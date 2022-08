Teure Bootsplätze am Bodensee - das sagen die Verantwortlichen

Kontroverse «Stolze Preise»: Die Bootsliegeplätze am Bodensee kosten so einiges – das sagen die Verantwortlichen der Häfen in Arbon und Romanshorn dazu Die Handelszeitung attestiert den Bootsplätzen am Bodensee stolze Preise. Ein zweifelhaftes Kompliment. Recherchen zeigen: In Arbon etwa kostet ein durchschnittlicher Platz bis zu 3000 Franken im Jahr. Hinzu kommen Kosten für den Bootsunterhalt. Vertretbar, meint allerdings etwa Hafenmeister Timo Mösli. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.30 Uhr

Ein Boot zu besitzen und Miete im Hafen von Arbon zu zahlen, kann ins Geld gehen. Andrea Stalder

Es ist ein zweifelhaftes Kompliment. Die Handelszeitung attestiert den Bootsplätzen am Bodensee «stolze Preise», dies in Zusammenhang mit einem Artikel über die Segelfahrt und die Seen in der Schweiz. Wie sieht es in den Oberthurgauer Städten Arbon und Romanshorn aus – und was sagen die Verantwortlichen dazu?