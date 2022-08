Verdi-Premiere bei den Arboner Schlosshofkonzerten

Kultur Sänger, Sängerinnen und Orchester in Hochform: Gelungene Premiere der Arboner Schlosshofkonzerte Am Donnerstag auf dem Programm stand «Verdi». Gesang, Musik und Massentauglichkeit fanden aufs Feinste zusammen. Das Publikum war begeistert. Christof Lampart 19.08.2022, 16.50 Uhr

Schöne Stimmen, musikalischer Glanz: Tenor Mark Bautista und Sopranistin Alexa Vogel. Bild: Christof Lampart

Klar ist: Die Macher um die beiden Dirigenten der Schlosshofkonzerte, Leo Gschwend (Gesamtleitung) und David Bertschinger (Choreinstudierung), haben sich dieses Jahr nicht auf irgendein künstlerisches Wagnis eingelassen. Was am Samstag noch einmal um 20.30 Uhr im Presswerk erklingen wird, ist ein Abend mit Opernmelodien und -gesängen aus der Blütezeit der italienischen Oper, dem 19. Jahrhundert. Das Programm hätte man auch problemlos mit «das Bekannteste aus der italienischen Oper» betiteln können. Ganz viel Verdi natürlich. Und dabei durften auch ein wenig Belcanto (Donizetti), eine Spur komische Oper (Rossini) und auch ein Anflug Verismo (Puccini) nicht fehlen.

Im Nu im Lande, wo die Zitronen blühen

Unter der musikalischen Leitung von Leo Geschwend machte das Sinfonieorchester Arbon schon mit den ersten Klängen zur Ouvertüre der «diebischen Elster» das Sauwetter, das draussen während der Vorstellung an die Mauern des Presswerks peitschte, vergessen. Man tauchte selig ein in das spritzige und eingängige Vorspiel – und war innerlich im Nu jenseits der Alpen, im Land, wo die Zitronen blühen.

Dort wartete zwar nicht Mignon auf einen, aber der in seiner Gesamtheit gut aufgelegte und sich aus Projektchor, Arboner Sänger und Konzertchor Ostschweiz zusammensetzende Opernchor. Er startete mit dem zuversichtlich-angriffslustigen Soldatenchor aus «Il Trovatore», und steigerte sich im Verlaufe des melodienseligen Abends fortwährend seinen Höhepunkten – dem Gefangenenchor aus «Nabucco» und dem Triumphmarsch aus «Aida» – entgegen.

Klug besetzte Solistenrollen

Sehr gut gewählt war für diesen Abend auch die Besetzung der Solisten. Mit der Arboner Sopranistin Alexa Vogel traf man zwar auf eine (alt)bekannte Stimme, die in ihren Arien und Duetten aber wunderbar jung wirkte, stimmlich auch die feinsten Veränderungen mitmachte und dabei völlig unangestrengt wirkte. Dazu zeigte Vogel, auch wenn ihr der real zur Verfügung stehende Platz eng bemessen war, eine unverkennbare Spielfreude; dass sie auf der Bühne in ihrem Element ist, war nur allzu deutlich.

Stimmlich sicher, lyrisch und fein aussingend agierte der junge philippinische Tenor Mark Bautista. Er forcierte nie übermässig, wusste um seine Grenzen und betonte deshalb geschickt seine Stärken. Ihm gelang das Kunststück, gesanglichen Kitsch und Pathos auf die Seite zu schieben, ohne bei den klanggewordenen Emotionen – beispielsweise der Arie «Una furtiva lagrima» aus Donizettis L’elisir d’amore – Abstriche zu machen.

Euphorisches Publikum

Getragen wurde der ganze Abend vom Sinfonischen Orchester Arbon, das den Solisten und dem Chor ein genauer und gut aufgelegter Begleiter war. Zwar hätte man sich wohl das eine oder andere Stück gerne ein weniger dynamischer gespielt gewünscht, doch das Orchester überliess den Sängerinnen und Sängern gekonnt die «grosse Bühne» – und das war gut so, was sich auch am Ende am langen und heftigen Applaus zeigte, den die Aufführenden von einem euphorisierten Publikum entgegennehmen durften.