Gastronomie Wirbel um «Gustav Kahn» in Romanshorn: Einwohner sorgt dafür, dass ein neues Baugesuch eingereicht werden muss Das Vorgehen der Stadt Romanshorn beim Bau des Erlebnisrestaurants auf dem Food Court stösst vereinzelt auf Kritik. Nun macht jemand eine Anzeige beim Kanton – und deckt Ungereimtheiten auf. Annina Flaig Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.20 Uhr

Das Erlebnisrestaurant Gustav Kahn auf dem Food Court neben dem Skaterpark wurde Anfang Mai eröffnet. Bild: Thomas Knellwolf

Hier kommt Ferienstimmung auf. Der abstrahierte rote Schiffsbug aus Holz mit Schiffscontainer und Leuchtturm unter dem Namen Gustav Kahn ist in Romanshorn zu einem beliebten Treffpunkt auf dem sogenannten Food Court geworden. «Es läuft gut», sagt Michel Staubli, der das Lokal zusammen mit anderen Erlebnisgastronomen Anfang Mai eröffnet hat. Und: «Ich sehe im Seepark Potenzial.» Die Feedbacks, die er aus der Bevölkerung erhalte, seien durchwegs positiv.

Michel Staubli, Betreiber von «Gustav Kahn». Bild: PD

«Die Leute sagen mir, dass unser Lokal den Seepark belebt.»

Das motiviere ihn, den Saisonbetrieb auf städtischem Grundstück nicht wie geplant Ende September zu schliessen und abzubrechen, sondern nach einer kurzen Umbauphase von November bis Januar jeweils von Freitag bis Sonntag weiterhin geöffnet zu haben. Seit Anfang Juli liegt bei der Stadt denn auch ein Baugesuch für die Erweiterung des Sommerbetriebs zum ganzjährigen Gastrobetrieb auf.

Einer findet, das Restaurant müsse abgebrochen werden

Dagegen gibt es aber mindestens eine Einsprache. Ein Romanshorner, der nicht namentlich genannt werden will, äussert in seinem Schreiben an die Stadt, welches der Redaktion vorliegt, happige Vorwürfe. Er vermutet, dass die Verantwortlichen der Stadt versuchen, die besagte Baute nachträglich zu legitimieren. Er schreibt:

«Das Bauwerk sowie alle dort errichteten Bauten sind im Sinne des Baugesetzes rechtswidrig und müssten eigentlich zurückgebaut werden.»

Ähnliches wurde in einer Facebook-Gruppe bereits vor zwei Monaten diskutiert, als das Vorgehen der Stadt rund um den Food Court vereinzelt auf Kritik stiess. Damals erklärte die Stadt: «Die stadteigene Parzelle liegt in der Touristikzone und verfügt über eine Baubewilligung als Veranstaltungsareal für temporäre Bauten und Anlagen des kantonalen Departements für Bau und Umwelt.»

Die Betreiber von «Gustav Kahn» wollen aus dem Sommerbetrieb ein ganzjähriges Gastroangebot machen. Bild: Annina Flaig

Wie sich herausstellt, bezieht sich die besagte Baubewilligung vom März 2021 allerdings nur auf eine Bewilligung für fünf Imbisswagen und eine Toilette. Die Stadt sieht darin aber kein Problem. Rolf Müller, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt, präzisiert auf Nachfrage:

Rolf Müller, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Romanshorn. Bild: Donato Caspari

«Die Fläche der aktuellen gastronomischen Dienstleistungen überschreitet gemäss unserer Einschätzung die bewilligte Fläche nicht.»

Der Einsprecher sieht das anders. Er hat beim Departement für Bau und Umwelt (DBU) eine Anzeige gemacht. Letzteres kommt zum Schluss, dass das Vorgehen der Stadt tatsächlich Fragen offen lässt. Generalsekretär Marco Sacchetti sagt:

Marco Sacchetti, Generalsekretär des Departements für Bau und Umwelt. Bild: Reto Martin

«Die tatsächliche Ausgestaltung des Areals widerspricht in verschiedener Hinsicht dieser Baubewilligung.»

Der Kanton habe die erforderlichen Schritte unterdessen mit der Gemeinde abgesprochen. «Die Gemeinde wird ein nachträgliches Baugesuch für die Abweichungen zu behandeln haben», sagt Sacchetti. Die Anzeige sei damit erledigt.

Das Lokal Gustav Kahn im Romanshorner Seepark. Bild: Donato Caspari

Nun liegt also ein Baugesuch bezüglich Ganzjahresbetrieb von «Gustav Kahn» aktuell bei der Romanshorner Bauverwaltung auf. Möglicherweise hat sich die Sache damit erledigt. Das Baugesuch von «Gustav Kahn» beschreibt nämlich im Wesentlichen den Betrieb, wie er aktuell bereits besteht und enthält ausserdem einen Plan, der den veränderten Winterbetrieb darstellt (vgl. Kasten). Die Stadt habe nicht vor, ein weiteres Baugesuch aufzulegen, sagt Müller.

Weil die Stadt Grundeigentümerin des Grundstücks ist, auf dem «Gustav Kahn» steht, werden die Einsprachen zur Beurteilung an das DBU weitergeleitet.

«Gustav Kahn» will mit anderen zusammenspannen Das Winterkonzept von «Gustav Kahn» sieht etwas anders aus als der Sommerbetrieb: Den Loungebereich wollen die Betreiber abbrechen. Dafür ein kleines Dörflein mit rund fünf verschiedenen Marktständen errichten. «In einem werden vielleicht Suppen angeboten, bei den anderen Flammkuchen, Raclette oder Glühwein», sagt der Betreiber. Die Details seien noch nicht ausgearbeitet. Eines steht für das Team hinter «Gustav Kahn» aber fest: Es will die geplanten Marktstände nicht alle selber betreiben. «Wir suchen Leute, die mit uns zusammen für Romanshorn etwas auf die Beine stellen wollen.» Interessierte können sich via hallo@gustavkahn.ch melden.

