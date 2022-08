Finanzen «Jetzt können wir unser Erspartes brauchen»: Arboner Stadtrat plant grosse Investitionen Der Finanzhaushalt der Stadt Arbon befindet sich im Gleichgewicht. Dies zeigt die Hochrechnung 2022. Für 2023 rechnet der Stadtrat mit einem kleinen Defizit. Trotzdem stockt er das Investitionsvolumen deutlich auf. Annina Flaig 24.08.2022, 16.05 Uhr

Stadtrat Luzi Schmid, Finanzchef Pascal Büchler und Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle präsentieren das Budget 2023 der Stadt Arbon. Bild: Ralph Ribi

In all den Dokumenten und Grafiken fällt eine Säule auf. Sie ist deutlich höher als alle anderen: Die Stadt Arbon will im kommenden Jahr nämlich viel mehr investieren als in den vergangenen Jahren. 8,7 Millionen Franken sind vorgesehen. Finanzchef Pascal Büchler sagt an der Medienorientierung zum Budget 2023 der Stadt Arbon: