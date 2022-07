Romanshorner Villa Grazia schliesst

Hotellerie Das Romanshorner Bed & Breakfast «Villa Grazia» schliesst – die Betreiber tauschen das Gästehaus mit dem Wohnmobil Die Betreiber der Romanshorner «Villa Grazia» hören auf. Mit Corona hat das lange beliebte Bed & Breakfast eine Durststrecke erreicht, die bis zum Ende anhielt. Nun gehen Dani Okle und Remo Ninghetto mit dem Wohnmobil auf Reisen. Dauer und Zielort? Offen. Max Eichenberger 28.07.2022, 16.35 Uhr

Dani Okle und Remo Ninghetto tauschen die «Villa Grazia» mit dem Wohnmobil. Bild: Max Eichenberger

Sieben Jahre lang haben Remo Ninghetto, Dani Okle und, bis 2019, Mariano Schärer Gäste aus der halben Welt in ihrem Gästehaus beherbergt und bewirtet. Fünf der elf Zimmer in der gemieteten bald hundertjährigen Villa an der Hafenstrasse 4 boten sie unter anderem auf Plattformen an, die übrigen Zimmer bewohnten die Gastgeber selber. «Willkommen zu Hause» war ihr Credo.

Das spezielle Bed&Breakfast-Angebot hatte sich damals spontan entwickelt und war über lange Zeit rege nachgefragt worden. Ein Geheimtipp bei einem Zimmerpreis von hundert Franken für zwei Personen, und das inklusive reichhaltigen Frühstücksbuffets. Auch wurden die Gäste in der «Villa Grazia» mit Leidenschaft bekocht. «Wir haben sehr viel Herzblut investiert in unser Projekt und waren früher oft ausgebucht», sagt Remo Ninghetto.

Corona-Durststrecke nicht überwunden

Doch mit Corona kam der Bruch und eine Durststrecke, welche die Betreiber nicht überwunden haben. «Das hat uns ein Loch aufgerissen», sagt Ninghetto. Sie hätten zwar bei der Gemeinde und beim Kanton um Coronahilfen ersucht. Doch bei allem Bemühen, den Betrieb zu halten, letztlich erfolglos. Sie hätten keine Versicherung, seien keine Firma und trügen damit als Privatpersonen das Risiko. Ninghetto:

«Wir sind durch das Netz gefallen.»

Immer klarer sei man zur Einsicht gelangt, sich einen Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht mehr leisten zu können. Denn auch Gas und anderes werde teurer. Und Schulden anhäufen wolle man nicht.

Am Freitag hat der letzte Gast ausgecheckt

Jetzt macht das Gästehaus dicht. Am Freitag hat der letzte Gast in der «Villa Grazia» ausgecheckt. Gleichentags trugen bereits neue Eigentümer Teile des zum Verkauf ausgeschriebenen Mobiliars und Betriebsinventars weg. An den nächsten drei Wochenenden geht die Liquidation weiter.

Der pensionierte Ninghetto und Okle haben unterdessen andere Pläne. Sie tauschen die Villa, die sie Ende August verlassen werden, mit dem Wohnmobil und gehen auf Reisen. Konkrete Ziele gibt es nicht. Wie lang sie auf Achse leben, lassen sie offen: «Ein Jahr, zwei Jahre oder länger, wir lassen es auf uns zukommen.»