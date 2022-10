Jörg Eller will Salmsacher Schulkommissionspräsident werden

Interview «Man sollte die Ämter trennen»: Jörg Eller will Präsident der Salmsacher Schulkommission werden In Salmsach stehen am 27. November Wahlen an. Neben dem Gemeinde- wird auch das Schulkommissionspräsidium neu besetzt. Im Interview spricht der 48-jährige Jörg Eller über seine Beweggründe zur Kandidatur und die turbulente Zeit in Salmsach. Das Amt streitig macht ihm Patrik Forrer, der gleichzeitig als Gemeindepräsident antritt. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 21.10.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jörg Eller kandidiert für das Schulkommissionspräsidium in Salmsach. Bild: PD

Sie sitzen jetzt schon in der Schulkommission. Warum wollen Sie deren Präsident werden?

Jörg Eller: Ich möchte die Projekte, an denen wir momentan arbeiten, noch besser koordinieren und das Ganze modernisieren. Es geht dabei um längerfristige Themen wie die Ressourcenplanungen und Fragen, wie man das Budget besser einsetzen kann. Auch die Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde Romanshorn-Salmsach will ich fördern.

Ihr Beruf als Applikationsingenieur hat nichts direkt mit der Schule zu tun. Wie sind Sie in die Schulkommission gekommen?

Da muss ich etwas ausholen. Ich gebe nun seit 20 Jahren Kurse im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik in der Erwachsenenbildung. Hobbymässig arbeite ich intensiv mit Kindern, denn ich bin seit vielen Jahren Selbstverteidigungslehrer. Ich bin also in der Ausbildung tätig und diese Arbeit macht mir viel Freude. Zudem habe ich drei Kinder, die in Salmsach in die Primarschule gehen. Das war auch ein Beweggrund dafür, dass ich vor zwei Jahren in die Schulkommission gewählt worden bin. Mir gefällt, dass man etwas bewegen kann. Darum habe ich auch den Entschluss gefällt, mich noch intensiver einbringen zu wollen.

Salmsach hat eine turbulente Zeit hinter sich. Wie läuft es jetzt an der Schule?

Zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, hatten wir viele Schwierigkeiten. Ich bin nun seit zwei Jahren dabei, doch wirklich produktiv konnten wir erst vor einem Jahr werden wegen der vielen Altlasten. Es hat eine Aufarbeitungszeit gebraucht. Jetzt können wir für die nächste Zeit planen und sind auf einem guten Weg.

Patrik Forrer findet es gut, die Gemeinde und die Schule aus einer Hand zu führen. Wieso finden Sie das bilaterale Modell besser?

Die Vergangenheit hat gezeigt, wie schwierig es war, dass Vorgänger beide Ämter innehatten. Es gibt zwangsläufig Interessenkonflikte bei den Ämtern, deshalb sollte man sie trennen.

Welche Berührungspunkte haben Sie mit der Schule Salmsach?

Natürlich zuvorderst meine drei Kinder, die dort in die Schule gehen. Das Private teile ich aber sehr strikt von meinem Amt. So bin ich beispielsweise mit den Lehrern meiner Kinder per Sie.

Was wünschen Sie sich für die Schule?

Dass wir die Lehrerschaft, so wie wir sie haben, behalten können. Ich möchte, dass Kinder gerne in die Schule gehen. Mir ist es auch ein Anliegen, den Übertritt in die Sekundarstufe für Eltern und Kind so nahtlos wie möglich zu gestalten.

Wie lange würden Sie bei Wahl als Schulkommissionspräsident im Amt bleiben?

Für mich ist klar, dass dies eine langfristige Aufgabe wäre. Bekomme ich die Chance, das Amt anzutreten, würde ich gerne noch eine weitere Legislatur anhängen.

Bleiben Sie der Schulkommission auch erhalten, falls Sie nicht als Präsident gewählt werden?

Das behalte ich mir noch offen. Es kommt unter anderem auch auf die Zusammenstellung nach den Wahlen an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen