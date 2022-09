Finanzen «Müssen nicht weiter Vermögen anhäufen»: Romanshorn senkt die Steuern, obwohl sie für Investitionen Millionen ausgeben möchte – das wirft Fragen auf Für das Jahr 2023 rechnet die Stadt Romanshorn mit einem Plus von etwa 165’000 Franken. Der Steuerfuss soll von 72 Prozent auf 70 Prozent gesenkt werden. Die Stimmberechtigten haben aber am 7. November das letzte Wort. Felicitas Markoff 15.09.2022, 16.15 Uhr

Stadtpräsident Roger Martin steht vor dem Stadthaus in Romanshorn. Bild: Felicitas Markoff

«Die finanzielle Entwicklung von Romanshorn ist erfreulich», sagt Stadtpräsident Roger Martin. Mit guten Rechnungsergebnissen in den letzten vier Jahren konnte denn die Ausfinanzierung der Pensionskasse 2020 von 7,8 Millionen Franken ausgeglichen und für 2023 eine stabile Ausgangslage geschaffen werden. Für das Rechnungsjahr 2022 wird ebenfalls mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Das langfristige Ziel der Stadt ist ein qualitatives Wachstum, um die Attraktivität von Romanshorn zu steigern. Trotzdem gibt es beim Budgetieren grosse Unsicherheit. Unter anderem wegen der drohenden Strommangellage im Winter. Das hat zu vielen Diskussionen im Stadtrat geführt. Dennoch kann die Stadt der Bevölkerung für 2023 ein solides Budget präsentieren.

5,5 Millionen Franken für Investitionen

Insgesamt sind etwa 5,5 Millionen Franken für Netto-Investitionen geplant. Davon werden 872’000 spezialfinanziert. Zum Beispiel ist für die Projektierung eines neuen Stadthauses am Sternenplatz ein Budget mit 350’000 Franken eingestellt worden. Bestenfalls könnte nach einer positiven Urnenabstimmung 2028 ein Bezug möglich sein, wie die Stadt schreibt. Roger Martin sagt:

«Für die erste Realisierungsetappe der neuen Mehrzweckhalle sind zwei Millionen Franken im Budget eingestellt. Zudem sollen im nächsten Jahr 150’000 Franken für das Seebad investiert werden.»

Zeitgleich mit dem angestrebten Hotelbau der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt AG (SBS) soll auch die Gestaltung der Hafenpromenade vorangetrieben werden. Für die erste Phase der Realisierung sind im Budget 500’000 Franken veranschlagt und für den Pier 8590 200’000 Franken Projektierungskredit eingestellt worden.

Kosten im Gesundheitswesen steigen um zwei Prozent

Im Sozialwesen ist die Kostenentwicklung weiterhin rückläufig. Auch bei den Prämienverbilligungsbeiträgen zeichnet sich im Bereich der Krankenkassen eine Verbesserung ab. Das ist so, weil die Stadt im Rahmen des neuen Casemanagements einen beachtlichen Beitrag zur Aufhebung der Leistungsaufschübe investiert hat, was sich in den kommenden Jahren positiv auswirken soll, wie die Stadt optimistisch prognostiziert. Dennoch steigen die Kosten im Gesundheitswesen um zwei Prozent an.

Bild: PD

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen etwa 1’700’000 Franken. Dazu kommen in den Vorjahren Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, wie zum Beispiel die Demenzstation mit 123’900 Franken oder die Hafenplattform mit 30’000 Franken sowie diverse kleinere Beträge von insgesamt etwa 213’900 Franken.

Mittel- und langfristige Investitionen

Der Stadtrat hat seit Beginn der Legislatur daran gearbeitet, konkrete, vor allem städtebauliche Gebäude-Infrastruktur-Projekte zur Abstimmung und zur Umsetzung voranzubringen. Diese Projekte aus fast achtzig definierten Vorhaben und Massnamen aus den Legislaturzielen sind für die Hafenstadt wegweisend. Dazu gehört die Mehrzweckhalle, die Neugestaltung der Hafenpromenade, ein neues multifunktionelles Stadthaus, die Seewärmenutzung, die Neugestaltung am Bahnhofplatz sowie das Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Bahnhofstrasse und die Sanierung des Seebads sowie das Pier 8590. Der Stadtpräsident sagt:

«All dies bedeutet viel Arbeit, aber auch hohe Investitionen. Grössenteils ist es unbestritten, dass es nach Jahrzehnten des Fast-Stillstandes bei Neuinvestitionen einen Schritt nach vorne braucht.»

In diesem Zusammenhang würden sich der Stadt vor allem zwei Fragen aufdrängen: Können wir uns diese Investitionen leisten und weshalb sollen gerade im Hinblick auf die Vorhaben die Steuern gesenkt werden? Genau mit diesen Fragen habe sich der Stadtrat intensiv auseinandergesetzt. Denn in den letzten vier Jahren verzeichnete die Hafenstadt trotz Sanierung respektive Auflösung der Pensionskasse gute Jahresergebnisse und weist per 31. Dezember 2021 ein Eigenkapital von über 11 Millionen Franken aus. Der Stadtrat sagt darum:

«Wir sind der Ansicht, dass nach vier Jahren mit deutlich schwarzen Zahlen die Stadt nicht weiter Vermögen anhäufen muss, sondern die erzielten positiven Effekte den Einwohnerinnen und Einwohnern zurückgeben sollte.»

Am 7. November findet um 19.30 Uhr die Budgetgemeindeversammlung in der evangelischen Kirche in Romanshorn statt. Die Kurzfassung und der ausführliche Zahlenteil zum Budget 2023 sind aber ab 17. September auf der Website der Stadt Romanshorn auf www.romanshorn.ch/budget aufgeschaltet.

Bild: PD