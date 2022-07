Arbon: Wirt des "Roten Kreuzes" dreht den Spiess um

Gastronomie «Es kann nicht sein, dass alle anderen ungeschoren davonkommen»: Der Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon geht hart mit der Stadt ins Gericht Gionatan Capuano verlangt gleiche Spiesse für alle am See. Er kritisiert: Bei ihm kenne die Stadt kein Pardon, bei anderen und sich selber nehme sie es mit dem Gesetz aber nicht immer so genau. So habe sie jahrelang auf eine Baubewilligung für das Summerdays und das Open-Air-Kino verzichtet und toleriere mehr Sitzplätze als erlaubt beim Hafenkiosk. Markus Schoch Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.30 Uhr

Gionatan Capuano, der Wirt des «Rotes Kreuzes» in Arbon, lässt sich nicht unterkriegen. Bild: Reto Martin

Gionatan Capuano steht auf der Verliererseite. Geschlagen gibt er sich aber noch lange nicht. Der Inhaber des «Roten Kreuzes» kämpft weiter. Nicht mehr um die Pergolen, deren Nutzung ihm die Stadt und die Gerichte nach jahrelangem Hin und Her verboten haben. Sondern um Gerechtigkeit. «Es müssen für alle dieselben Spielregeln am See gelten», fordert der Gastrounternehmer. «Ich will nicht länger das angebliche Problem sein, sondern endlich Teil der Lösung.»

In Arbon werde mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Bei ihm würden alle ganz genau hinschauen. Doch bei anderen drücke die Stadt beide Augen zu. Capuano will sich diese Ungleichbehandlung nicht länger gefallen lassen. «Es kann nicht sein, dass ich für alles bestraft werde, was ich tue. Und alle anderen ungeschoren davonkommen.» Früher habe die Stadt versucht, sich im Rahmen der gesetzlichen Ordnung mit allen am See irgendwie zu arrangieren, um Entwicklungen möglich zu machen. Der Gastrounternehmer sagt:

«Es war ein Geben und Nehmen und hat für alle Beteiligten gestimmt. Jetzt stimmt gar nichts mehr.»

Capuano ist deshalb entschlossen, den harten Kurs der Stadt gegen ihn zur Norm für alle zu machen. Im Visier hat er dabei nicht zuletzt die Stadt selber.

Vorwurf 1: Die Stadt verzichtet grosszügig auf Baubewilligungen

Für das Open-Air-Kino hätte die Betreiber nach Meinung von Gionatan Capuano eine Baubewilligung gebraucht. Bild: Andrea Stalder

So wundert sich Capuano, warum die Stadt bei den Organisatoren des Summerdays Festivals und des Open-Air-Kinos nie eine Baubewilligung eingefordert hat. «Sie wäre zwingend nötig gewesen», sagt Capuano. Die Rechtslage sei eindeutig. «Ich habe überhaupt nichts gegen die beiden Anlässe und deren Organisatoren und will keinem etwas wegnehmen», stellt Capuano klar. Es gehe ihm ums Prinzip.

«Wenn für mich gesetzlich vorgesehene Ausnahmen nicht angewendet werden, dann soll es sie auch für niemanden anders geben.»

Und schon gar nicht für jene Fälle, wo Ausnahmen gar nicht vorgesehen sind.

«In der Vergangenheit hat die Stadt Arbon bei diesen und anderen Anlässen wie Zirkus alle Aspekte der jeweiligen Veranstaltungen über Betriebsbewilligungen geregelt, auch die Erstellung temporärer Bauten», sagt dazu Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle. «Auf Baubewilligungsverfahren wurde verzichtet. Es ist mir nicht bekannt, dass sich je jemand an diesem Vorgehen gestört oder sich darüber beschwert hatte.» Das stillschweigende Einverständnis dürfte seiner Meinung nach damit zusammenhängen, «dass diese Veranstaltungen von der Bevölkerung sehr geschätzt und deshalb getragen wurden, und andererseits damit, dass Betriebe im Umfeld von diesen Anlässen profitierten». Seit diesem Frühling brauche es für temporäre Bauten, die längstens drei Monate stehen, sowieso keine Baubewilligungen mehr, sagt Feuerle. Der Gesetzgeber habe die entsprechenden Bestimmungen gelockert. Die Diskussionen hätten sich damit erledigt.

Capuano sieht das überhaupt nicht so. «Diese Antwort ist mir viel zu einfach. Es kann doch nicht sein, dass sich die Stadt so billig aus der Verantwortung zieht für einen nachweislichen Fehler.» Er verlange, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werde. Bei ihm zeige man auch kein Pardon.

Vorwurf 2: Die Stadt übergeht sein Mitspracherecht

Schwer tut sich Capuano auch mit dem Vorgehen der Stadt in Bezug auf die Trockenliegenplätze für kleine Segelschiffe am Hafen. Niemand habe ihn um sein Einverständnis gebeten, was es eigentlich gebraucht hätte. Denn der Wirt kann auf dem betreffenden Landstück ein gewichtiges Wort mitreden. Ein Eintrag im Grundbuch aus dem Jahr 2002 räumt ihm ein Mitspracherecht auf zwei Parzellen ein, die zwischen seiner eigenen und dem See liegen und deren äusserster Punkt fast zur Mole des Schlosshafens reicht. Damit die Aussicht vom «Roten Kreuz» Richtung See nicht gestört wird, dürfen auf den beiden betreffenden Ufergrundstücken der Stadt keine Hochbauten erstellt beziehungsweise Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Capuano hat diesen Trumpf bis jetzt nicht ausgespielt. Jetzt überlegt er sich, es zu tun.

Die Trockenliegeplätze gebe es schon viel länger als den Grunddienstvertrag, auf den sich Capuano berufe», sagt Feuerle. «Gemäss konsultierten alten Luftaufnahmen wird diese Fläche seit den 1970er-Jahren als Abstellplatz für kleine Segelboote genutzt.»

Das sei nur die halbe Wahrheit, sagt Capuano. Die Stadt habe den Platz vor ein paar Jahren eingekiest, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen.

Vorwurf 3: Der Hafenkiosk hat viel mehr Sitzplätze als erlaubt

Diese drei Tische beim Brunnen zählt die Stadt nicht mit, ebensowenig wie den Stehtisch. Bild: Markus Schoch

Weiter erstaunlich ist für Capuano, wie viele Sitzplätze die Betreiber des Hafenkioskes zur Verfügung stellen dürfen. Zulässig wären maximal 20, tatsächlich seien es etwa doppelt so viele. Nebst einem langen Tisch mit 19 Sitzplätzen direkt beim Kiosk gibt es noch drei Tische beim Brunnen mit zwölf Stühlen und Bänke auf den beiden Seiten des Gebäudes. Dass die Stadt als Verpächterin bei sich selber Rechtsverletzungen toleriere, gegen die sie bei Dritten ohne das kleinste Mass an Verständnis vorgehe, sei unerträglich.

Erlaubt seien tatsächlich nur 20 Sitzplätze, sagt Interims-Stadtpräsident Feuerle. «Die Bänke seeseitig gehören zum Hafen und dürfen von Besucherinnen und Besuchern und Hafengästen genutzt werden, ohne dass sie beim Hafenkiosk etwas konsumieren müssen.» Das Gleiche gelte auch für Sitzplätze auf Mauern in der Umgebung oder für offizielle «rote» Sitzbänkli.

Vorwurf 4: Die Stadt hält ihn hin

Die Pergola im Lounge-Bereich steht nicht mehr. Gionatan Capuano will sie jetzt für eine gastronomische Zwischennutzung wieder aufbauen. Bild: Max Eichenberger

Schliesslich mache sich die Stadt ein Spiel daraus, ihm das Leben schwer zu machen, sagt Capuano. Im letzten November habe sie das Bundesgericht aufgefordert zu klären, ob es verhältnismässig wäre, von ihm zu verlangen, die Pergola unter den Bäumen abzureissen. Capuano fühlt sich hingehalten.

«Ich warte seit acht Monaten auf den Entscheid.»

Interims-Stadtpräsident Feuerle widerspricht: «Da das Benutzungsverbot für die Pergola rechtskräftig ist und auch durchgesetzt wird, bearbeitete sowohl die Rechtsabteilung als auch die Abteilung Bau/Umwelt andere Baugesuche mit höherer Priorität, damit die anderen Gesuchstellenden so schnell wie möglich mit Bauen beginnen konnten.» Der Stadtrat werde sich der Sache in einer der nächsten Sitzungen annehmen.

Seit dem Frühling hängig ist ausserdem die Einsprache gegen den Betrieb der anderen, bereits abgebauten Pergola im Rahmen einer gastronomischen Zwischennutzung für drei Monate. Capuano kann nicht verstehen, warum es nicht vorwärtsgeht. Denn eigentlich müsste die neue Ausnahmebewilligung im Baugesetz, von der das Summerdays-Festival und das Openair-Kino jetzt profitiere, auch für ihn gelten. «Es gibt eigentlich gar nichts mehr zu diskutieren», sagt der Wirt. «Wo ist das Problem?» Er hat mittlerweile für 5'000 Franken 20 Sonnenschirme gekauft, um seinen Gästen in der grossen Gartenwirtschaft etwas Schatten bieten zu können. Mehr als eine Notlösung seien sie nicht, sagt Capuano. Seine Lounge sehe jetzt aus wie ein Wanderzirkus. «Ist es das, was die Stadt will?», fragt er sich.

