Romanshorner Schulgemeinden: Plus im Jahr 2021

Finanzen Die beiden Romanshorner Schulgemeinden legen gute Zahlen für 2021 vor Sowohl die Sekundar- als auch die Primarschulgemeinde weisen in der Rechnung Überschüsse aus: Insgesamt sind es 955’912 Franken. Sorgen bereitet dem Primarschulpräsidenten der erhöhte Förderbedarf bei vielen Kindern. Markus Bösch 08.06.2022, 16.04 Uhr

Die geplante Mehrzweckhalle wird die Schulbehörden weiter beschäftigen. Das Siegerprojekt ist Anfang Jahr bestimmt worden. Bild: PD

Besser als budgetiert: Beide Schulpräsidenten konnten am Dienstagabend an der Rechnungsgemeinde auf erfreuliche Rechnungsabschlüsse verweisen: «Die Steuereinnahmen übertrafen das Budget, die Grundstückgewinnsteuern ebenfalls und die Ausgaben waren weniger hoch, auch wegen Corona», sagte Sekundarschulpräsident Walo Bohl. So schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem Plus von 709’482 Franken. «Eine halbe Million wollen wir dem Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten zuweisen, den Rest ins Eigenkapital.»