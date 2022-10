Arboner Jugendliche wollen Bikepark und Kino

Jugend Ein Bikepark und ein temporäres Kino für Arbon: Junge setzen sich für ihre Anliegen ein An der Ideenwerkstatt des «Stadtworkshops junges Arbon» gingen Jugendliche der Frage nach, wie ihr Wohnort für sie attraktiver werden könnte. Es bildeten sich vier Teams, die sich in den nächsten Monaten vertieft mit vier Projektideen befassen werden. 11.10.2022, 16.30 Uhr

Junge Arbonerinnen und Arboner an der Ideenwerkstatt vom 17. September. Bild: PD

(red) Um die Bedürfnisse Jugendlicher in Bezug auf Treffpunkte sowie weitere Anliegen in Erfahrung zu bringen und gemeinsam geeignete Massnahmen zu erarbeiten, lancierte der städtische Bereich Gesellschaft im Juni den «Stadtworkshop junges Arbon». Anlässlich von mehreren Pop-up-Büros konnten junge Arbonerinnen und Arboner sagen, was ihnen an Arbon gefällt und was ihnen fehlt.