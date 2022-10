Experte Weinexperte Philipp Schwander spricht über seine Leidenschaft: «Erhöhtes Gesundheitsbewusstsein führt dazu, dass der Weinkonsum stetig zurückgegangen ist» Philipp Schwander ist seit fast 40 Jahren erfolgreich im Weinhandel tätig. Mittlerweile zählen 90'000 Personen in der Schweiz zu seiner Kundschaft. 2021 hat er 1.6 Millionen Flaschen verkauft. Der «Master of Wine» Tipps, wie man guten Wein erkennt und erklärt, warum er zwei oder drei Monate im Jahr komplett auf Wein verzichtet und wieso es streng genommen keinen veganen Wein gibt. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.30 Uhr

Philipp Schwander präsentiert in seiner Weinhandlung in Zürich eine Flasche aus seinem Sortiment. Bild: Felicitas Markoff

Als erster Schweizer weltweit hat Philipp Schwander 1996 die schwierigste Weinprüfung bestanden, die als «Master of Wine» bezeichnet wird. Zwanzig Jahre lang war er der Einzige im Lande, der diesen Titel inne hatte. Inzwischen haben auch noch zwei weitere Schweizer die anspruchsvolle Prüfung bestanden.

Regelmässig degustiert Philipp Schwander mehrere hundert Weine pro Woche. Bereits vor seiner Master-Prüfung hat er geschätzte 60’000 Weine probiert. In St. Gallen und Zürich betreibt der St.Galler zudem je einen Weinladen, wo man exklusive Weine verkosten und natürlich kaufen oder bestellen kann.

Ferien in Bordeaux hat sein Leben verändert

Die Faszination und das Interesse am Wein liegt Schwander im Blut. Schon sein Vater habe ein gutes Glas Wein sehr geschätzt. Und als Schwander 16 Jahre alt gewesen sei, sei er zum ersten Mal ohne Eltern mit einem Schulkollegen in die Ferien nach Bordeaux gefahren. Seitdem drehe sich bei ihm alles um Wein. Und so ist er schliesslich auch zum Weinhandel gekommen. Schwander sagt:

«Der einzige Unterschied zwischen früher und heute ist, dass ich mit 16 Jahren dachte, dass ich fast alles über Wein wüsste. Heute stelle ich fest, dass ich noch unglaublich viel dazulernen muss.»

Man könne sich das ganze Leben mit Wein beschäftigen und wisse immer noch nicht genug. Es sei ein unglaublich vielfältiges Gebiet.

Im Extremfall kommt Weisswein schon nach wenigen Wochen auf den Markt

Philipp Schwander, Weinexperte. Bild: Felicitas Markoff

«Ein guter Wein soll spannend und abwechslungsreich sein», sagt Schwander. Nuancen, Finesse und ein gutes Aroma tragen zu einem gelungenen Wein bei. Er sagt:

«Ein Wein ist nicht einfach nur ein Getränk wie Milch oder Apfelsaft. Er soll anregend sein, inspirieren und Freude bereiten.»

Wie lange dauert es eigentlich, bis ein Wein fertig ist? «Im Extremfall kann ein frischer Weisswein wenige Wochen nach der Gärung auf den Markt kommen,» sagt der Weinexperte. Da Rotwein häufig im Fass gelagert werde und noch einige Zeit in der Flasche weiter reifen sollte, dauere es meistens länger, bis dieser in den Handel komme. Häufig seien Weissweine deshalb ein wenig preiswerter als Rotweine.

Qualität der Schweizer Weine ist stark gestiegen

«Ich konzentriere mich auf gute Weine, die noch nicht bekannt und deswegen vergleichsweise preiswert sind. Das Sortiment halte ich bewusst klein, um die Kontrolle bewahren zu können,» sagt Schwander. Auf ein Beispiel aus seinem aktuellen Angebot, erwähnt er mit leuchtenden Augen den Château Camplazens. Einen kraftvollen, würzigen Rotwein aus dem Süden Frankreichs aus der Anbauregion La Clape, die sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Und welcher Wein gehört zu Schwanders absoluten Favoriten? Er sagt:

«Das klingt jetzt unglaublich eitel, aber im Moment ist es mein eigener Wein aus dem spanischen Priorat. Der «Sobre Todo» des Jahrgang 2017 ist wirklich ausgezeichnet gelungen.»

Und welche Weintrauben kommen in der Ostschweiz besonders häufig vor? «Sehr verbreitet ist der aus dem Burgund stammende Pinot Noir, der schon lange bei uns heimisch ist,» sagt Schwander. Inzwischen finde man vorzügliche Beispiele in der Region.

Bei den weissen Trauben sei der früh reifende Riesling x Silvaner sehr verbreitet, aber auch Chardonnay und Sauvignon Blanc würden hierzulande immer beliebter. Schwander sagt: «Die Qualität der Schweizer Weine ist stark gestiegen. Heute arbeitet man sorgfältiger im Rebberg und kontrolliert die Erträge. Ebenfalls positiv hat sich in unseren Breitengraden die Klimaerwärmung ausgewirkt.»

Das Sortiment in der Weinhandlung in Zürich ist zwar bescheiden, dafür überschaubar und qualitativ hochwertig. Bild: Felicitas Markoff

Liberalisierung des Weinmarktes führt zu erstaunlicher Qualitätssteigerung

Dass sich die Qualität der Schweizer Weine verbessert hat, kommt nicht von ungefähr. Die Liberalisierung des Schweizer Weinmarktes sei für diese positive Veränderung verantwortlich gewesen. Schwander sagt in diesem Zusammenhang:

«Bis 2001 war die Einfuhr ausländischer Weine massiv beschränkt, um die heimische Produktion zu schützen.»

Das neue Importregime habe die Produzenten gezwungen, bessere Weine herzustellen und schneller auf die Marktbedürfnisse zu reagieren. Dieser erhöhte Wettbewerb habe in der Vergangenheit zu einer wirklich erstaunlichen Qualitätssteigerung der Schweizer Weine geführt. Die meisten führenden Winzer würden heute wohl eher mit dem Problem konfrontiert werden, dass sie viel zu wenig Wein haben.

Die Weingläser bleiben beim Weinexperten für zwei bis drei Monate leer, damit er nicht die Lust am Wein trinken verliert. Bild: Felicitas Markoff

Weinkonsum ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen

Ob dem Weinexperten auch mal die Lust auf Wein vergeht? Schwander lacht und sagt: «Nein, um das zu verhindern lege ich jedes Jahr zwei bis drei alkoholfreie Monate ein.» Wenn es um andere alkoholische Getränke gehe, sei er zurückhaltend. Spirituosen trinke er nur selten, ein kühles Bier gebe es nur ab und zu im Hochsommer. Ungeübten rät er bei dieser Gelegenheit, mit preislich bescheideneren Weinen zu beginnen.

Und wie sieht es mit veganem Wein aus? Gemeinhin gilt ein Wein als vegan, wenn bei der Klärung des noch trüben Weines auf tierische Eiweissprodukte verzichtet wird. Schwander erklärt:

«Selbst bei grösster Sorgfalt lässt es sich niemals verhindern, dass bei der Ernte auch Insekten mitverarbeitet werden. Darum ist es schlicht unmöglich einen veganen Wein herzustellen.»

Als Weinhändler sei es für Schwander eine Herausforderung hochwertige, aber zugleich preiswerte Weine zu finden und damit neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Er sagt: «In der Schweiz ist der Weinmarkt rückläufig und sehr gesättigt. Ausserdem wüchse die Zahl der Weinhändler stetig.

Philipp Schwander zeigt, wie man richtig degustiert und blickt ziemlich tief in das Weinglas. Bild: Felicitas Markoff

Aktuell gibt es 4000 – vor zwanzig Jahren waren es nur etwa 2500.» Zudem sei der Konsum in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. 2003 habe ein Durchschnittsschweizer pro Kopf etwa 47 Liter Wein getrunken. Heute seien es nur noch 33. Schwander erklärt sich diesen Rückgang unter anderem mit erhöhtem Gesundheitsbewusstsein, aber auch den strengeren Alkoholkontrollen der Polizei.

