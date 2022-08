Horn: Anwohnern wollen Mehrfamilienhaus verhindern

Einsprache Aufregung in Horn: Historisch gewachsenes Einfamilienhaus-Quartier wehrt sich gegen Neubau eines Blocks mit sechs Wohnungen Mit einer Einsprache wollen mehrere Anwohner der Brunnenstrasse und des Fischerwegs ein Neubauprojekt verhindern. Stein des Anstosses: Im Einfamilienhaus-Quartier soll ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen gebaut werden. Michel Burtscher 19.08.2022, 04.30 Uhr

An der Brunnenstrasse in Horn sorgt ein Bauprojekt derzeit für Aufregung. Belinda Schmid

An der Brunnenstrasse in Horn scheint die Welt noch in Ordnung. Einfamilienhaus reiht sich an Einfamilienhaus. Dazwischen viel Wiese, viele Pflanzen, viele Freiflächen. Die Häuser sind verbunden durch eine Einbahnstrasse ohne Trottoir. Man kennt sich, man mag sich, man feiert Feste zusammen. Ein Quartier wie aus dem Bilderbuch. Doch der Schein trügt. Wie im Dorf zu vernehmen ist, herrscht Aufregung an der Strasse.

Der Grund: Eines der Einfamilienhäuser soll abgerissen und durch ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen ersetzt werden. Geplant ist ein modernes Gebäude mit drei Geschossen und einer Tiefgarage. Die Visiere stehen schon. Wenn man mit Anwohnern spricht, dann bestätigen sie: Die Sorge über das Projekt ist gross. Namentlich zitieren lassen wollen sie sich nicht. Fakt ist aber: Elf Parteien von der Brunnenstrasse und vom angrenzenden Fischerweg haben eine Einsprache eingereicht.

Anwohner finden, das Gebäude passe nicht ins Quartier

Die Anwohnerinnen und Anwohner befürchten – das zeigen die Gespräche mit ihnen – Mehrverkehr, Parkplatzchaos und sie finden ganz allgemein, dass dieser «Klotz mit Flachdach» nicht in das schmucke Einfamilienhaus-Quartier passe, das in den vergangenen Jahrzehnten historisch gewachsen sei. Ein Anwohner sagt:

«Das Gebäude hat optisch keinen Bezug zur Umgebung.»

Die Nachbarn haben Angst, dass das Quartier und später auch das Dorf seinen dörflichen Charakter verliert. Durch diesen Neubau und durch weitere, die noch folgen könnten. Das Mehrfamilienhaus mache das Quartier optisch kaputt. «Verdichtung ist gut, aber doch nicht am Dorfrand», sagt ein Einsprecher, der schon Jahrzehnte an der Strasse wohnt. Er befürchtet, dass dieses Projekt zu einem Präzedenzfall wird, nicht nur in seinem Quartier. Sondern auch in anderen Quartieren.

Hat der Gemeinderat etwas übersehen?

Damit spricht er etwas an, das die Gegnerinnen und Gegner des Projekts in ihrer Einsprache ausführlich thematisieren. Ihr Quartier liegt in der Wohnzone 2. «Unseres Wissens ist das vorliegende Bauvorhaben das erste nach Inkrafttreten des revidierten Zonenplans und des Baureglements in einem Wohngebiet, welches nach den aktuellen Bestimmungen der revidierten Nutzungsplanung zu beurteilen ist», schreiben sie.

Es zeigten sich nun erstmals «praktische Probleme», die bei der Durchsicht der revidierten Bestimmungen und in den Mitbeteiligungsverfahren der Bevölkerung von Laien nicht erkennbar gewesen seien und welche «offensichtlich» auch die den Gemeinderat beratenden Fachleute bei der Erstellung des Zonenplanes und des revidierten Baureglements und der Gemeinderat selbst übersehen hätten.

Für Laien sei das neue Reglement nur schwer verständlich

Artikel 6 des Baureglements sei begrifflich nicht klar respektive verwirrlich, finden sie: Dort sei zwar festgehalten, dass in der Wohnzone W2 eine Bebauung «mit jeglicher Art von Wohnbauten» denkbar sei. Bei der Auslegung – so die Argumentation der Einsprecher – sei aber auf die Entstehungsgeschichte und einen Vergleich mit der bisherigen Regelung im Baureglement 1994 abzustellen.

Dabei zeige sich: Früher habe ein klarer Zusammenhang zwischen der Zonenbezeichnung und den Ziffern bestanden. Will heissen: Der Buchstabe zeigt die Nutzungsart, die Ziffer die zulässige Anzahl Vollgeschosse. Diese Nomenklatur sei unverändert ins neue Baureglement überführt worden. Das aktuelle Baureglement führe zwar keine Geschosszahl mehr auf. Das Beibehalten der Bezeichnung W2 bedeute für Laien aber noch immer die maximale Anzahl Vollgeschosse.

Gemeinderat muss sich bald mit Einsprache befassen

Fakt ist aber auch: Die Stimmberechtigten haben dem neuen Baureglement und Zonenplan zugestimmt. Seitens der Bauherrschaft heisst es auf Anfrage, man habe ein Gesuch für ein Projekt eingereicht, das zonenkonform sei. Weiter will sie sich nicht äussern. Auch die Gemeinde nimmt nur zurückhaltend Stellung. Sie verweist auf das neue und alte Baureglement, welches bezüglich Gebäudegrösse – Länge, Breite, Höhe und Anzahl Geschosse – «keine grösseren Änderungen» erfahren habe.

Die Gemeinde betont zudem, dass Mehrfamilienhäuser bereits im alten Baureglement explizit erwähnt worden seien als mögliche Bauten in der Wohnzone 2. Tatsächlich stand dort, dass die Zone für «frei stehende und zusammengebaute Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und verdichtete Wohnsiedlungen» bestimmt sei. Gemeinde, Gemeinderat und Kanton würden jedes Verfahren nach den aktuell gültigen Gesetzgebungen und Vorschriften beurteilen, heisst es in der Antwort weiter.

Dabei würden betroffene Parteien bei einem Baubewilligungsverfahren wie vorgeschrieben informiert, erhielten Auskunft und könnten die ihnen zustehenden Rechtsmittel ergreifen. «Da sich Ihre Fragen offensichtlich auf ein laufendes Verfahren beziehen, nehmen wir dazu keine weitere Stellung.» Der Horner Gemeinderat dürfte sich in einer der nächsten Sitzungen mit dem Thema befassen. Dann ist klar, was der Widerstand der Nachbarschaft gebracht hat.