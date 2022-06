Interview «Ich fragte mich, ob ich das überhaupt noch kann»: Caroline Mazenauer aus Egnach tanzt auf der Walensee-Bühne Mit Berggipfeln im Hintergrund steht Caroline Mazenauer ab Mitte Juni im Musical «Flashdance» auf der Walensee-Bühne. Für die 26-jährige Tänzerin aus Egnach ist es nicht das erste Mal. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 14.06.2022, 11.30 Uhr

Caroline Mazenauer ist in Egnach und St.Gallen aufgewachsen und hat nach einer Banklehre eine Tanzausbildung gemacht. Bild: PD/Labitzki Fotografie

Wie ist es für Sie, nach zwei Jahren Coronapandemie endlich wieder auf der Bühne zu stehen?

Caroline Mazenauer: Es ist ein wunderbares Gefühl, dass wir endlich wieder mit dem Wissen, dass wir das Einstudierte bald auf der Bühne zeigen dürfen, proben können. Zuerst hatte ich allerdings auch Respekt, ob ich das überhaupt noch kann: jeden Tag intensive Proben, in kurzer Zeit Songs und Choreografien lernen. Doch nun merke ich, dass der Berg immer nur so lange so gross erscheint, bis ich dann einmal angefangen habe. Auf meine erste grosse Premiere nach zwei Jahren freue ich mich sehr und gleichzeitig kann ich es mir immer noch nicht ganz vorstellen, dass dies nach so langer Wartezeit wirklich passieren wird.

Das Musical «Flashdance» basiert auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1983, in dem Jennifer Beals die Hauptrolle spielt. Es handelt von einer jungen Frau, die ihren Traum verfolgt, Tänzerin zu werden. Wie gefällt Ihnen die Geschichte?

Ich denke, dass die Story von «Flashdance» für viele Künstler/-innen sehr greifbar ist, da es um grosse Träume geht und jede und jeder diese Momente irgendwann einmal durchlebt hat. Persönlich finde ich es schön, dass die Hauptdarstellerin Alex nicht der Norm entspricht und sich mit ihrem ganz eigenen Stil durchsetzt. Als Tänzerin auf der Bühne kann ich in «Flashdance» in diverse Rollen schlüpfen und auch unterschiedliche Tanzstile tanzen, was es sehr abwechslungsreich macht. Da unsere Produktion unter freiem Himmel in einer wunderschönen Naturkulisse aufgeführt wird, ist sie nochmals ganz besonders.

2017 standen Sie als 21-Jährige bereits schon einmal auf der Walensee-Bühne. Jetzt, fünf Jahre später, wieder, als Teil des Tanzensembles. Was ist das für ein Gefühl?

Damals war es mein allererster Job als professionelle Tänzerin und alles war neu und sehr aufregend. Jetzt, fünf Jahre später, merke ich, dass ich es immer noch genauso geniesse, jeden Tag zu tanzen, zu singen und unter freiem Himmel zu proben. Mittlerweile bringe ich auch fünf Jahre mehr Erfahrung als Mensch und als Künstlerin mit. Der Walensee und die umliegenden Berge haben eine wunderbare Energie, für die ich jeden Tag dankbar sein darf. Ich bin jetzt schon voller Vorfreude auf unsere grosse Premiere.

