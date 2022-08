Horn: Altlasten der Firma Raduner werden verdampft

Kostenexplosion Die Gebrüder Peterhans lassen die Altlasten auf dem ehemaligen Raduner-Areal in Horn verdampfen: Der enorme Stromverbrauch könnte zum Problem werden Im Oktober soll es losgehen. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Fast 32 Jahre haben die Reto und Walter Peterhans auf diesen Moment gewartet. Sorgen macht ihnen die drohende Stromknappheit im Winter. Markus Schoch Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.40 Uhr

Blick von oben auf das Gelände der Reto Peterhans AG beim Hafen Horn West. Bild: PD

Reto Peterhans ist fast schon aufgekratzt, als er durch die Baustelle führt. Die Sonne brennt vom Himmel. Es ist viel Betrieb auf dem Gelände, wo eine Firma aus Dänemark in ein paar Wochen an zwei Orten vermutlich ungefähr zwischen 500 und 1500 Kilogramm chlorierte Kohlenwasserstoffe aus dem Boden holt. Probebohrungen lassen auf diese Menge an Schadstoffen schliessen.

Ein Bagger arbeitet sich durch Berge von Schlamm. Bild: Belinda Schmid

Ein Mann in einem Bagger wühlt sich mit einer riesigen Schaufel durch Berge von Schlamm, eine Gruppe braun gebrannter Arbeiter läuft mit einem Plan durchs Gelände, um zu bestimmen, wo die nächsten Rohre in den Boden gerammt werden sollen. Peterhans bleibt vor einer leistungsstarken Pumpe stehen, die Beton mit einem Druck von 400 Bar über einen Schlauch zu einem Einspritzgerät transportiert. Der Unternehmer blickt sich um und sagt:

«Es läuft, und das ist tipptopp. Jetzt müssen wir die Entwicklung nur noch in produktive Bahnen lenken.»

Zahlen müsste der Verursacher: Das entsprechende Verfahren läuft

Seit bald 32 Jahren haben Reto Peterhans und sein Bruder Walter auf diesen Moment gewartet. Damals kauften die beiden den westlichen Teil des Raduner-Grundstückes. Seither ist die Altlasten-Sanierung fast schon zu ihrer Lebensaufgabe geworden. Der Schriftverkehr mit dem Kanton, Anwälten, Experten und Gerichten füllt Dutzende von Ordnern. Die Rechtsstreitigkeiten sind mittlerweile beigelegt. Geklärt ist vor allem, wer für die Kosten aufkommen muss, die mit über 13 Millionen Franken veranschlagt sind. Im Prinzip ist es der Verursacher, also die Firma Raduner, die den Betrieb 1989 einstellte und dann Konkurs ging. Sie zu belangen, ist jedoch schwierig und Aufgabe des Kantons. Die entsprechenden Verfahren laufen noch immer.

Für Reto Peterhans ist die Altlastensanierung fast zur Lebensaufgabe geworden. Bild: Belinda Schmid

In der Zwischenzeit hat sich der Kanton bereit erklärt, für 90 Prozent der Ausgaben aufzukommen, die restlichen zehn Prozent zahlt die Reto Peterhans AG. Doch das sei Theorie, sagt Reto Peterhans. Denn die Frage, welche der Arbeiten altlastenrechtlich tatsächlich anrechenbar seien und welche nicht, entscheide das Amt für Umwelt erst nach Abschluss der Sanierung.

Im Oktober soll es losgehen

Eine dänische Baufirma versenkt Dutzende von Heizelementen, Entlüftungsrohren und Temperatursensoren im Boden. Bild: Belinda Schmid

Die gute Laune lässt sich Peterhans dadurch nicht verderben. Denn es geht vorwärts – endlich sehen er und sein Bruder Licht am Ende des Tunnels. Wenn alles nach Plan läuft, beginnen die eigentlichen Sanierungsarbeiten im Oktober. Das Verfahren der Wahl ist ein in der Schweiz selten angewandtes: Die Giftstoffe im Boden werden verdampft. Sie auszugraben, ist nicht möglich, da das knapp 15'000 Quadratmeter grosse Gelände überbaut ist. Ein paar wenige Gebäude standen zwar im Weg und mussten weg, der Grossteil bleibt aber stehen.

Die Fundamente von einzelnen Gebäuden werden mit Pfählen stabilisiert. Bild: PD

Damit die Liegenschaften in der Nähe der belasteten Standorte während der Arbeiten nicht in Schieflage geraten, werden sie derzeit stabilisiert mit insgesamt 24 Pfählen aus Beton, der mit hohem Druck 29 Meter tief unter die Fundamente in den Boden gepresst wird. Nötig sind dafür über 1000 Kubikmeter des zementhaltigen Baustoffes. Um Platz zu schaffen, muss das gleiche Volumen an Schlamm aus dem Untergrund geholt, getrocknet und in eine Deponie abtransportiert werden. Eine zu finden, sei nicht immer einfach, sagt Peterhans. «Die Kapazitäten sind erschöpft. Wir haben einen Deponienotstand.»

Heizelemente mit einer Temperatur von bis zu 700 Grad verdampfen Gift

Da die gefährdeten Gebäude am Rande der beiden Stellen mit giftigem Material in der Erde liegen, gingen die Experten davon aus, dass der zu Tage geförderte Dreck kontaminiert sein wird. «Tatsächlich ist er kaum belastet, wie die regelmässigen Analysen zeigen», sagt Peterhans. Das Wasser in den beiden Absetzbecken muss deshalb bis jetzt auch nicht in einer Sonderdeponie entsorgt werden, sondern kann direkt in die Kläranlage fliessen.

Das Wasser in den Absetzbecken ist kaum belastet. Bild: Belinda Schmid

Abzusacken droht der Boden, weil bis zu 20 Meter lange Heizelemente mit Temperaturen zwischen 500 und 700 Grad den Boden und das Grundwasser in den verseuchten Zonen überall auf mindestens 100 Grad erhitzen. Nur so gehen die chlorierten Kohlenwasserstoffe im sandigen Boden in den gasförmigen Zustand über und können an die Oberfläche gesogen werden, wo sie in Filterapparaten hängen bleiben und dann in die Entsorgung gehen.

Die Kosten für den Strom sind enorm

Plan mit den beiden belasteten Standorten auf dem Gelände der Reto Peterhans AG. Die grünen Punkte symbolisieren die Rohre, die im Boden versenkt werden. Bild: Belinda Schmid

Der Stromverbrauch fürs Heizen ist enorm. «Wir mussten sogar extra eine neue Leitung legen», sagt Peterhans. Ursprünglich gingen die Planer von Kosten in der Höhe von 1,2 Millionen Franken aus. Die Rechnung wird mit Sicherheit viel höher sein. Auch 1,8 Millionen Franken dürften nicht reichen – diesen Preis nannte Peterhans im letzten Dezember. Beziehen können die Gebrüder Peterhans die Energie zum Baustromtarif – zumindest dieses Jahr. Wie es im nächsten Jahr aussieht, weiss Peterhans nicht. Billiger werde es sicher nicht. Auch deshalb hofft der Unternehmer, möglichst schnell beginnen zu können.

Doch eventuell kommt alles anders, ist sich Peterhans bewusst.

«Wir wissen gar nicht, ob wir im Herbst überhaupt Strom haben werden.»

Die Gefahr von Lieferengpässen sei real, heisst es in der Branche. «Sollte es tatsächlich Probleme mit der Energieversorgung geben, verschieben wir die Altlasten-Sanierung um ein Jahr», sagt Peterhans. Möglich ist sie nur im Winter bei tiefem Wasserstand.

Gewerbegebiet soll teilweise zu Wohnquartier werden

Das Grundstück der Gebrüder Peterhans liegt in Horn West, wo in den letzten Jahren ein neues riesiges Wohnquartier entstanden ist – inklusive Einkaufsmöglichkeiten. Und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Die Mettler2Invest will auf den beiden Nachbarparzellen des ehemaligen Raduner-Areals direkt am See nochmals über 200 Wohnungen bauen. Die Nachfrage ist enorm. Reto Peterhans und sein Bruder würden deshalb gerne auf dem seenahen Teil ihres Grundstückes ebenfalls Wohnraum schaffen.

In den letzten Jahren ist in Horn West ein riesiges Wohnquartier entstanden. Bild: Belinda Schmid

Der aktuelle Richtplan setzt diesen Plänen aber vorerst enge Grenzen. Dieser schreibt auf dem Gelände der beiden Brüder nach wie vor mindestens 80 Prozent Gewerbeanteil vor, während die Gemeinde auf Anfang 2022 den Mindestgewerbeanteil auf den Nachbargrundstücken von 20 auf neu 10 herabgesetzt hat. Der Gemeinderat erachtet gemäss Planungsbericht den minimalen Gewerbeanteil von 20 Prozent als «heute realitätsfern» und deshalb «die Erhöhung des zulässigen Wohnanteils auf maximal 90 Prozent als zielführend und realistisch». Auch das kantonal Amt für Raumentwicklung begrüsst im Sinne der Innenentwicklung die Erhöhung des maximalen Wohnanteils auf 90 Prozent.

Vor diesem Hintergrund erwarten Reto Peterhans und sein Bruder, dass auch in ihrem Fall noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Der Masterplan für die Entwicklung von Horn West aus dem Jahr 2010 macht zwar Aussagen zu ihrem Grundstück, die aber nicht in Stein gemeisselt zu sein scheinen. Der Masterplan sei in Bezug auf das Land der Gebrüder zu überprüfen und zu aktualisieren, heisst es im überarbeiteten und Anfang dieses Jahres rechtskräftig gewordenen Richtplan von Horn. Gemeindepräsident Thomas Fehr sagt dazu: «Wir sind bereit, mit den Grundeigentümern Szenarien zu diskutieren.»

