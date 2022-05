Das 8. Arbon Classics findet dieses Wochenende statt

Interview Arbon Classics erwartet 20'000 Besucher: «Die Leute wollen unbedingt wieder raus und etwas erleben» Alte Autos, Dampfloks oder historische Flugzeuge: Der Oldtimer-Event am Seebecken findet dieses Wochenende nach vier Jahren Zwangspause wieder statt. OK-Präsident Roland Widmer über die Highlights und den Vorbereitungsstress. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.20 Uhr

Roland Widmer ist OK-Präsident des Arbon Classics. Bild: Max Eichenberger

Wenn sich am Arboner Hafen für einmal keine Menschen sonnen, sondern Oldtimer an Oldtimer am Hafendamm reihen – dann ist Arbon Classics. Gefühlt alle Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge und andere Fahrzeuge, die an eine vergangene Zeit erinnern, stehen am 21. und 22. Mai am Bodensee, lassen das letzte Jahrhundert noch einmal aufleben und ziehen Zigtausende Fans an.

Herr Widmer, was für Highlights erwarten die Besucherinnen und Besucher am diesjährigen Arbon Classics?

Roland Widmer: Der Dampfwalzenclub Schweiz feiert sein 30-jähriges Bestehen. Der Verein kommt mit 17 Walzen nach Arbon und fährt einen Korso. Dann gibt es Rundfahrten mit den beiden historischen Schiffen MS Österreich und MS Hohentwil. Wir bieten wieder Postauto-Touren an und Flugzeuge des Fliegermuseums Altenrhein sind am Himmel zu sehen. Leider hat die Luftwaffe abgesagt, da während des WEF keine Vorführungen gemacht werden und die Militärpiloten auf Abruf sind. Einer will mit einem Steinbrecher, das ist eine Zerkleinerungsmaschine, kommen, ein anderer mit einem alten amerikanischen Feuerwehrauto – das Spektrum ist gross.

Was wird Ihr persönliches Highlight?

Ich persönlich freue mich sehr auf die Dampfwalzen.

Was macht das Arbon Classics einzigartig?

Autos, Bahntreffen und Flugschau: Wir sind in einer Gegend, wo das alles gut hinpasst. Unsere Region ist geprägt von der Industriegeschichte. Auch der Charme des Historischen macht das Arbon Classics aus. Wer bei einem modernen Auto die Motorhaube öffnet, sieht einen Kunststoffdeckel, doch bei der alten Technik siehst du die einzelnen Teile und wie alles funktioniert.

Die Leute, die mit ihren Oldtimern nach Arbon kommen, haben eine Geschichte zu erzählen. Das finden auch die Besucherinnen und Besucher spannend.

Der Arboner Hafen verwandelt sich in einen Oldtimer-Parkplatz. Bild: Fritz Heinze

Was macht das Oldtimer-Festival sonst noch aus?

Wir hatten bis jetzt immer ein gesittetes Publikum – es gab nie Ärger. Die Fans sind hier, weil sie Freude an der Sache haben. Das Arbon Classics ist ein Erlebnis. Das ist das Schöne. Ich selber bin von Anfang an im Verein – unter anderem, weil ich damals bei Saurer meine Ausbildung gemacht und an Lastwagen herumgeschraubt habe.

Wie laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung?

Die Organisation für dieses Jahr war alles andere als angenehm. Wir wussten lange nicht, ob wir das Arbon Classics wegen Corona durchführen können oder nicht. Die Frage «Ist es jetzt, oder doch nicht?» machten die Vorbereitungen zur Gratwanderung. Mittlerweile ist der grosse Teil der Planung abgeschlossen, jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und dann sind wir bereit.

Wie viele Vereine und Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dabei?

Das können wir nicht sagen. Viele schätzen es, dass sie hier einfach einen Halt machen können. Es ist ein Kommen und Gehen. Das Arbon Classics lebt von spontanen Leuten. Wenn sich die Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer vorher anmelden müssten – das geht nicht. Natürlich muss sich die Fliegerei an einen Zeitplan und die Schiffe und Bahn an den Fahrplan halten.

Wie viele Besucher erwarten Sie dieses Jahr?

Beim letzten Mal hatten wir pro Tag rund 10'000 Besucherinnen und Besucher. Es kommt immer auf das Wetter an. Wir merken aber, die Leute wollen unbedingt wieder raus, andere Menschen sehen und etwas unternehmen. Wir erwarten deshalb auch dieses Jahr rund 20'000 Schaulustige.

Das Arbon Classics zieht gerade bei schönem Wetter viele Leute an. Bild: Fritz Heinze

Wie ist das Arbon Classics auf so viele Besucherinnen und Besucher vorbereitet?

Wir haben ein Sicherheitskonzept und sind mit der Polizei in Verbindung. Überhaupt sind die Behörden sehr unterstützend. Der Vorteil ist: Das Gelände ist nicht eingezäunt, die Leute können also auf alle Seiten weg. Von unserer Seite her sind über 120 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz.

Wie finanziert der Verein Arbon Classics diesen grossen Event?

Wir verlangen keine Eintritte und leben von den Sponsoren und den Festwirtschaften. Der Grossvater soll auch mit seinen fünf Enkelkindern vorbeikommen, ohne dass er gleich das grosse Portemonnaie braucht. Ohne die freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre das nicht möglich.

Infobox Arbon Classics 2022 Das 8. Arbon Classics findet am 21. und 22. Mai 2022, jeweils von 9 bis 17 Uhr, am Arboner Seebecken statt. Genauere Informationen gibt es hier.

