Celina Hug neue Stadträtin von Romanshorn

Ersatzwahl «Es ist unglaublich»: Eine junge Frau für Romanshorn – die 25-jährige Celina Hug entscheidet die Stadtratswahl für sich Im zweiten Wahlgang für den Romanshorner Stadtratssitz schneidet Celina Hug (glp) am besten ab. Auf sie folgt die 24-jährige Nadja Bolliger (FDP). Beide sind sich einig: Es sei toll, dass die Romanshorner Bevölkerung ihre Stimme einer jungen Frau geben wolle. Tanja von Arx 25.09.2022, 18.23 Uhr

Die 25-jährige Celina Hug ist per sofort im Amt. André Vrecer (Plakat hinten rechts) ist nicht gewählt. Markus Schoch

Die Freude ist gross. «Unglaublich, ich muss es erst sacken ­lassen», sagt Celina Hug auf ­Anfrage, welche die Wahl für den vakanten Romanshorner Stadtratssitz für sich entscheiden konnte. Jetzt wolle sie erst einmal feiern, anstossen und allen Danke sagen, die sie unterstützt hätten. Ganz so viel Zeit bleibt der 25-Jährigen ­hierzu aber nicht: Da ihre Vorgängerin Tamara Wiedermann (Mitte) krankheitshalber zurücktreten musste, ist Hug per sofort im Amt. «Ich werde mich gleich einarbeiten und die ­Leute kennen lernen», sagt die glp-Politikerin. Und: «Ich will auf dem positiven Weg bleiben, den Wiedermann eingeschlagen hat, und diesen weitergehen.»