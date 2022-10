Kulinarik «Rotes Gold» aus Egnach: Innovativer Gärtnermeister baut auf einem grossen Feld Safran an Viktor Gschwend erntet derzeit das kostbarste Gewürz der Welt. Seinen Helferinnen und Helfer müssen zeitlich sehr flexibel und rasch einsatzbereit sein. Christof Lampart Jetzt kommentieren 19.10.2022, 05.30 Uhr

Hat gut lachen: Victor Gschwend auf dem Safranfeld. Bild: Christof Lampart

Er halte immer unbewusst Ausschau nach neuen Projekten, erklärt Gärtnermeister Viktor Gschwend gut gelaunt, als er am Montagnachmittag die Medien zur ersten Ernte hinter dem Gebäude von «Blumen Gschwend» empfängt. Als er in einem alten Buch gelesen habe, dass bereits vor über 200 Jahren in der Ostschweiz Safran zur Färbung von Textilien angepflanzt worden sei, war es um Gschwend geschehen. Er erzählt:

«Da wollte ich doch sehen, ob wir das mit unserem eher suboptimalen Boden hier doch nicht auch hinkriegen.»

Nachdem Gschwend im Jahr 2021 erstmals versuchsweise eine ganz kleine Menge Safran in Egnach anpflanzte, waren es nun 60’000 Knollen, die er in diesem Sommer auf einem 700 Quadratmeter grossen Feld gesetzt hatte. Und bis vor wenigen Tagen habe es in ihm «gekribbelt», ob die Ernte tatsächlich wie gehofft ausfiele, gesteht der Mann mit dem grünen Daumen.

Selbst am Abend vor dem Medientermin seien nur 200 verlorene Blüten auf dem Feld gestanden. Aber über Nacht seien geschätzte 1500 daraus geworden, erzählt Viktor Gschwend.

90'000 Franken pro Kilo für besondere Qualität

Das warme, sonnige Herbstwetter hilft und die Blüten sind dann – wie von Zauberhand – am nächsten Morgen da. Tatsächlich gehört Safran zu den wenigen Pflanzen, die erst spät im Jahr blühen. Gut einen Monat im Zeitraum Oktober/November beträgt die Blütezeit jener Pflanze, welche das kostbarste Gewürz der Welt hervorbringt.

Für besonders gute Qualität werden auf dem Markt bis 90’000 Franken fürs Kilo bezahlt. Konsumiert wird der intensiv schmeckende Safran dementsprechend: «Wir verpacken die getrockneten Safranfäden in kleine, lichtdichte Döschen, welche je ein Zehntelgramm enthalten», sagt Gschwend. Dies entspricht einer Menge, die gut für ein feines Risotto für zwei Personen reicht.

Über Nacht sind auf dem Feld Hunderte Blüten aufgegangen. Bild: Christof Lampart

Allerdings muss, wer eine optimale Ernte haben möchte, die Blüten pflücken, bevor sie sich, bei einer Temperatur von rund 13 Grad, öffnen, denn Sonnenlicht schadet der Qualität des Safrans, baut doch dieses die ätherischen Öle in den Safranfäden ab.

Entsprechend ist für Viktor Gschwend und seine Angestellten ein morgendlicher Rundgang übers Feld mit Körbchen praktisch ein Muss – und bei 60’000 Krokussen, die zur unterschiedlichsten Zeit in unterschiedlicher Menge spriessen, durchaus eine zeitliche Herausforderung. Doch Gschwend wusste sich zu helfen. Der Gärtnermeister sagt:

«Ich habe eine Whatsapp-Gruppe gegründet und schnell 30 freiwillige Pflückerinnen und Pflücker beisammengehabt, die aus Freude an der Sache mitmachen.»

Vieles ist aufwendige Handarbeit

Denn eines ist sicher. Auch wenn man die Knollen ohne weiteres mit einer Zwiebelsetz-Maschine ins Erdreich einbringen könnte – der Rest bleibt reine Handarbeit: die Ernte, das Abzupfen der Safranfäden, das Trocknen auf Gittern, die Verpackung in entsprechende Döschen. Am Ende dürften die 60’000 Knollen an die 200’000 Blüten hervorbringen, was der Menge entspricht, die es braucht, um ein Kilo Safran zu bekommen.

Sollte die Pflanze sich gut vermehren, was geschieht, indem der selbst unfruchtbare Safran im Folgejahr Tochterknollen hervorbringt, kann sich Viktor Gschwend vorstellen, im nächsten Jahr nochmals ein gleich grosses, zweites Safranfeld anzulegen. Allerdings habe er den Platz dafür noch nicht. Und etwas konnte er mit Sicherheit schon heute ausschliessen: «Fürs Textilienfärben ist mir dieser Safran viel zu schade», so Viktor Gschwend lachend.

