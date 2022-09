Fotografie Die goldene Stunde ist seine Stunde: Arboner Hobbyfotograf begeistert mit Landschaftsfotos auf Social Media Andrzej Fedoryszyn fotografiert für sein Leben gern. Regelmässig postet er seine Fotos auf Facebook und erhält dafür 200 bis 300 Likes. Der Arboner sagt, wie er zur Fotografie gekommen ist, was ihn antreibt und warum er seine Fotos nicht verkauft. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 15.09.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrzej Fedoryszyn ist in seiner Freizeit regelmässig mit seiner Kamera in Arbon unterwegs und fertigt ästhetische Landschaftsaufnahmen an. Bild: Felicitas Markoff

Hobbyfotograf Andrzej Fedoryszyn schiesst in seiner Freizeit ästhetische Landschaftsfotos, die er auch auf Social Media teilt. So postet er zum Beispiel immer wieder Bilder in die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn...» und erhält für viele seiner Bilder 200 bis 300 Likes. Für eine eher kleinere Facebook-Gruppe ist das eine reife Leistung. Eines seiner beliebtesten Fotos ist das Säntis-Bild. Dieses wurde unter anderem so kommentiert: «Wow es ganz tolls Foti. Gratuliere!» oder «Sensationell». In diesem Zusammenhang sagt der Hobbyfotograf: «Die Anerkennung für meine Bilder freut mich wirklich sehr. Das motiviert mich weiterzumachen.»

Andrzej Fedoryszyn gibt einen Einblick in sein Leben und erzählt, wie er zu seiner Leidenschaft gekommen ist, warum seine Bilder durch Zufall entstehen und wieso er nicht gerne Menschen fotografiert.

Für seine Fotos gibt es kein Geheimrezept

An seinem dreizehnten Geburtstag hat Fedoryszyn von seinem Vater eine Analogkamera geschenkt bekommen. Seit diesem Tag hat er sich der Fotografie gewidmet. Im privaten Rahmen hat der 51-Jährige auch Bilder, die er während Partys oder Reisen gemacht hat, verkauft. Er sagt aber:

«Ich verkaufe meine Fotos nicht mehr, weil ich meine Bilder nicht kommerzialisieren möchte.»

Ob der Arboner ein Geheimrezept für seine schönen Bilder hat? Über diese Frage muss er zuerst lachen. Dann zuckt er mit den Schultern und überlegt kurz. «Ich habe kein Geheimrezept. Viele meiner Bilder sind zufällig entstanden», sagt er. So sei etwa auch das Säntis-Bild entstanden. Denn bei dieser Aufnahme wollte der 51-Jährige eigentlich den Vollmond fotografieren. Da sich zu diesem Zeitpunkt aber Wolken vor dem Mond breit machten, musste er zunächst warten.

Bei dieser Aufnahme wird der Säntis für wenige Minuten in rosarotes Licht getaucht. Bild: Andrzej Fedoryszyn

Währenddessen schaute er sich mit seinem Teleobjektiv in der Umgebung um und sah, wie der Säntis in einem besonders aussergewöhnlichen Licht von der Sonne angestrahlt wurde. Die Lichtsituation sei aber nur für etwa drei Minuten so schön rosarot gewesen, danach habe sich das farbenfrohe Lichtspiel ziemlich schnell in Luft aufgelöst. Fedoryszyn sagt: «Ich habe schon viele Fotos in verschiedenen Farben vom Säntis gesehen. Aber in so einem rosa Licht noch nie. Das war unglaublich schön.»

Am liebsten ist der 51-Jährige in Arbon und am Bodensee unterwegs. Bild: Felicitas Markoff

Arboner fotografiert am liebsten zur goldenen Stunde

Inspiriert wird Fedoryszyn im Alltag vor allem durch eindrucksvolle Lichtstimmungen in der Natur. Darum fotografiert er am liebsten zur sogenannten «goldenen Stunde». Die «goldene Stunde» meint im Fachjargon die Zeitspanne kurz nach dem Sonnenaufgang oder kurz vor dem Sonnenuntergang. Denn während dieser Zeit ist das Sonnenlicht rötlicher und weicher, als wenn die Sonne höher steht. Über seine Leidenschaft sagt Fedoryszyn:

«Die Fotografie ist ein wichtiger Teil meines Lebens.»

Zwei- bis dreimal pro Woche ist er in seiner Freizeit mit der Kamera und dem Fahrrad unterwegs. Diese Aktivität entspanne und beruhige ihn nach der Arbeit. Wenn er nicht gerade mit seiner Kamera unterwegs ist, arbeitet der Arboner als Schweisser für die Firma Schlegel AG in Goldach.

Von Bildbearbeitung hält er nicht viel

Mit seiner Leidenschaft möchte er nicht nur sich selbst eine Freude machen, sondern auch anderen Menschen, die vielleicht nicht so viel Zeit in der Natur verbringen können. Wenn es aber um die Motivwahl geht, sagt er:

«Menschen fotografiere ich nicht gerne, weil sie so anspruchsvoll sind. Die Natur hingegen ist, wie sie ist. Und genau das gefällt mir so gut daran.»

Die Bilder werden von ihm im Bildbearbeitungsprogramm Lightroom bearbeitet und nicht im Photoshop. Ab und zu komme es insbesondere für kleinere Korrekturen wie Bildausschnitt, Kontrast und Farbton vor, dass er die Grundeinstellungen auch auf dem Handy bearbeite. Was die Bildbearbeitung im Allgemeinen betrifft, hält Fedoryszyn grundsätzlich nicht viel davon. Das Fotografieren stehe für ihn im Vordergrund.

Der Hobbyfotograf nutzt die goldene Stunde, um ästhetische Lichtstimmungen einzufangen, wie die in Arbon am See. Die Boote werden in goldenes Licht getaucht. Bild: Andrzej Fedoryszyn

Milchstrassenfoto kommt besonders gut an

Für Fedoryszyn bedeutet die Fotografie vor allem eines: Spass. Darum ist er nicht an kommerziellen Angeboten interessiert. Da der Arboner gerne etwas Neues ausprobiert, hat er sich ein Weitwinkelobjektiv zugelegt. Damit hat er von Arbon aus die Milchstrasse fotografiert.

Da für ein solches Vorhaben aber auch technisches Wissen nötig ist, sei ihm diese Aufnahme nicht auf Anhieb gelungen. Die Parameter seien zum Beispiel falsch eingestellt gewesen. Und aufgrund der Lichtverschmutzung erschien die Stadt in der Nacht viel zu hell, was sein Vorhaben zusätzlich erschwerte. Beim dritten Anlauf habe es dann aber mit der Milchstrasse funktioniert. Und auch dieses Bild ist auf Social Media gut angekommen.

Auch Fotografen brauchen Übung. Für das Milchstrassenbild musste Fedoryszyn drei Anläufe nehmen, bis es schliesslich klappte. Bild: Andrzej Fedoryszyn

In Zukunft möchte der Arboner weiterhin Fotos machen. Zudem habe er zu Hause sehr viel Fotomaterial. Er spielt mit dem Gedanken, eines Tages eine Ausstellung zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen