Parkplätze bei Badi Wiedehorn sind im Sommer gesperrt

Freizeit Ausgerechnet in der Hochsaison: In Egnach wollen alle in die Badi, doch die besten Parkplätze sind in den Sommerferien gesperrt Verkehrte Welt: Ausgerechnet in der Hochsaison schliesst die Gemeinde den Parkplatz direkt beim Eingang zum Strandbad in Wiedehorn. Grund ist eine Vereinbarung mit Anstössern. Markus Schoch Jetzt kommentieren 03.08.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Parkplätze bei der Badi sind aktuell abgesperrt. Bild: Markus Schoch

Bis zu 1000 Personen besuchen die Badi in Wiedehorn an schönen Tagen. Die Parkplätze sind entsprechend begehrt. Die besten rund 20 Stück direkt beim Eingang ins Strandbad stehen allerdings nicht zur Verfügung. Sie sind jetzt während der fünfwöchigen Sommerferien mit einer Kette abgesperrt – so wie in den letzten zehn Jahren immer jeweils in der Hochsaison.

Attraktion der Badi in Wiedehorn ist ein langer Steg. Bild: Donato Caspari

Die temporäre Ausserbetriebnahme der bewirtschafteten Anlage sei der Preis, den die Gemeinde 2011 gezahlt habe, um den Parkplatz überhaupt bauen zu können, sagt Gemeindepräsident Emil Müller. Es gab von Anstössern Einsprachen. Um den Widerstand zu brechen, sei der Gemeinderat seinerzeit bereit gewesen, Konzessionen zu machen, um das Verkehrsaufkommen in Grenzen zu halten, sagt Müller. Das Resultat ist die heutige Lösung, die bei so manchem Badibesucher in diesen Tagen Kopfschütteln auslösen dürfte.

Gefährliche Situationen verhindern

Alles anzeigen

Die Massnahme ziele darauf ab, den Suchverkehr zu unterbinden, sagt Müller. Wäre der Parkplatz offen, würden permanent Autos über den Seeradweg und Bahnübergang ganz runterfahren, in der Hoffnung, dort ihr Fahrzeug in nächster Nähe zum See abstellen zu können. Sie würden damit die Anlieferung zum 2016 eröffneten Restaurant Seehuus und den Zugang zu den Ferienhäusern direkt am See blockieren. «Zudem wären gefährliche Situationen nicht ausgeschlossen», sagt Müller. Vor der Badi beziehungsweise dem «Seehuus» seien gerade an schönen Tagen viele Velofahrer und Fussgänger unterwegs.

Wenn alle Parkplätze besetzt sind, stellt der Bademeister ein Scherengitter auf die Strasse. Bild: Markus Schoch

Die Befürchtung ist nicht nur der Theorie. Denn das Parkverbot hindere längst nicht alle Autofahrer daran, trotzdem ihr Glück auf dem gesperrten Parkplatz oder daneben zu versuchen, sagt Müller. «Wir sprechen sehr viele Bussen aus.» Einige Fehlbare seien sogar Wiederholungstäter, die eine Strafe von 100 Franken in Kauf nehmen würden. Der Bademeister stelle zwar 200 Meter weiter oben beim Parkplatz des Landgasthofs Seelust Scherengitter auf die Strasse, wenn alle Parkplätze weiter unten entlang der Strasse vor dem Campingplatz besetzt seien. Es gebe aber immer welche, die sich über die Abschrankung hinwegsetzen würden, um dann ihr Auto irgendwo zu parkieren.

Im Gespräch mit den Anstössern

Für den Gemeinderat sei die für alle Beteiligten unbefriedigende Situation immer wieder ein Thema, zuletzt im Mai dieses Jahres, sagt Müller. «Es ist jedoch schwierig, eine gute Lösung zu finden, weil ein Ringverkehr nicht möglich ist.» Mit den Anstössern sei die Gemeinde im Gespräch. Solange kein besserer und für sie akzeptabler Vorschlag auf dem Tisch liege, seien diese aber nicht bereit, die Vereinbarung zu ändern.

Badegäste können auf einer Wiese oberhalb des Campingplatzes parkieren. Bild: Markus Schoch

Parkplätze für die Badigäste gibt es einige. Neben denen vor dem Campingplatz an der Strasse zum Strandbad hat es weiter oben noch viel mehr – auf einer Wiese und daneben direkt an der Hauptstrasse. Der Weg von dort zu Fuss durch den Campingplatz an den See dauert etwa fünf Minuten. Und es sei nicht verboten, mit dem Auto vor die Badi zu fahren, alles auszuladen und dann einen Parkplatz zu suchen, sagt der Bademeister.

Die Badi in Wiedehorn ist beliebt. Die Gemeinde sanierte vor zehn Jahren die Infrastruktur und gestaltete die Anlage mit Flachufer, Beachvolleyballfeld und einem 85 Meter langen, von der Raiffeisenbank mitfinanzierten Steg attraktiver. Die Investition belief sich auf insgesamt rund 1,8 Millionen Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen