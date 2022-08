In Arbon brennen auch tagsüber die Lichter

Kontroverse So als gäbe es Strom im Überfluss: In Arbon brennen an verschiedenen Orten tagsüber die Lichter Im Winter wird möglicherweise der Strom knapp. Die Energiestadt Arbon lässt sich von dieser Aussicht nur bedingt beeindrucken. An gewissen Orten wie dem Kappeli sind auch am hell-heiteren Tag die Lichter an. Felicitas Markoff 1 Kommentar 12.08.2022, 13.10 Uhr

Seit mehreren Wochen brennt bei der St.-Johannes-Kapelle das Licht. Bild: Felicitas Markoff

In der Schweiz und vielen anderen Ländern geht die Angst um wegen eines drohenden Blackouts im Winter. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass in Arbon an verschiedenen Orten immer noch Lichter am helllichten Tag brennen. Vor allem auch deshalb, weil sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben hat, Strom zu sparen. Arbon ist seit vielen Jahren Energiestadt.

Zum Thema Beleuchtung im öffentlichen Raum hat sich der Stadtrat dem Grundsatz verschrieben: «So viel wie nötig und so wenig wie möglich.» So jedenfalls hat sich die Behörde vor zwei Jahren in ihrer Antwort auf einen Vorstoss aus dem Parlament geäussert. Es ging dabei um Lichtverschmutzung.

Lichter bei Kapelle St.Johannes brennen seit Wochen

Die Realität sieht teilweise anders aus. Ob bei strahlend schönem Wetter oder bei Regen: Unter den Arkaden beim Kappeli brennen seit mehreren Wochen Tag und Nacht die Lichter. Die Stadt ist darüber informiert, und sie hätten schon Massnahmen eingeleitet, sagt Interimsstadtpräsident Didi Feuerle. Da die zuständigen Personen in den Ferien seien, könne er keine näheren Angaben dazu machen.

Auch beim Durchgang im Hamelgebäude brennen immer die Lichter. Bild: Felicitas Markoff

Öffentliche Beleuchtung für Hamelgebäude

Lichter brennen tagsüber in Arbon aber nicht nur beim Kappeli, sondern auch in der Mall des Hamelgebäudes sowie bei der Bahnhofunterführung. Da es sich um private Liegenschaften handelt, verweist die Stadt für eine Auskunft an die entsprechenden Eigentümer oder Verwaltungen.

Die St.Galler Pensionskasse als Besitzerin des Hamelgebäudes spielt auf Anfrage den Ball zurück an die Stadt. Für die betreffende Beleuchtung sei die Stadt zuständig. Sie entscheide über die erforderlichen Schaltzyklen.

Konfrontiert mit dieser Aussage, sagt Didi Feuerle:

«Einige Lichter brennen bei der Unterführung vom Bahnhof zum Hamel aus Sicherheitsgründen den ganzen Tag.»

Denn es könne dort ab und zu auch tagsüber «schummrig» werden. Eine gute Beleuchtung erhöhe das Sicherheitsempfinden der Passanten. Weitere brennende Lichter seien der Stadt nicht bekannt, auch keine defekten.

Aus Sicherheitsgründen beleuchet die Stadt die Bahnhofsunterführung auch am Tag. Bild: Felicitas Markoff

Sparsamer Umgang mit Strom und Energie ist grundsätzlich sinnvoll

Die Vertreter der Stadt haben ihre Augen aber nicht überall. Feuerle sagt darum:

«Falls brennende Lichter auf öffentlichen Grundstücken der Stadt bemerkt werden, kann dies der Arbon Energie AG online mitgeteilt werden. Sie kümmert sich um die Beleuchtung.»

Am besten sei es, wenn die Anruferin oder der Anruferin auch die Nummer des Kandelabers nenne. Denn so wisse die Arbon Energie genau, wo die Strassenlaterne stehe.

«Ein sparsamer Umgang mit Strom und Energie ist grundsätzlich immer sinnvoll», sagt Feuerle. Der Stadt liege es fern, Ressourcen zu verschwenden – im Gegenteil:

«Wir werden noch mit dem Kanton beziehungsweise mit der zuständigen Behörde prüfen, ob wir die Strassenbeleuchtung weiter reduzieren oder einschränken können.»

Und mit den Vertretern der Arbon Energie AG werde sich die Stadt über Stromsparmassnahmen unterhalten mit Blick auf die drohende Mangellage im Winter.

1 Kommentar Heinz Peter Stähli vor 25 Minuten ich zitiere: "Am besten sei es, wenn die Anruferin oder der Anruferin auch die Nummer des Kandelabers nenne. Denn so wisse die Arbon Energie genau, wo die Strassenlaterne stehe."noch besser wäre doch, neben der Nummer gleich noch einen Schalter einbauen... und der Entdecker oder die Entdeckerin der Tagesbeleuchtung könnte das Licht selber ausschalten! so gäbe es auch keinen Streit bei den Kompetenzen... Alle Kommentare anzeigen