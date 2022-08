Oberthurgau: Wirt wird dreimal ohne Führerschein erwischt

Justiz Teurer Spass: Oberthurgauer Beizer fährt ohne Führerausweis und wird dreimal erwischt – nun muss er über 10'000 Franken zahlen Er verunfallte und meldete es nicht – denn er hatte keinen Führerausweis und war möglicherweise angetrunken. Drei Monate später kontrollierte ihn die Polizei zweimal am selben Tag. Und auch beruflich läuft es bei dem unbelehrbaren Wirt nicht optimal. Markus Schoch Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Wirt aus dem Oberthurgau blieb wiederholt in einer Polizeikontrolle hängen. Er fuhr ohne Führerausweis. Bild: Hanspeter Baertschi

Wenn zu Pech noch Unverfrorenheit kommt, kann es teuer werden. Ein Wirt aus dem Oberthurgau kam Ende Oktober 2019 irgendwo im Nirgendwo mit seinem Auto von der Strasse ab, geriet in eine Wiese und rammte dort drei Holzpfosten. Den Unfall meldete er weder der Polizei noch dem Landbesitzer, sondern machte sich schnell aus dem Staub. Mit gutem Grund: Er fuhr ohne Führerausweis und war möglicherweise betrunken.

Der Autofahrer blieb jedoch nicht unentdeckt, was ihn aber nicht daran hinderte, sich weiter illegalerweise hinters Steuer zu setzen. Drei Monate später geriet er in eine Kontrolle, und am Tag danach gleich noch einmal. Offenbar hatte ihn die Polizei ins Visier genommen, was bei Wiederholungstätern durchaus der Fall sein kann, heisst es aus Polizeikreisen. Die Nummernschild-Scanner im Thurgau sind seit 2019 ausser Betrieb, da die gesetzliche Grundlage noch immer fehlt.

Rückzug in letzter Sekunde

Die Quittung für sein gesetzeswidriges Verhalten erhielt der Autofahrer einen Monat später in Form eines Strafbefehls. Seine Unbelehrbarkeit kommt den Mann teuer zu stehen. Er soll alles in allem über 10'000 Franken zahlen, allein die Geldstrafe beläuft sich auf über 8'000 Franken.

Der Gastrounternehmer war Anfang des letzten Jahres nicht bereit, die Rechnung zu begleichen. Er focht den Strafbefehl an. Kürzlich sollte das Bezirksgericht Arbon seinen Fall verhandeln. Der Angeklagte liess den Termin aber in letzter Sekunde platzen, indem er die Einsprache zurückzog. Damit ist der Strafbefehl gültig.

Auch sonst läuft es ihm nicht optimal

Für den Wirt war es in jüngster Vergangenheit auch in anderer Beziehung nicht gut gelaufen. Vor einem Jahr ging er mit seinem Gastrounternehmen Konkurs. Im Februar dieses Jahres hat das Bezirksgericht Arbon das Verfahren abgeschlossen. Hinter dem Tresen seines ehemaligen Betriebes steht der Mann jedoch weiter. Die Beiz war immer offen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen