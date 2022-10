Oberthurgau: Verurteilte Schwindlerin musste ausreisen

Justiz Mutmassliche Schwindlerin aus dem Oberthurgau musste die Schweiz verlassen: Jetzt lebt sie unter einer Brücke im Kosovo Ende Juni verurteilte das Bezirksgericht Arbon eine Kosovarin, weil sie mit einem slowenischen Pass in die Schweiz gekommen und einen Ungarn zum Schein geheiratet hatte. Diese Woche verhandelt das Obergericht den Fall. Die 31-Jährige wird nicht anwesend sein. Das Bundesgericht sprach ihr das Aufenthaltsrecht in der Schweiz ab. Markus Schoch Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.20 Uhr

Einer Kosovarin wird vorgeworfen, einen Ungarn nur zum Schein geheiratet zu haben. Bild: Marco Sieber

Die Frau tat fast alles, um in der Schweiz bleiben zu können. Im Oktober 2015 reiste die Kosovarin mit einem slowenischen Pass ein. Andernfalls hätte sie ein Visum gebraucht. Der Schwindel flog vorerst nicht auf. Sie erhielt eine Aufenthaltsbewilligung für fünf Jahre. Doch das reichte ihr nicht. Im August 2016 heiratete sie pro forma einen Ungarn in der Hoffnung, so eine Eintrittskarte ohne Ablaufdatum für die Schweiz in der Hand zu haben. Doch der Plan ging nicht auf.

Das Migrationsamt kam dem falschen Spiel 2018 auf die Spur und reichte im Juni desselben Jahres Anzeige gegen die Frau ein. Sie und ihr Mann erhielten schliesslich im August 2020 einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Bischofszell, weil sie mutmasslich eine Scheinehe eingegangen waren, die dann mit der Scheidung im Juni 2021 offiziell Geschichte war. Der Mann hatte bereits neun Monte zuvor die Schweiz verlassen. Die Kosovarin sollte ausserdem eine Busse zahlen, weil sie sich als Slowenin ausgegeben hatte.

Bundesgericht weist Rekurs ab

Ungeachtet des drohenden Unheils hatte die Frau wenige Tage vor Erhalt des Strafbefehls eine Niederlassungsbewilligung beantragt, die ihr das Migrationsamt aber nicht erteilen wollte. Ebenso wenig war es bereit, die bis Ende 2020 währende Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Es wies die Frau stattdessen an, die Schweiz bis 10. Februar 2021 zu verlassen. Dagegen erhob die mutmassliche Schwindlerin mit Wohnsitz im Oberthurgau Rekurs. Zuletzt beschäftigte sich das Bundesgericht mit dem Fall. Sein Urteil liegt mittlerweile vor: Die Richter in Lausanne geben dem Migrationsamt recht, das der Frau weder ein dauerndes noch befristetes Bleiberecht in der Schweiz zuerkennen wollte.

Die Frau will aber noch nicht aufgeben. Sie kämpft weiter gegen den Vorwurf, nur zum Schein geheiratet und mit falscher Identität die Behörden getäuscht zu haben. Diese Woche befasst sich deshalb das Obergericht mit dem Fall, nachdem die Frau in erster Instanz vor Bezirksgericht abgeblitzt ist. Dieses schenkte ihr keinen Glauben und verurteilte die Kosovarin Anfang Juli zu einer bedingt erlassenen Geldstrafe von 5400 Franken und einer Busse von 1000 Franken. Zudem soll sie Verfahrens- und Untersuchungskosten in der Höhe von fast 4000 Franken zahlen. An der Verhandlung vor Obergericht wird die Frau nicht anwesend sein. Sie habe die Schweiz mittlerweile verlassen, sagt ihr Anwalt. Es blieb ihr keine andere Wahl. Heute lebt sie unter einer Brücke im Kosovo.

