.

«Aufgrund der Verkaufszahlen von 2021 wurde entschieden, das Sicherheitsrisiko höher zu gewichten.»

Wenn jemand nicht auf einen 35-Liter- beziehungsweise 17-Liter-Sack umsteigen möchte, dann hätte er oder sie Gelegenheit, grosse Säcke in den voll versenkten Unterflurcontainern zu entsorgen. «Da gibt es ganz wenige aus der Anfangszeit, die nicht 110-Liter-tauglich sind.» Die neuesten voll versenkten Unterflurcontainer hätten des Weiteren eine höhere Säule mit einer 90-Zentimeter-Unterkante – «da dies eine Norm verlangt, um die Sicherheit zu gewährleisten».

