Ehemaliges Luxusresort in Uttwil: Bauarbeiten beginnen

Immobilien Eine letzte Verlängerung der Baubewilligung für das einstige «Reichenghetto»: Auf dem Reederei-Areal in Uttwil tut sich endlich etwas Die neuen Besitzer der Liegenschaft wollen diese Tage mit den Bauarbeiten für die Wohnüberbauung an bester Lage am See beginnen. Fünf Jahre später als ursprünglich geplant. Markus Schoch Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.30 Uhr

An diesem Gerüst hing jahrelang eine Tafel, auf der stand, dass die Bauarbeiten 2018 beginnen. Seit kurzem ist sie weg. Bild: Markus Schoch

Die Honestus AG mit Sitz in Wattwil hat sich viel Zeit gelassen. Ende des letzten Jahres übernahm sie das fast 17'000 Quadratmeter grosse Seegrundstück von der LN Immo AG mit einem Projekt, dessen Baubewilligung diese Tage abläuft. Kurz vor Torschluss haben sich die Besitzer der Liegenschaft bei der Gemeinde gemeldet und angekündigt, jetzt loszulegen.

Der Gemeinderat hat deshalb diese Woche entschieden, die Baubewilligung ein zweites Mal um ein Jahr zu verlängern. Für den Fall, dass sich der Start leicht verzögern sollte. «So sind wir rechtlich auf der sicheren Seite», sagt Gemeindepräsident Richard Stäheli. Auf diesen Moment hat er lange gewartet. Stäheli sagt:

«Es wäre super, wenn es endlich vorwärtsginge.»

Seit 2017 könnte das ehemalige Firmenareal der Reederei Hanseatic Lloyd im Prinzip überbaut werden. Geplant war ursprünglich eine Luxusresidenz hinter Gittern mit dem Service eines Fünfsternehotels. Kritiker sprachen von einem «Reichenghetto». Doch das landesweit für Aufsehen sorgende Projekt mit dem Namen «Le Port du Navire» kam nie zum Fliegen, trotz angeblich riesiger Nachfrage.

Auf der Visualisierung der möglichen Überbauung ist links ein Neubau und rechts das bestehende Gebäude zu sehen. Bild: PD

Auch Änderungen am Konzept führten nicht zum Erfolg. Bewilligt ist eine Umnutzung des bestehenden, bereits völlig ausgeräumten ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Reederei in Form eines Schiffes als Wohnraum und der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern.

Honestus AG reagiert nicht auf Anfragen

Ganz am Anfang stellte eine Baufirma zwar einen Kran auf und hob eine Baugrube aus – das war es dann aber auch schon. Der Kran ist längst weg, geblieben ist das Loch im Boden. Abmontiert ist mittlerweile die Tafel, auf der stand, dass die Wohnungen Ende 2019 bezugsbereit sind. Dafür hat ein Landschaftsgärtner vor zwei Wochen einen Bagger aufs Gelände gefahren. Bewegt hat er ihn bis heute allerdings nicht, sagen Anstösser.

Auf diesem Bild aus dem Jahr 2018 ist der Kran zu sehen. Bild: Markus Schoch

Wie es jetzt genau weiter geht und was genau geplant ist, lässt sich nicht sagen. Die im Jahr 2020 gegründete Honestus AG reagiert nicht auf Anfragen dieser Zeitung. Anfang Jahr hatte die Firma eine Medienmitteilung «zur Neukonzeptionierung um das Bauprojekt in Uttwil» für Februar in Aussicht gestellt. Darin sollte auch stehen, wer die Investoren sind. Es blieb bei der Ankündigung.

Einziges Mitglied des Verwaltungsrates der Honestus AG ist ein Anwalt aus Wattwil. Mit ihm ist die Gemeinde im Kontakt. Die Geldgeber kennt auch sie nicht. «Das ist auch nicht nötig», sagt Gemeindepräsident Stäheli. Für ihn ist einzig wichtig, dass die ewige Baustelle direkt am Bodensee-Radweg endlich verschwindet.

Den Tieren gefällt es auf dem unberührten Gelände

Die Baugrube hat sich im hinteren Bereich mit Wasser gefüllt. Bild: Markus Schoch

Für die Frau, die am Freitagmorgen mit einem Buch in der Hand an der Sonne sitzt, müsste sich nichts ändern. Ihr Wohnwagen steht direkt am Fussweg, der den Campingplatz vom Grundstück der Honestus trennt. Das unberührte Gelände mit einer riesigen, noch vom Reedereibesitzer gepflanzte Hecke auf Teilen der Grenze habe sich zu einem Naturparadies entwickelt. «Es ist wunderbar», sagt sie. Sie höre Frösche quaken und könne Vögel wie den Gartenrotschwanz beobachten. Auch selten gewordene Schmetterlinge würden übers Gelände tanzen.

Dass es jetzt tatsächlich los gehen soll mit Bauen, will sie nicht so recht glauben. «Zuerst einmal müsste man alles aufräumen, was sicher eine Million Franken kosten würde, hat mir meine Tochter gesagt.» Wie sich das rechnen soll, sei ihr schleierhaft. Irgendwie scheint sich aber doch etwas zu tun. Am Freitag jedenfalls stand das Einfahrtstor weit offen. Zu sehen war allerdings niemand.

Das Tor steht weit offen und gibt den Blick frei auf das bestehende Verwaltungsgebäude. Bild: Markus Schoch

