Bauen: Neue Regeln für Gewässerabstand gefordert

Hochwasserschutz «Es ist absurd, wie es heute läuft»: Zwei Kantonsräte fordern mehr Freiheiten für Bauherren direkt am Seeufer Die einen dürfen nahe am Wasser bauen, die anderen nicht. Jetzt verlangen Didi Feuerle (Grüne) und Hanspeter Heeb (GLP) eine Lockerung der Vorschriften. Markus Schoch 02.08.2022, 16.55 Uhr

Die kleine Gartenwirtschaft von Micha Schranz in Arbon liegt direkt am See. Er hat eine Ausnahmebewilligung erhalten. Bild: Markus Schoch

Die Nautic Corner GmbH hatte Glück. Der Vermieter von Pedalos und anderen Booten am Arboner Hafen darf direkt vor seinem Steg neben dem bestehenden Häuschen eine Pergola mit Sichtschutzwand und Sitzmöglichkeiten aufstellen. Der Stadtrat erteilte der Firma am 11. Juli eine Ausnahmebewilligung. Denn eigentlich sind Bauten so nahe am Ufer nicht zulässig. Der Gesetzgeber schreibt einen Grenzabstand von mindestens 15 Metern vor.

Ein Auge zugedrückt haben die Stadt und der Kanton auch bei Desirée Fatzer und Micha Schranz. Er kann im Rahmen eines Versuchsbetriebes innerhalb der verbotenen Zone am Quai seinen Coffee-Trailer aufstellen, sie ein Restaurant mit etwa 40 Sitzplätzen führen, wenn die Wirtin denn Personal findet.

Micha Schranz darf seinen Coffee Trailer näher als eigentlich erlaubt ans Wasser stellen. Bild: Markus Schoch

Bewilligungspraxis ist unbefriedigend

Pech hatten Ronny Spitzli, Evelyne Jung und Nico Razzino, die diesen Sommer mit dem Containerdorf Hannah am See Leben auf den Arboner Hafendamm bringen wollten. Der Kanton sagte Nein zur Erlebnisgastronomie, deren Vorbild «Frau Gerolds Garten» in Zürich war. Begründung: Der Gewässerabstand wird nicht eingehalten.

Für den Arboner Interims-Stadtpräsident und Grünen-Kantonsrat Didi Feuerle sowie den Romanshorner GLP-Kantonsrat Hanspeter Heeb ist die aktuelle Bewilligungspraxis bei Bauten am See unbefriedigend. Die beiden wünschen sich mehr Planungssicherheit für Städte, Gemeinden und Investoren. Herbeiführen soll diese Planungssicherheit eine Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG). Mit einer parlamentarischen Initiative fordern Feuerle und Heeb eine Ausnahmeregelung, die sich am Wortlaut in der Verordnung zum PBG orientiert. Der neue Passus soll lauten: «Die Breite des Gewässerraumes kann in dicht besiedelten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwasser gewährleistet ist.»

Es gehe darum, pragmatische und sinnvolle Lösungen zu finden für Örtlichkeiten wie den Arboner Hafendamm, der von Menschenhand geschaffen worden sei und der über keine natürliche Uferlinie verfüge. Es mache keinen Sinn, auf einem solchen Kunstbau mit harten Mauern 15 Meter Abstand zu fordern, sagt Feuerle.

«Es ist absurd.»

Im konkreten Fall bleibe lediglich ein rund zehn Meter breiter Korridor zur Nutzung.

Problem auch an anderen Orten am Boden- und Untersee

Auch im Bereich anderer Hafenanlagen am Boden- und Untersee verhindere die Wasserstandslinie sinnvolle Entwicklungen der touristischen Infrastruktur «ohne Beeinträchtigung der Natur, die aufgrund der hohen Frequenzen so oder so bereits eingeschränkt ist», schreiben Feuerle und Heeb in ihrem Vorstoss, den 40 der 130 Kantonsräte unterzeichnet haben. Für eine Lockerung der Vorschriften spreche auch, dass es vielerorts bereits Bauten nahe am Wasser gebe. Auch auf dem Arboner Hafendamm, wo die Stadt beispielsweise vor mehr als 20 Jahren ein neues Betriebsgebäude für den Hafen baute.

In der Botschaft für den Erweiterungsbau schrieb der Stadtrat damals, der Hafendamm sei «eine der attraktivsten Stellen von Arbon». Dieses Filetstück nicht nur als Parkplatz zu nutzen, erweist sich jedoch unter den gegebenen gesetzlichen Voraussetzungen als schwierig.