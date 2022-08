In Arbon gibt es besonders viele Tankstellen-Überfälle

Kriminalität Ein Drittel aller Überfälle auf Tankstellen und Shops im Kanton Thurgau findet in Arbon statt – den Grund kennt weder die Polizei noch die Stadt Erst am Dienstag überfiel ein Maskierter in Flip-Flops eine Tankstelle in Arbon. In der Stadt am Bodensee werden seit Jahren auffällig häufig Tankstellen, Läden und Banken überfallen. Über eine Erklärung für das Phänomen kann Polizei und Stadt nur spekulieren. Aylin Erol 1 Kommentar 26.08.2022, 16.39 Uhr

Am Montag überfiel ein maskierter Mann eine Tankstelle in Arbon. Bild: Kapo TG

«Pizzeria-Inhaber stoppt bewaffneten Räuber bei Überfall», «Räuber überfällt mit Pistole Denner-Filiale» oder «Mit Messer Tankstelle überfallen» – das sind nur einige Schlagzeilen, die in den vergangenen Jahren geschrieben wurden. Was sie gemeinsam haben? Sie alle betrafen Straftaten in Arbon.

Die Stadt am Bodensee ist nicht nur für das derzeit stattfindende Summerdays-Festival bekannt, sondern inzwischen auch für die ungewöhnlich hohe Anzahl Raubüberfälle auf Tankstellen, Banken und Läden. Wie ein Blick in die Medienmitteilungen der Kantonspolizei Thurgau der letzten vier Jahre zeigt, fanden von 28 versuchten und ausgeführten Überfällen auf Tankstellen, Kioske und Läden zehn in Arbon statt – das sind rund 35 Prozent.

Diese Überfälle ereigneten sich seit 2019 in Arbon 22. August 2022: Überfall auf Tankstelle mit Messer. Täter ist flüchtig. 1. Juli 2022: Versuchter Raub auf Tankstelle. Täter ist flüchtig. 2. Dezember 2021: Raubüberfall auf Tankstelle mit Messer. Drei Täter, zwei Schweizer im Alter von 21 und 34 Jahren sowie ein 20-jähriger Pole, festgenommen. 19. Juli 2021: Überfall auf Tankstelle. Täter ist flüchtig. 15. Juli 2021: Raubüberfall auf Tankstelle mit Faustfeuerwaffe. Täter, 19-jähriger Schweizer, festgenommen. 21. April 2021: Überfall mit Messer auf Bahnhofkiosk. Täter ist flüchtig. 17. April 2021: Raubüberfall auf Tankstellenshop. Täter, 19-jähriger Eritreer, ermittelt. 23. Februar 2021: Raubüberfall mit Messer auf Tankstellenshop. Täter, 16-jähriger Türke, und Täterin, seine 15-jährige Schwester, ermittelt. 22. Februar 2021: Raubüberfall mit Pistole auf Tankstelle. Täter ist flüchtig. 22. August 2019: Überfall auf Tankstelle. Flucht ohne Beute. Täter ist flüchtig.

Der jüngste Vorfall ereignete sich nun am 22. August: «Mann raubt in Flip-Flops Arboner Tankstelle aus und flüchtet mit dem Velo», war in den Medien zu lesen. Gemäss der Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau bedrohte ein maskierter Mann gegen 21.20 Uhr im Spar-Shop an der St.Gallerstrasse eine Angestellte mit einem Messer und zwang sie, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte blieb zwar unverletzt. Der Täter konnte aber Bargeld und Zigaretten erbeuten und mit einem Mountainbike flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Polizei ist sensibilisiert

Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Bild: Daniel Duschletta Kapo/Tg

Weshalb im Vergleich zu anderen Städten ausgerechnet in Arbon so viele Überfälle auf Tankstellen stattfinden, kann sich die Kantonspolizei Thurgau auf Nachfrage auch nicht erklären. «Es handelt sich nicht in jedem Fall um dieselbe Täterschaft», sagt Mediensprecher Michael Roth.

Die Patrouillen der Kantonspolizei seien allerdings auf das Problem sensibilisiert und führten Kontrollen durch. «Mehr können wir leider nicht machen. Es ist nicht möglich, Tankstellen während der gesamten Ladenöffnungszeiten zu überwachen.» Bis zu einem gewissen Grad sei es auch in der Verantwortung der Betriebe, für die Sicherheit ihrer Angestellten zu sorgen.

Tankstellen sorgen sich um Sicherheitsgefühl ihrer Mitarbeitenden

Das tun diese auch, wie eine Nachfrage bei zwei Tankstellen in Arbon zeigt, die in den vergangenen Jahren ebenfalls Schauplatz von Überfällen geworden sind. So sagt ein Filialleiter einer gut frequentierten Tankstelle: «Unsere Mitarbeitenden arbeiten mindestens zu zweit, es gibt Sicherheitskameras überall, wo sich Kundinnen und Kunden aufhalten können, und die Angestellten machen Schulungen, in denen sie lernen, wie sie mit solchen Situationen am besten umgehen sollen.»

Unauffällig sind die Sicherheitskameras bei dieser Tankstelle in Arbon platziert. Sie sollen die Sicherheit der Angestellten erhöhen. Bild: PD

Ähnlich klingt es auch von einer anderen Arboner Tankstelle, die bereits mehrfach überfallen wurde: mindestens zwei Angestellte zu jeder Tageszeit, Überwachungskameras, Notfallknöpfe, Schulungen. Resigniert fügt der Filialleiter jedoch an:

«Mehr können wir leider nicht machen. Das ist natürlich unschön. Gerade für das Sicherheitsgefühl der Angestellten.»

Zum Glück seien bisher all seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverletzt geblieben. Keine der beiden Tankstellen will namentlich erwähnt werden.

Stadt kann nicht viel machen

Zehn Überfälle in derselben Stadt seit 2019, das lässt sich nicht schönreden. Vizestadtpräsident ad interim Luzi Schmid versucht das auch gar nicht erst.

Luzi Schmid , Vizestadtpräsident ad interim. Bild: Donato Caspari

«Es tut mir vor allem für die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Shops leid.»

Die ungewöhnliche Häufung von Überfällen auf Tankstellen und Co. sei ein Problem, das bei der Stadt Arbon immer wieder Thema sei – auch in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und der Securitas. «Warum es ausgerechnet immer Arbon trifft, darüber können wir nur mutmassen.»

Es habe mal geheissen, die Nähe zu St.Gallen könnte eine Erklärung sein. «Aber es könnte auch schlicht Zufall sein, dass es immer Arbon trifft», sagt Schmid und verweist dann wieder auf die Polizei. Solange der Grund für die Häufung nicht bekannt sei, könne die Stadt leider auch nicht viel gegen das Problem unternehmen.

Wer Angaben zu den Tätern machen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter Nummer 058 345 22 22 melden.

