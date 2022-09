Foodtruck Nassifmenu soll Frasnacht beleben

Arbon «Wer will bei dem Wetter draussen essen?»: Ein Foodtruck soll Frasnacht beleben – doch offenbar ist es zu kalt Um das ehemalige Schulhaus in Frasnacht ist es ruhig. Der Imbissstand Nassifmenu soll das ändern. Anfang September begann ein Testbetrieb. Zu spät, findet der Betreiber – er hätte lieber früher losgelegt. Noëlle Graf Jetzt kommentieren 29.09.2022, 16.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Imbissstand neben der Glögglistube in Frasnacht. Bild: Benjamin Manser

Obwohl Mittagszeit ist, kommt keine Kundschaft. Vor dem gelben alten Schulhaus in Frasnacht, der Glögglistube, steht der Imbissstand Nassifmenu. Seit Anfang September bietet Fadi Nassif hier seine selbstgemachten libanesischen Speisen wie Falafel und Hummus an. Der Foodtruck ist dafür gedacht, die Umgebung zu beleben. Doch die Tische unter einem Plastikzelt sind alle frei. Ob an diesem Tag überhaupt noch Kundinnen und Kunden kommen, ist unsicher.

Deshalb steht der Imbissstand bei der Glögglistube Im Herbst 2020 konnte die Arboner Bevölkerung im Rahmen eines Stadtworkshops bei der Entwicklung von Frasnacht mitreden. Vier Arbeitsgruppen entwickelten die Projektideen aus dem Workshop weiter. Eine Arbeitsgruppe möchte die Glögglistube, das ehemalige Frasnachter Schulhaus, wiederbeleben. Ursprünglich sollte ein Bistro oder ein anderes Gastroangebot im Schulhaus entstehen. Mangels Interessentinnen respektive Interessenten suchte die Arbeitsgruppe nach einer Alternative mit der Stadt. Da sich Fadi Nassif bei den städtischen Verantwortlichen meldete, darf er nun drei Monate lang bewilligungsfrei einen Foodtruck neben der Glögglistube betreiben. (nog)

Fadi Nassif, Betreiber des Imbissstandes. Bild: Benjamin Manser

«Es ist zu kalt», sagt Nassif. Er verstehe, dass aktuell kaum jemand vorbeikomme. Diese Tage beträgt die Aussentemperatur um die zehn Grad.

«Wer will schon in diesem Wetter draussen sitzen und etwas essen?»

In den ersten beiden Betriebswochen sah es noch anders aus. Das Wetter war schön und Nassif hat teils über zehn Kundinnen und Kunden am Tag bedient, wie er sagt. Mittlerweile komme es vor, dass er an einem Tag überhaupt keine Kundschaft habe. Zum Betrieb des Trucks neben der Glögglistube sagt er: «Im Sommer lohnt es sich vielleicht, im Winter nicht.»

Der Standort macht es nicht einfach

In den letzten Jahren verschwanden mehrere Gastrobetriebe aus Frasnacht. Etwa das indonesische Restaurant Bali, das Restaurant Krone und das Bistro Fraxinus. Wenige Gastroangebote bedeuten auch wenige Treffpunkte. Die Glögglistube soll zu einem Treffpunkt für Anwohnende werden. Der Platz scheint aber weiterhin kaum belebt.

Markus Rosenberger, Leiter Freizeit, Sport und Liegenschaften, Stadt Arbon. Bild: PD

Laut Markus Rosenberger, Leiter Freizeit, Sport und Liegenschaften bei der Stadt Arbon, ist Frasnacht ein schwieriger Standort für Gastrobetriebe. Er habe von potenziellen Betreibenden etwa die Rückmeldung erhalten, dass man mit dem Auto einfach durch den Ortsteil durchfahre und die Lage nicht so sei wie im Zentrum von Arbon.

Auch Imbissbetreiber Nassif sagt:

«Der Standort ist eine Challenge.»

Er schätze aber, dass die Leute extra wegen seines Essens kämen und nicht wegen touristischer Attraktionen.

So oder so, Nassif bleibt drei Monate

Egal, ob viel oder wenig Kundschaft, Nassif wird drei Monate bleiben. Er habe keine Option, seinen Imbissstand an einen anderen Ort zu stellen. Zudem sagt er: «Ich habe der Gemeinde zugesagt und möchte mein Wort halten.» Nassif hätte aber lieber früher den Betrieb neben der Glögglistube aufgenommen.

«Nach meinem Plan müssten die drei Monate jetzt eigentlich ablaufen.»

Gemäss Rosenberger hätte Nassif bereits Mitte Juli starten können. Allerdings sagt Nassif, dass er davon nichts wisse. «Ich habe schon vor Monaten angefragt und mich immer wieder erkundigt.» Er sagt: «Sobald mir die Stadt zugesagt hat, habe ich losgelegt.»

Fadi Nassif steigt in seinen Imbisswagen. Bild: Benjamin Manser

So soll es weitergehen

Zum dreimonatigen Testbetrieb sagt Rosenberger: «Es geht jetzt darum, zu überprüfen, ob das Interesse der Frasnachter Bevölkerung überhaupt da ist, einen Treffpunkt bei der Glögglistube zu lancieren.» Nachdem die Bewilligung ablaufe, würde neu darüber beraten, wie es mit dem Standort weitergehe.

Nassif kann sich eine Zukunft in Frasnacht vorstellen. Wie es nach den drei Monaten weitergehen soll, weiss er noch nicht genau. Für ihn ist klar:

«Ich möchte nicht für immer einen Imbiss betreiben.»

Am liebsten hätte er ein Restaurant. Eine Option wäre es für ihn, in der Glögglistube ein Restaurant zu eröffnen. Eine weitere Möglichkeit für seinen Gastrobetrieb liegt auf der anderen Strassenseite. Das Restaurant Zum goldige Öpfel soll nämlich ab Januar neu vergeben werden.

Rosenberger sieht darin eine gute Möglichkeit für «Nassifmenu». Denn gegensätzlich zur Glögglistube habe es dort schon eine Küche. Und für ein Restaurant im alten Schulhaus müsste ein Baugesuch für die neue Nutzung eingereicht werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen