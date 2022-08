In Arbon eröffnet ein weiterer temporärer Gastrobetrieb am See.

Gastronomie Nach ausstehenden Bewilligungen, Einsprachen und Personalmangel geht’s vorwärts: Eröffnung vom Bistro Seeliebi 9320 in Arbon Seit eineinhalb Jahren arbeitet die Gastronomin Désirée Fatzer an ihrem Herzensprojekt für Gäste, Tiere und Umwelt. Obwohl das Holzhaus bereits seit einem Jahr fertig ist, verzögerte sich die langersehnte Eröffnung. Noch im August könnte es nun endlich so weit sein. Noëlle Graf 09.08.2022, 16.55 Uhr

Désirée Fatzer in ihrem Restaurant Formidable Pelikan in St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Nach langer Wartezeit ein bedeutender Schritt: In dieser Woche – spätestens in der nächsten – soll das Holzhaus an seinen Platz an der Seepromenade in Arbon transportiert werden. Die Freude auf das Gebäude mit Pavillon und Innen- und Aussenplätzen für 40 Gäste ist riesig. Fatzer plant, die «Seeliebi 9320» noch im August zu eröffnen.

Die Jungunternehmerin sprudelt vor Ideen für ihr Bistro. Die Vision: ein Angebot an kulinarischen, innovativen und qualitativen Speisen – alles pflanzenbasiert. Im Bistro werden zukünftig hausgemachte Glace, selber fermentierte Getränke und Schweizer Naturweine angeboten. «Produkte, die man so nicht kennt», soll es geben.

Frust über lange Wartezeiten

Fatzers Bistro ist Teil eines Projektes der Stadt Arbon, welches die Seepromenade beleben will. 2020 suchte die Stadt vier Gastrobetriebe für temporäre Zwischennutzungen aus. Die ersten können im Sommer 2021 eröffnen, hiess es damals. Das Projekt auf dem Hafendamm wurde abgelehnt. Offen ist noch, wie es mit dem Gastroprojekt beim Fliegerdenkmal aussieht. «Es handelt sich um ein laufendes Verfahren», sagt Didi Feuerle. Deshalb könne er sich nicht dazu äussern. Von all den geplanten Gastroprojekten betreibt Micha Schranz bis heute als Einziger seinen «Coffee to go»-Wagen an der Seepromenade.

Fast ein Jahr mussten Schranz und Fatzer auf Bewilligungen warten. Insgesamt 39 Einsprachen blockierten die Gastroprojekte. Der Mangel an Personal in der Gastrobranche gestaltete die Personalsuche als schwierig für Fatzer. Die Unsicherheit darüber, wann sie das Bistro eröffnen kann, erschwerte die Suche nach Angestellten zusätzlich. «Ich kann niemanden einstellen, wenn ich nicht weiss, ab wann die Person arbeiten kann», so Fatzer. Zudem sei es frustrierend, erst gegen Ende Saison starten zu können.

Qualität vor Quantität und Nachhaltigkeit

Fertigprodukte gibt es in Fatzers Betrieben nicht. Seit 2021 führt die Gastronomin das ebenfalls rein vegane Restaurant Formidable Pelikan in St.Gallen. Im Zentrum von Fatzers Arbeit steht stets der Umweltschutz. «Rein pflanzlich bedeutet für mich Nachhaltigkeit», sagt sie. Besonders am Bodensee, der überfischt sei, freut sie sich darauf, ihre veganen Produkte anzubieten.

Workshops zum Schutz der Umwelt und Aufräumprojekte am Bodensee sind geplant. Die Unternehmerin zieht Nachhaltigkeit dem Profit vor.

«Ich gehe nicht den einfachen, aber den richtigen Weg.»

Lieber setzt die gebürtige Arbonerin auf wenige hausgemachte, einzigartige Qualitätsprodukte als auf günstige, umweltschädliche Massenprodukte.

Endspurt vor der Eröffnung

Vor der Eröffnung steht noch einiges an: Der Gärtner muss die Bodenplatten richten, der Elektriker die Anschlüsse verbinden und die Küche muss eingerichtet werden. In diesem Jahr wird es eine kleine Eröffnung geben. Nächstes Jahr ist ein grosses Event geplant.

Bis Fatzer Personal für die «Seeliebi 9320» findet, wird ein Teil des Personals des «Formidable Pelikan» unter höherem Prozentsatz in Arbon arbeiten. Fatzer selbst wird nach der Eröffnung vorerst hauptsächlich in Arbon arbeiten. Lachend meint sie, dass sie sich am liebsten teilen würde, um an beiden Standorten arbeiten zu können. «Beides sind meine Herzensprojekte», sagt sie.