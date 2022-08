Das schwere Schicksal des Arboners Köbi Auer

Köbi Auer kandidiert für das Mandat des Laienrichters (Ersatzrichter) am Bezirksgericht Arbon. «Ich denke, dass ich dank meiner Lebenserfahrung und mit meinem gesunden Menschenverstand mithelfen kann, die nötigen Entscheide zu fällen und gerechte Strafen zu erteilen.» Auer präsidiert den Arboner Schwimmclub, ist Gründer des Hallen-Flohmarkts und gehörte zu den Initianten für den Skaterpark am See. Aktuell sitzt er für die SP im Grossen Rat. Zudem gehört er dem Stadtparlament an, dem er zweimal als höchster Arboner vorstand. Ein paar Jahre war er ausserdem Mitglied des Stadtrates. Nebst Auer kandidiert auch der 55-jährige Hans Jörg Forster (EVP) als Laienrichter. Bei der Wahl geht es um die Nachfolge von Jürg Stacher (EVP), der verstorben ist.