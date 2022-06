Pfadi Arbor Felix feiert 90-Jahr-Jubiläum

Jugendorganisation Pfadi Arbon feiert das 90-Jahr-Jubiläum Im Jahre 1932 gründete ein fünfzehnjähriger Zürcher die Pfadi Arbor Felix. Seither hat sich einiges verändert. Die Mitgliederzahlen haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Von der Stadt hat der Trägerverein bereits am Frühlingsfest grosse Wertschätzung erfahren. 15.06.2022, 16.42 Uhr

Bild vom SoLa im Jahr 1960. Bild: PD

Die Leitenden der Pfadi Arbor Felix bieten den interessierten Kindern und Jugendlichen im Grossraum Arbon vielerlei Aktivitäten. Spiele im Wald, spannende Rätsel und ein tolles Miteinander sind dabei Grundbausteine einer heutigen Pfadiaktivität. Das war nicht immer gleich: Die Pfadfinderbewegung hat sich in seiner 115-jährigen Geschichte stark gewandelt. So auch die Pfadi Arbor Felix, welche in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiern darf. Passend dazu hat die Stadt die Pfadi am Frühlingsfest Ende Mai im Jakob-Züllig-Park als Arboner des Jahres 2021 ausgezeichnet.

Schwelgen in Pfadierinnerungen

Anlässlich des 90-jährigen Bestehen organisiert die Pfadi Arbor Felix am kommenden Wochenende ein Jubiläumsfest für die Aktiven und Ehemaligen. Im geschlossenen Kreis werden die (Ex-)Pfadis einen Postenlauf absolvieren. Auch das Schwelgen in Pfadierinnerungen kommt bei Apéro, Znacht und Lagerfeuerstimmung nicht zu kurz.

Ein Blick in die Geschichte der Arboner Pfadiabteilung zeigt: Gründungsmitglied war der fünfzehnjähriger Zürcher This Bremy. Die Pfadi lernte er in der Limmatstadt kennen. Für die 3. Sekundarschule schickte ihn seine Familie nach Arbon, wo er in einer Gastfamilie unterkam. Doch am neuen Ort war ihm oft langweilig, weswegen er kurzerhand einen Freundeskreis gründete, wie er ihn in Zürich kannte – Pfadi Arbor Felix.

Stetige Veränderung

In den 90 Jahren seit der Gründung hat sich einiges getan. Anfang der 80er-Jahre näherten sich die Arboner Mädchenpfadi und Arboner Knabenpfadi schrittweise aneinander an, bis es in den Jahren darauf zum Zusammenschluss kam. Auch den Standort wechselte die Pfadi Arbor Felix schon öfters, zuletzt 1995 in die neuen Pfadiheime am Fallentürlibach.

Dass die Pfadi auch heute noch dem Zeitgeist entspricht, beweist die Pfadi Arbor Felix immer wieder von neuem. Mit abwechslungsreichen Aktivitäten und vielen Anlässen, die der ganzen Gesellschaft zugutekommen, erreicht die Pfadi in Arbon und der Umgebung viele Kinder und Jugendliche. Dass sich die Mitgliederzahlen innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt haben, unterstreicht dies.