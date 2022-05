Avia-Tankstellenshop Arbon: Gericht verurteilt Räuber

Justiz «Ich weiss, es ist hart, wenn Sie ins Gefängnis müssen, aber wir müssen Gerechtigkeit walten lassen»: Bezirksgericht Arbon schickt vierfache Mutter hinter Gitter Eine Frau und ein Mann überfielen im Dezember 2017 einen Tankstellenshop in Arbon und einen in St.Gallen. Letzte Woche musste sich das Paar dafür vor dem Bezirksgericht Arbon verantworten. Bei der Urteilsverkündung gab es Tränen. Markus Schoch 1 Kommentar 25.05.2022, 05.40 Uhr

Der Eingang zum Arboner Tankenstellenshop, den das Paar 2017 überfallen hat. Bild: Markus Schoch

Damit hat die 34-Jährige nicht gerechnet. Das Bezirksgericht Arbon verurteilt sie zu 26 Monaten Freiheitsstrafe, die Hälfte davon muss die Frau hinter Gittern absitzen. Sie weint, als sie das Urteil hört, und später im Treppenhaus sagt sie wieder und wieder nur das Wort «Scheisse». Ihr Anwalt muss die ehemalige Arbonerin trösten.

«Ich weiss, es ist hart, wenn sie ins Gefängnis müssen, aber wir müssen Gerechtigkeit walten lassen», hat ihr Minuten zuvor die vorsitzende Richterin fast schon entschuldigend gesagt. «Wir können Ihnen zuliebe kein anderes Urteil fällen. Strafe muss sein.» Und wenn es nach der Staatsanwaltschaft gegangen wäre, hätte diese Strafe durchaus härter ausfallen dürfen. Sie forderte 48 Monate Freiheitsentzug und eine Geldstrafe von 5'400 Franken sowie eine Busse von 1'000 Franken.

Acht Jahre Landesverweis für die Taten

Der Lebenspartner und Komplize der Frau kommt etwas besser weg. Der 38-Jährige erhält eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem verweist ihn das Bezirksgericht Arbon acht Jahre des Landes, was dem Mann aber nicht gross weh tun dürfte. Er lebt mit der Frau bereits im Kosovo, wo er herkommt.

In seine Heimat zurückgegangen ist er nicht freiwillig. Das Migrationsamt entzieht dem wegen Raub, Diebstahl, Hausfriedensbruch und Betäubungsmitteldelikten vorbestraften Mann 2019 die Aufenthaltsbewilligung bis 2027. In die Schweiz kommt er 1989, danach wohnt er vorübergehend in Deutschland. Sein Mandant sei schon als Teenager mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sagt sein Anwalt. Eine Ausbildung hat er wie seine Lebenspartnerin keine. Die Frau bricht die Lehre kurz vor der Abschlussprüfung ab.

Sie erbeuten insgesamt rund 4000 Franken

Es sind die Schatten der Vergangenheit, die den Kosovaren und die Schweizerin einholen. Kurz vor Weihnachten im Jahr 2017 überfallen sie zuerst den Avia-Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse in Arbon und eine Woche später den Avia-Tankstellenshop an der Oberstrasse in St.Gallen. Treibende Kraft ist die Frau. Das Paar erbeutet insgesamt gegen 4'000 Franken und Zigaretten im Wert von ein paar hundert Franken. Die Polizei kommt dem Duo schnell auf die Schliche. Am 20. Dezember nimmt sie die beiden bereits fest.

Am Tag danach ist das Paar allerdings auch schon wieder auf freiem Fuss. Die Frau fängt sich gemäss Anklageschrift nur schwer. Sie hat immer wieder mit der Polizei zu tun: Sie fährt Auto und gurtet sich nicht an, sie gibt trotz Aufforderung des Strassenverkehrsamtes den Führerausweis nicht ab und setzt sich ohne Billett ans Steuer, oder sie gerät betrunken und mit Koks im Blut auf der Strasse in eine Kontrolle.

Das Paar hat sich im Kosovo eine neue Existenz aufgebaut

Es tue ihr leid, was damals passiert sei, sagt die Frau vor Gericht.

«Ich habe einen Fehler nach dem andern gemacht.»

Sie bereue alles sehr und entschuldige sich von ganzem Herzen. Heute sei sie ein anderer Mensch. «Ich habe mein Leben auf den Kopf gestellt,» beteuert die Frau vor Gericht. Sie nehme keine Drogen mehr und habe wieder festen Boden unter den Füssen. Das Paar hat sich in den letzten Jahren eine neue Existenz im Kosovo aufgebaut. Es geht den beiden im südosteuropäischen Land finanziell vergleichsweise gut. Sie können sich nach eigenen Angaben sogar ein eigenes Haus leisten.

Der Mann schlägt sich mit Gelegenheitsjobs auf Baustellen oder Flohmärkten durch und verdient im Monat zwischen 300 und 500 Euro, die Frau arbeitet in einem Callcenter von Versandhäusern aus dem deutschsprachigen Raum und hat einen Zahltag von 600 bis 800 Euro bei einem Stundenlohn von 5 Euro. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Einkommen im Kosovo beläuft sich nach Angaben des Anwaltes der Frau auf 300 bis 500 Euro.

Die sechs Kinder leben in der Schweiz

Mit der Schweiz sind beide immer noch eng verbunden. Ihre Kinder sind hier geblieben. Die Frau hat vier aus erster Ehe, der Mann zwei. «Ich besuche meine Kinder alle zwei Monate, und sie waren auch schon in den Ferien bei uns», sagt die Frau. Ihretwegen haben sie und ihr Partner überhaupt den weiten Weg aus dem Kosovo an die Verhandlung in Arbon auf sich genommen. «Ich möchte mein geregeltes Leben weiterführen, für die Kinder da sein und auf sie aufpassen», sagt die Frau.

«Ich will nicht nochmals von vorne anfangen müssen.»

Doch genau das steht ihr bevor. Egal, was sie jetzt macht. Entweder geht die 34-Jährige für über ein Jahr ins Gefängnis, oder sie entzieht sich im Kosovo der Strafe, wofür sie allerdings einen hohen Preis zahlen müsste: Sie würde ihre Kinder nicht mehr sehen können. «Sie haben freies Geleit. Es ist ihr Entscheid, was sie jetzt tun», sagt die Richterin am Schluss der Verhandlung.

Kein Geld für Weihnachtsgeschenke

Zum Zeitpunkt der beiden Überfälle vor viereinhalb Jahren sind der Mann und die Frau arbeitslos und verzweifelt. Sie wohnen mit den sechs Kindern in Arbon und haben kein Geld, und schon gar keines für Weihnachtsgeschenke. Die Frau sagt rückblickend:

«Ich war in einer Notsituation und sass in einem megatiefen Loch.»

Sie sei noch nicht lange getrennt gewesen von ihrem gewalttätigen und auch sonst problematischen Mann, der sich in jeder Beziehung aus der Verantwortung gestohlen habe. Am Tag des zweiten Raubes habe er ihr gerade einmal 50 Franken gegeben, damit sie Puder und anderes für ihr Baby habe kaufen können. Unterstützung von der Sozialhilfe habe sie erst im Januar des folgenden Jahres erhalten.

Angeklagte gibt sich reumütig

Vor Gericht bat die Mutter um Milde. «Es wird nie wieder passieren, wir haben uns geändert», versichert die Frau. Sie seien damals auf dem falschen Weg gewesen. Die Richter nehmen ihr immerhin ab, dass sie und ihr Partner nicht weiter und weiter gemacht hätten, wenn sie nicht erwischt worden wären. Sie weisen den Vorwurf der Staatsanwaltschaft zurück, die den Angeklagten bandenmässiges Vorgehen unterstellt hat.

«Wir hoffen, so gerecht wie möglich zu sein», sagt die Richterin, als sie das Urteil mündlich eröffnet. Die Frau findet wenig Trost in diesen Worten. Sie ist fassungslos und kann nicht glauben, was sie eben gehört hat. Ihr rinnen die Tränen über die Wangen. Dass sie und ihr Partner über 14’000 Franken an Verfahrenskosten zahlen müssen und allenfalls auch die noch höheren Honorare der Verteidigung, ist im Moment ihr kleinstes Problem.

