Kultur Lux-Box öffnet in Arbon: Wechselausstellungen, Kulturgeschichten und Treffpunkt für kreativen Austausch Am 1. Juli zieht das neue Kulturlädeli in der Farbgasse ein. Für die Eröffnung sind viele Überraschungen geplant. Yvonne und Karl Aginmar beantworten die wichtigsten Fragen zur Eröffnung. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 24.06.2022, 04.40 Uhr

Karl Aginmar hat probeweise eines der drei Lux-Box-Fenster mit Gitarren gefüllt. Dies sind elf von unzähligen Musikinstrumenten aus der Sammlung. Bild: PD

Die Arboner Altstadt erhält am 1. Juli im Beisein von Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle einen lebendigen Farbtupfer. Mit drei Kultur-Schaufenstern in der Farbgasse eröffnet an diesem Tag um 17 Uhr die sogenannte Lux-Box.

Flash-Mops und Überraschungen sind während der Eröffnung möglich

Das Kulturlädeli wird zu Beginn fast leer sein. Nur ein Stuhl wird vorhanden sein, auf dem Christoph Reichlin am Tag der Eröffnung eine Performance aufführen wird. Aber es kommt auch zu Überraschungen. So sind zum Beispiel auch Flash-Mops möglich. Und am Nachmittag sind sogenannte Wechselausstellungen geplant. Das bedeutet, das verschiedene Ausstellungen am selben Nachmittag stattfinden, wie zum Beispiel die Geschichte der Musikinstrumente sowie die der Fotografie. Yvonne und Karl Aginmar sagen: «Es ist alles ein bisschen komplex, wie die Welt auch, aber es macht uns Spass.»

Für die Besucherinnen und Besucher wird es auch einen Karotten-Geschmackstest geben, wo sie ihre Sinne einsetzen können. Aber auch alte Spiele und wachsende Bilder sind für die Vernissage geplant. «Mitmachen können alle, die sich mal in anderen Zusammenhängen erleben möchten», sagen Karl und Yvonne Aginmar.

Dank dieser mittelalterlichen Ebstorfer Weltkarte zieht die Lux-Box nach Arbon. Bild: PD

Arboner Castrum sorgt für Umzug

Die Entdeckung von Arbona Castum auf der mittelalterlichen Ebstorfer Weltkarte führte Karl Aginmar nach zehn Jahren wieder zurück nach Arbon. Seine Frau Yvonne Aginmar hat in Arbon ihre Kindheit verbracht. Die beiden freuen sich, dass sie ihr Kulturlädeli in Arbon eröffnen dürfen. Sie sagen:

«Im Glücksfall wird das neue Kulturlädeli ein Begegnungsort für kreative Köpfe.»

Jeden Sonntag von 17 bis 19 Uhr ist die Lux-Box geöffnet. Unter der Woche ist sie nur auf Anfrage verfügbar. Ziel ist es, dass sich Kulturfans treffen und Ideen austauschen können, damit gemeinsame Projekte entstehen. «Die Verständigung sowie Gemeinschaftsarbeiten sollen wichtige Leitthemen sein. Zudem soll ein vielseitiger Wegweiser vor der Lux-Box angebracht werden, der meist auf sehr nahe Kulturorte und Shops der Stadt verweist. Damit soll die Vernetzung von See und Altstadt gefördert werden.

Gemeinschaftsarbeiten auf dem Fussboden der Lux-Box. Am Freitag steht für jede Besucherin und jeden Besucher ein Holzwürfel bereit, der nach persönlichen Vorlieben gestaltet werden kann. Bild: PD

Jeweils am Ersten eines jeden Monats werden immer um 17 Uhr frische und neue Themen eingeführt. Entwicklungsgeschichten mit Fakten und Fragen zu kulturellen Zusammenhängen werden dann jeweils für einen Monat zu sehen sein.

