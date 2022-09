«Michelas Ilge» expandiert doch nicht in der Arboner Altstadt.

Gastronomie «Es geht finanziell nicht auf»: Die Wirtin der «Ilge» in Arbon begräbt ihren Traum Michela Abbondandolo hatte Grosses vor: Sie wollte neben ihrem Restaurant in der historischen Altstadt eine Gelateria und einen Spezialitätenladen eröffnen. Nun erklärt die 51-Jährige, weshalb sie in letzter Minute zurückgekrebst ist. Annina Flaig Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.30 Uhr

Wirtin Michela Abbondandolo vor den leeren Ladenlokalen in der Arboner Altstadt. Bild: Belinda Schmid

Michela Abbondandolo zieht ihre Kochschürze aus und wendet sie. «Nein, also mit Flecken posiere ich nicht fürs Bild. Das kommt mir nicht in die Tüte», sagt sie bestimmt. Das Restaurant Michelas Ilge in der Arboner Altstadt ist ihr Baby. Seit 13 Jahren ist sie hier Wirtin und Köchin zugleich. Mittags gibt es gutbürgerliche Menus. Am Abend wird gepflegt am gedeckten Tisch serviert. Viele Arbonerinnen und Arboner kennen diese Adresse, die mit 13 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet ist. Sie sagt: «Es läuft sehr gut. Im Sommer sind wir voll.»

Leer stehen hingegen mehrere Lokale rund um die «Ilge» herum: Das Bequem-Schuhhaus in zwei Lokalen an der Kapellgasse ist Anfang Jahr aus der Altstadt verschwunden. Und Vilma Heller musste dieses Jahr ihr Goldschmiede-Atelier gleich gegenüber der «Ilge» aufgeben, weil die Liegenschaft zwangsversteigert wurde. «Ich kann es fast nicht mitansehen, wie die Lokale um mein Restaurant herum leer stehen», sagt Abbondandolo. Auch ihrem Geschäft sei das nicht zuträglich.

Rückzug in letzter Minute

Deshalb hatte die 51-jährige «Ilge»-Wirtin vor kurzem die Idee, in die beiden leer stehenden Ladenlokale des ehemaligen Bequem-Schuhhauses zu expandieren. «Wir wollten eine Gelateria mit selbst gemachten Glaces und einen Delikatessenladen eröffnen.» Bei Letzterem hätte es italienische Köstlichkeiten wie früher in der «Cantina de Aldo e Anna» an der Alemannenstrasse geben sollen, erzählt Abbondandolo, die selbst italienische Staatsbürgerin ist. Die Verhandlungen seien auf allen Seiten bereits weit vorangeschritten gewesen.

«Wir standen kurz davor, die Verträge zu unterzeichnen.»

Das Gerücht machte im Städtli bereits die Runde. «Es wussten schon einige Bescheid», sagt Abbandondolo. Umso grösser sei jetzt die Ernüchterung bei ihren Gästen. Diesen sagt die Köchin, die immer auf Zack ist, dann:

«Ja, sorry, ich musste es einsehen. Es geht finanziell nicht auf.»

Viele würden aber auch Verständnis zeigen und sagen, es sei besser, dass sie die Finger davon lasse.

Das leer stehende Ladenlokal neben dem Restaurant Michelas Ilge in Arbon. Hier wollte Michela Abbondandolo eine Gelateria eröffnen. Bild: Belinda Schmid

Der Mietzins für das 85 Quadratmeter grosse geplante Gelateria-Lokal hätte sie monatlich 1450 Franken gekostet. Das zweite für den Spezialitätenladen sei rund 100 Quadratmeter gross und entsprechend teurer. «Ich bin es mich gewohnt, hart zu arbeiten», sagt Abbondandolo. «Aber wie viele Glacekugeln müsste ich hier in der Altstadt jahrein, jahraus wohl verkaufen, damit das rentiert?» Sie weiss es nicht.

Hinzu kommen höhere Energiekosten: In der «Ilge» wird mit Heizöl geheizt und mit Gas gekocht. «Wir rechnen mit Mehrkosten in der Höhe von 3000 Franken.» Ausserdem hätte sie mehr Personal gebraucht. Dabei hat sie – wie viele in der Branche – jetzt schon Mühe, genügend Personal für die «Ilge» zu finden. Sie lasse sich gewöhnlich von ihrem Herzen leiten. «Aber hier musste ich meinen Verstand einschalten.»

Michela Abbondandolo mit einer ihrer selbst gemachten Glaces in ihrem Restaurant. Bild: Belinda Schmid

Es sei nicht zuletzt ihr Mann Richard Hasler gewesen, der sie auf den Boden der Realität zurückgeholt hat. Er arbeitet Teilzeit, kümmert sich um einen grossen Teil des Haushalts und um die neunjährige Tochter Raffaella. Sonntag und Montag sind in der «Ilge» Ruhetage. Ansonsten steht Michela Abbondandolo täglich bis 23 Uhr, manchmal auch bis Mitternacht, in ihrem Restaurant und kommt erst spät nach Hause in die Familienwohnung oberhalb des Restaurants. Sie sagt: «Man muss wissen, wo die Grenzen sind.»

Das Grossprojekt hat sie begraben, im Kleinen aber hält sie daran fest: Ihre selbst gemachten Glaces verkauft sie in der «Ilge», wo es demnächst auch ein paar ausgesuchte Spezialitäten aus Italien geben wird.

Beautysalon statt italienische Spezialitäten

Erwin Müller, Besitzer von Ladenlokalen in der Arboner Altstadt. Bild: Annina Flaig

«Für die Altstadt wäre es sicher erfreulich gewesen, wenn das Projekt zu Stande gekommen wäre», sagt Erwin Müller, der Besitzer der besagten beiden leeren Ladenlokale neben der «Ilge». Persönlich sei er nicht enttäuscht. «Es wird sich schon wieder etwas ergeben», ist der 83-Jährige zuversichtlich.

Seine Mietzinse findet er angebracht. Und sein Optimismus ist offenbar nicht unbegründet: Das grössere der beiden Lokalitäten hat er nämlich bereits wieder vermietet: Am 1. Oktober eröffnet der Kosmetik- und Beautysalon Beautiful Face.

Stadt will Altstadt aufwerten Die Stadt Arbon ist bestrebt, ihren historischen Stadtkern aufzuwerten und zu verhindern, dass dieser weiter ausblutet. Experten von Espace Suisse haben eine Nutzungsstrategie mit Handlungsempfehlungen erarbeitet. Diese wird nun schrittweise umgesetzt. Als erste Massnahmen soll nächstes Jahr der Marktplatz grüner gestaltet und zum Begegnungsort werden. (afl)

