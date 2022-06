Kein Maturagag mehr an der Kanti Romanshorn

Letzter Schultag «Wenn die Schüler betrunken auf dem Dach stehen, hört der Spass auf»: Warum Thurgauer Kantonsschulen den Lölitag abschaffen Am letzten Schultag hatten abgehende Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler in der Vergangenheit vielerorts mehr oder weniger Narrenfreiheit. Weil sie es immer mehr übertrieben, ist jetzt auch an der Kantonsschule Romanshorn fertig mit lustig. Markus Schoch 13.06.2022, 17.05 Uhr

Kantischülerinnen und -schüler beim Trauerumzug für den Maturagag. Bild: PD

Am letzten Freitag trugen die Schülerinnen und Schüler den Maturagag zu Grabe. In Schwarz gekleidet, nahmen sie auf einem Trauermarsch Abschied vom Traditionsanlass. Sie stellten sogar Grabkerzen auf und legten einen Kranz nieder. Die Schulleitung weinte dem sogenannten Lölitag keine Träne nach. Er bereitet ihr seit Jahren Bauchweh. Denn die Jugendlichen hatten es in der Vergangenheit wiederholt übertrieben.

Die Maturandinnen und Maturanden kannten zuweilen kaum Grenzen, wenn es darum ging, andere blosszustellen. Regelmässig stürmten sie ausserdem während des Unterrichts in fremde Klassenzimmer. Damit ist jetzt Schluss, nachdem das Ende immer wieder angedroht worden ist.

Es habe kein einzelnes Ereignis gegeben, das der berühmte Tropfen zu viel gewesen wäre, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sagt Rektor Stefan Schneider. Alles zusammen habe die Schulleitung schliesslich bewogen, neue Wege zu suchen: Eltern, die sich beschwert hätten, dass ihre Kinder in den unteren Klassen unter die Räder gekommen seien. Nachbarn, die wegen des Lärms an ihn gelangt waren. Und schliesslich Sachbeschädigungen, zu denen es vereinzelt auch gekommen war.

Frühstück und Zeit für gemeinsame Aktivitäten

Es gehe überhaupt nicht darum, den Maturagag abzuschaffen, betont Schneider.

Stefan Schneider, Rektor der Kantonsschule Romanshorn. Bild: PD

«Die Jugendlichen sollen weiter die Freiheit haben, ihren Abschied selber zu gestalten. Sie sollen dabei aber jene Reife beweisen, die sie als Maturandinnen und Maturanden oder Abgängerinnen und Abgänger der FMS am Ende ihrer Ausbildung erlangt haben.»

Die Schulleitung überlässt die Verantwortung für angemessenes Verhalten aber nicht allein den Schülerinnen und Schülern beziehungsweise dem Zufall. Sie bietet ihnen künftig weniger Raum, um dumme Ideen ausleben zu können.

Und so sah das Programm des neuen Lölitags aus: Es gab einen Einmarsch der abschliessenden Klassen, sagt Prorektorin Mélanie-Chantal Deiss. Die Schule spendierte den Abgängern danach ein Frühstück und stellte ihnen Zeit zur Verfügung, die sie für gemeinsame Aktivitäten nutzen konnten. Gemeint war ausdrücklich nicht, die Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen mit Wasser zu bespritzen oder anderweitig zu drangsalieren, wie das in der Vergangenheit zuweilen passiert ist.

«Gemeinsame Zeit wird den Maturandinnen und Maturanden auch mit der Kulturwoche zuteil, die wir zusätzlich eingeführt haben», sagt Deiss. Somit hätten die aktuellen Abschlussklassen mehr Spielraum erhalten als frühere Jahrgänge.

Eine Tafel in Erinnerung an den Maturagag. Bild: PD

Kreuzlingen hat schon vor Jahren umgestellt

Romanshorn ist mit dem Kurswechsel in guter Gesellschaft. Die Kantonsschule Kreuzlingen hat den Exzessen bereits vor zwei Jahren einen Riegel geschoben. «Es ging nicht mehr anders», sagt Rektor Marcello Indino. Früher hätten die Maturandinnen und Maturanden in der Abschlusswoche jeweils von Donnerstag auf Freitag in der Turnhalle übernachtet.

Die allermeisten hätten sich zwar vernünftig verhalten. Es habe aber immer zwei oder drei gegeben, die es unter massivem Alkoholeinfluss übertrieben und andere mitgerissen hätten. «Wenn Schüler nachts betrunken auf dem Dach stehen, statt im Schlafsack zu liegen, hört der Spass auf», sagt Indino.

Marcello Indino, Rektor der Kantonsschule Kreuzlingen. Bild: PD

Die gemeinsame Nacht in der Turnhalle gibt es deshalb in Kreuzlingen seit zwei Jahren schon nicht mehr. Als sie entschieden hätten, mit der Tradition zu brechen, seien die wenigsten Schülerinnen und Schüler begeistert gewesen, sagt Indino. Die Schulleitung habe aber keine andere Wahl gehabt:

«Wir können die Verantwortung nicht delegieren, wenn etwas passiert.»

Die Viertklässlerinnen und Viertklässler bekommen zum Abschied aber weiterhin einen gewissen Freiraum: Sie können in der letzten Woche jeden Tag verkleidet zum Unterricht erscheinen – das Motto wechselt täglich. Am Freitag jener Woche erhalten die Abschlussklassen ausserdem die Gelegenheit, in der Aula Videos über das Leben an der Kanti zu zeigen. Der Anlass sei sehr beliebt, sagt Indino.

Auf dem Programm steht auch ein gemeinsames Essen. Und es gibt nach wie vor eine Wasserschlacht im Innenhof. Anders als früher bekommen aber heute nicht nur die Abgängerinnen und Abgänger gefüllte Ballone, sondern auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der unteren Klassen.

Frauenfeld sucht auch neue Wege

Oliver Szokody, Prorektor Kantonsschule Frauenfeld. Bild: PD

In die gleiche Richtung geht auch die Kantonsschule Frauenfeld. Die gemeinsame Übernachtung habe es früher auch gegeben, diese sei aber bereits seit etwa zehn Jahren Geschichte, sagt Prorektor Oliver Szokody. Jetzt will die Schulleitung auch vom Lölitag wegkommen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern der Schüler- und Lehrerschaft habe sich dieses Jahr Gedanken über ein neues Format für einen würdigen Abschied der Abschlussklassen gemacht, sagt Szokody.

Ziel sei einerseits gewesen, die Lehrerinnen und Lehrer besser einzubinden, die zuletzt mehrheitlich abseits gestanden seien, weil sie keine Lust gehabt hätten, vorgeführt zu werden. Und andererseits ein Programm auf die Beine zu stellen, das den letzten Schultag für alle Schülerinnen und Schüler zu einem schönen Erlebnis werden lasse. Unangenehme Überraschungen, wie es sie in der Vergangenheit für Einzelne gab, sind nicht mehr vorgesehen. «Die Schülerschaft steht hinter dem neuen Kurs», sagt Szokody mit Verweis auf eine Umfrage.