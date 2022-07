Arbon: Gericht verurteilt Kosovarin wegen Scheinehe

Gerichtsfall Flitterwochen mit der falschen Frau und intime Fotos vom falschen Mann: Scheinehe im Oberthurgau fliegt auf Eine Kosovarin reist mit einem slowenischen Pass in die Schweiz ein und heiratet dann pro forma einen Ungarn. Das Bezirksgericht Arbon bestraft sie dafür mit einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. An der Verhandlung will sich die Angeklagte an nichts mehr erinnern. Jetzt hat sie ein Problem. Markus Schoch Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.30 Uhr

Diese Woche stand eine Kosovarin in Arbon vor Gericht, weil sie den Ehering nur zum Schein getragen hatte. Bild: Daniel Roland/ Keystone

Der Richter kann so lange fragen, wie er will. Die Antwort der Angeklagten ist bis auf ganz wenige Ausnahmen immer dieselbe: Sie hat keine. So ziemlich das Einzige, woran sich die bald 31-Jährige in ihrem noch nicht allzu langen Leben erinnern kann oder will, ist das Geburtsdatum. Und dass sie in der Schweiz irgendwann eine Ausbildung zur Pflegehelferin gemacht hat.

Alles andere scheint der Kosovarin gänzlich entfallen zu sein. Sie kann nicht einmal sagen, wann sie in die Schweiz gekommen ist und ob sie danach wegen eines Todesfalles zurück in die Heimat reisen musste. Über die eigene Hochzeit redet sie, als wäre es diejenige einer Frau, die sie nie kennen gelernt hat: Sie weiss absolut nichts darüber. Oder tut zumindest so.

Sie täuscht das Migrationsamt

Ein rauschendes Fest mit vielen Gästen und einem über beide Ohren verliebten Brautpaar war die Heirat vor sechs Jahren nicht, vermutet die Staatsanwaltschaft. Sie wirft der Angeklagten vor, eine Scheinehe mit einem Ungarn eingegangen zu sein, um in der Schweiz bleiben und arbeiten zu können.

Es ist nicht das einzige Vergehen, das ihr zur Last gelegt wird: In die Schweiz war die Frau etwas mehr als drei Jahre zuvor mit einem gefälschten slowenischen Pass eingereist und hatte damit vom Thurgauer Migrationsamt eine befristete Aufenthaltsbewilligung bis Ende 2020 erhalten.

Ohne neue Identität als EU-Bürgerin hätte die Kosovarin ein Visum für die Schweiz beantragen müssen, heisst es im Strafbefehl, den die in Amriswil lebende Frau angefochten hatte. Deshalb und weil die Polizei einen verbotenen Teleskopschlagstock bei ihr in der Wohnung gefunden hat, steht sie an diesem Nachmittag vor den Schranken des Bezirksgerichts Arbon. Das Migrationsamt war ihr auf die Schliche gekommen.

Bezirksgericht hat keine Zweifel an der Schuld der Frau

Ihr fast totaler Gedächtnisverlust hilft der Frau nicht weiter. Das Bezirksgericht verurteilt sie am Donnerstag zu einer bedingt erlassenen Geldstrafe von 5400 Franken und einer Busse von 1000 Franken. Zudem muss sie Verfahrens- und Untersuchungskosten in der Höhe von fast 4000 Franken zahlen. Ihr ehemaliger Mann ist wegen der fingierten Ehe bereits zur Rechenschaft gezogen worden.

Es gebe keine Zweifel daran, dass die Angeklagte von Anfang an ein falsches Spiel gespielt habe, sagt der Richter bei der Urteilsverkündung. Dass sie einen unechten Pass benutzt habe, sei bewiesen. Für die Scheinehe gebe es genügend Indizien. Ihr Ehemann sei zehn Tage nach der Hochzeit mit einer anderen Frau in die Ferien gefahren.

Sie selber habe drei Monate davor einen Mietvertrag mit einem anderen Mann unterzeichnet, der ab 2014 Geld an die Angehörigen der Angeklagten im Kosovo schickte. Von diesem Mann fanden sich auf dem Computer und dem Handy der Angeklagten viele teils intime Bilder, die sie und ihn als Liebespaar zeigen. Bei der Hausdurchsuchung 2018 kamen der Polizei ausserdem zwei Flugtickets in die Hände, ausgestellt auf die Angeklagte und den Mann, der eben nicht ihr Mann war.

Nur dank Verwandten kommt die Angeklagte finanziell über die Runden

Zu all dem sagt die Angeklagte nichts. Stattdessen beteuert sie, den Ungar geliebt zu haben, mit dem sie nach Meinung des Gerichts nie zusammenlebte.

«Ich dachte, dass ich mit ihm das Leben verbringen werde, doch dann stellte sich heraus, dass er ein Idiot ist.»

Wie sie ihn kennen gelernt hat, wann sie sich von ihm scheiden liess und was sie von seiner Beziehung zu einer anderen Frau hielt – auch dazu will ihr einfach nichts einfallen.

Ernsthaft Gedanken machen muss sie sich jetzt aber, wie es mit ihr weitergehen soll. Ihr Aufenthalt sei nicht geregelt, gibt die Frau vor Gericht zu Protokoll. Ihr Fall liegt beim Bundesgericht, das entscheiden muss, ob sie hier bleiben darf oder nicht.

Arbeit hat die Kosovarin seit bald zwei Jahren keine, weil sie dafür keine Bewilligung mehr hat. Finanziell über die Runden kommt sie nur, weil sie Verwandte hier und im Kosovo unterstützen. Ihre Deutschkenntnisse sind beschränkt. Ein Dolmetscher übersetzt an der Verhandlung alles, was der Richter an der Verhandlung sagt. Ihre Standardantwort versteht dieser ziemlich bald auch in der für ihn fremden Sprache.

