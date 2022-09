Promikoch wirtet im Arboner «Planet One»

Glamour Spaghetti Carbonara mit Daniela Katzenberger und Nicecream für 90er-Popikone Blümchen: Promikoch Lukas Patscheider mischt neu im Arboner «Planet One» mit Zahlreich verfolgen die Leute auf Youtube die Kochkünste von Lukas Patscheider. Auf dem Kanal «Lu kocht» zaubert er regelmässig Schmackhaftes für die Promis. Jetzt hat es ihn ins Arboner Café, Restaurant und Eventlokal Planet One in der Arboner Schlossgasse gelockt. Unserer Zeitung sagt er, warum. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 03.09.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas «Lu» Patscheider im Arboner «Planet One». Bild: Tobias Garcia

Arbon erhält einen Hauch von Glamour. Promikoch Lukas Patscheider, bekannt als «Lu kocht» auf Youtube, mischt neu in der Geschäftsleitung des «Planet One» mit. Im Café, Restaurant und Eventlokal an der Schlossgasse serviert der gebürtige Ulmer, der unter anderem schon Spaghetti Carbonara für Daniela Katzenberger zubereitet hat und Nicecream für die 90er-Popikone Blümchen, die verschiedensten und immer neue Gerichte – ausschliesslich «plant based», sprich pflanzlich.

Lukas Patscheider mit Daniela Katzenberger. Bild: PD

«Ich möchte andere mit meiner positiven Lebenseinstellung inspirieren», sagt Patscheider dazu. Zu seiner Online-Präsenz hat er denn gefunden, als er 2016 vegan wurde.

«Mich trieb die Frage um: ‹Was esse ich jetzt – und vor allem, wie koche ich es?› Das wollte ich mit den Leuten teilen.»

Mit Erfolg. Nebst Youtube, wo er regelmässig Kochvideos hochlädt, ist Patscheider auch auf Instagram und Facebook vertreten. So hat er auf letzterer Plattform rund 21'000 Follower.

Lukas Patscheider mit 90er-Popikone «Blümchen». Bild: PD

«So etwas gibt es am Bodensee noch nicht»

Nach Arbon hat Lukas Patscheider aus zwei einfachen Gründen gefunden. «So etwas gibt es hier in der Bodenseeregion noch nicht», sagt er über die pflanzliche Küche. Er sieht deshalb in dem Projekt grosses Potenzial – «der Markt ist da». Zudem: «Die Wellenlänge mit der treibenden Kraft hinter dem ‹Planet One›, Thomas Boll, hat gestimmt.» Boll habe ihn ursprünglich angeschrieben, um sich Vorschläge für einen Koch zu holen. Als Patscheider dann aber die Location gesehen habe, sei für ihn sehr schnell klar gewesen: «Hier möchte ich ein neues Konzept auf die Beine stellen.»

Ein Blick auf das «Planet One» in der Schlossgasse. Bild: Tobias Garcia

In einem fünfköpfigen Team fängt Patscheider zur «Usestuehlete» offiziell an. Das Team möchte er ausbauen, wenn der Betrieb einmal Fahrt aufgenommen hat. «Wer einmal hier war, kommt wieder», sagt Patscheider unter Verweis auf den Testbetrieb, der in den letzten Wochen stattfand. Auch das Kontaktnetz mit den Food-Zulieferern will Patscheider mit seinem Team ausbauen. Man arbeite bereits mit einer Appenzeller Brauerei, aus deren Treber beispielsweise pflanzliche Hackbällchen gefertigt würden. «Auch regionale Bauernbetriebe und weitere Anbieter stehen auf unserer Liste», sagt Patscheider.

Lukas Patscheider mit Armin Morbach. PD

Ein Plausch mit Topmodel Eva Padberg und Influencer Riccardo Simonetti

Angesprochen darauf, woher der bodenständige Wahl-Österreicher denn die vielen Promis kennt – er teilt seinen Lebensstil mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Töchtern ebenfalls gern und offen online – sagt Patscheider:

«Ich konnte unter anderem ein VIP-Catering zum fünfzigsten Geburtstag von Starfotograf Armin Morbach machen.»

Dort habe er das deutsche Model Eva Padberg und den Influencer Riccardo Simonetti kennen gelernt. Befreundet ist er durch seine Arbeit auch mit Schauspieler Steffen Groth oder Gold-Biathletin Maren Hammerschmidt.

Das umgestaltete «Planet One» von innen. Auf der Bühne will Lukas Patscheider Live-Kochkurse für Youtube machen. Bild: Tobias Garcia

Patscheider kann sich denn vorstellen, seine prominenten Freunde auch nach Arbon einzuladen. So könnte «Blümchen» einmal für ein Wohnzimmerkonzert im «Planet One» auftreten, sagt er. Denn nach einer Umgestaltung soll man am Ort nicht nur essen und trinken können, sondern auch zu den verschiedensten Events zusammenfinden. Bereits ist jeden Mittwoch Salsa-Abend, einmal im Monat findet das Jazz-Dinner statt und alle zwei Monate das beliebte Repair-Café.

«Zudem habe ich im Sinn, auf der Bühne Live-Kochkurse über Youtube zu machen.»

Ausserdem biete man Caterings an, etwa für Hochzeiten. Nach wie vor wird zum «Planet One» auch der Stand-up-Paddle-Verleih unter Thomas Boll gehören, den man gehörig aufgestockt hat.

Der Mietvertrag ist beschränkt

Allerdings dauert der Spass nur bis Ende 2024. Denn der Mietvertrag ist beschränkt. Wer das Lokal also besuchen möchte, sollte sich nicht allzu viel Zeit damit lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen