Kommentar zu Gastro-Zwischennutzungen in Arbon

Kommentar Das Theater um neue Gastrobetriebe am Arboner Seeufer ist ein Trauerspiel Der Kanton will das geplante Containerdorf auf dem Hafendamm à la «Frau Gerolds Garten» in Zürich nicht bewilligen. Die Stadt und die Initianten des Projektes sind zu Recht enttäuscht. Markus Schoch 26.05.2022, 15.15 Uhr

Bereits 2017 scheiterte ein Projekt für ein Restaurantbetrieb auf dem Hafendamm. Bild: Max Eichenberger

Zum zweiten Mal zerschlagen sich die Pläne für ein Restaurant auf dem Hafendamm. Die Stadt ging davon aus, dass der Kanton beide Augen zudrücken würde. Dieser bestreitet jedoch, eine Ausnahmebewilligung in Aussicht gestellt zu haben. Dass es eine braucht und ein grosser Gastrobetrieb die Kriterien kaum wird erfüllen können, musste eigentlich allen von Anfang an klar sein. Es ist deshalb absurd, wenn der Kanton sein Nein zu «Hannah am See» nachträglich damit begründet. Dann hätte er von Anfang an sagen können, dass er nur einen Glacestand oder so tolerieren werde.

Auf dem Hafendamm stehen bereits zwei Gebäude. Zum einen der Container der Lebensretter, zum anderen das Hafenmeisterhaus mit Kiosk-Wirtschaft. Für beide gilt der Grenzabstand von 15 Metern nicht, den der Kanton den Initianten des Containerdorfes vorschreibt. Zwischen den Bauten und dem Wasser liegen bloss fünf Meter Land. Selbstverständlich werden die Juristen gute Gründe anführen, warum es einmal so und einmal anders ist. Verstehen muss man die Erklärungen nicht. Und genau so wenig verstehen muss man, weshalb die strengen Regeln auch nicht für den Abenteuerspielplatz der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt auf der Bunkerwiese in Romanshorn gelten sollen. Die Campinghütten werden gemäss Plänen direkt bei der Hafenmauer stehen. Schon gar nicht fragen darf man sich, wie es kommen kann, dass die Tiki Bar in Goldach direkt am Wasser Getränke ausschenkt. Klar, anderer Kanton, aber der See ist der gleiche, würde man meinen.

Der Arboner Parlamentspräsident Ueli Nägeli verglich den Politikbetrieb diese Woche mit einem Zirkus. Vielleicht meinte er, Politiker seien manchmal eine Lachnummer. Doch zum Lachen ist es nicht, was Arbon derzeit erlebt. Es ist ein Trauerspiel, das einen zum Weinen bringt.

Die Arboner sollten die Hoffnung nicht aufgeben und ihr Glück beim neuen Baudirektor des Kantons Thurgau nochmals versuchen. Der heisst nämlich Dominik Diezi und ist noch bis Ende Monat Stadtpräsident von Arbon. Er versprach bei seiner öffentlichen Verabschiedung, Arbon nicht zu vergessen. Wer, wenn nicht er, kann den Knoten lösen?